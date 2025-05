Mila répond à la vague de haine après la mort de son compagnon : "Je survivrai, comme toujours"

"Arthur, mon amour. Tu es parti à jamais ce 23 mai 2025", écrivait-elle dimanche sur ses réseaux sociaux, rendant hommage à celui qu’elle décrivait comme "l’homme le plus admirable, le plus gentil et intelligent que j’ai pu connaître."

Depuis cette annonce, la jeune femme dit avoir reçu une avalanche d’attaques en ligne. La vague de haine visant aujourd’hui Mila a notamment fait écho à une précédente polémique qu’elle avait elle-même déclenchée.

En juillet 2023, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d’un contrôle à Nanterre, Mila avait publié un montage jugé particulièrement cynique : une image détournée d’un pot de la fameuse pâte à tartiner algérienne "El Mordjen", avec le visage de l’adolescent et la légende "El mort jeune". Ce jeu de mots de mauvais goût avait suscité une vive indignation. Depuis l’annonce du décès de son compagnon, des internautes ont repris ce même montage, en remplaçant la photo de Nahel par celle d’Arthur, retournant contre elle la provocation initiale.

Pour rappel, le compagnon de Mila, avait récemment déposé plainte après avoir été agressé en pleine rue à Villeurbanne. Il affirmait avoir été violemment pris à partie en raison de son appartenance à la communauté juive.

"La méchanceté des gens ne me fait aucun mal"

Sur X (ex-Twitter), Mila a réagi dans un long message publié ce lundi 27 mai. "La méchanceté des gens ne me fait aucun mal, comparée au vide qu’Arthur a laissé. Je suis habituée aux messages ignobles. Je suis conditionnée, formatée pour affronter la haine. J’en suis presque immunisée."

L’activiste, engagée ces dernières années aux côtés d’Éric Zemmour, dit assumer ses anciennes publications. "J’ai déjà ri des morts, je l’assume totalement. Alors, ils n’attendaient que ça pour s’acharner."

Mais elle dénonce une violence qu’elle juge extrême."Ce que je reçois, ce ne sont pas de simples moqueries. Ce sont des incitations au suicide, des insultes barbares, des menaces de mort, et des commentaires inimaginables sur mon chéri."

Visant certains de ses détracteurs, elle ajoute : "C’est cocasse de lire les reproches qu’on m’adresse, quand on voit la violence déversée par ces musulmans. Il faut être stupide pour croire que ça va me détruire."

Et de conclure : "La vie continue pour moi. Je survivrai, comme toujours."