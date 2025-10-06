Tony Parker Senior, père de Tony Parker, est décédé

Le président de l’ASVEL a annoncé ce lundi le décès de son père, Tony Parker Senior, à l’âge de 70 ans. Un décès "brutal" et "inattendu", indique le communiqué transmis à l’AFP.

Tony Parker Senior, que l’on voyait souvent aux côtés de son fils lors des matchs de l’ASVEL, était lui-même un ancien basketteur qui a effectué une partie de sa carrière en France.

"Ce départ laisse un vide immense", a fait savoir Tony Parker.

"Ancien joueur de basket et figure profondément aimée, Tony Parker Senior a transmis à sa famille sa passion pour le basket, sa force de caractère et ses valeurs humaines, celles qui ont façonné l'homme et l'athlète que Tony est devenu", indique un communiqué.

Selon BFM Lyon, Tony Parker Senior a été retrouvé mort au domicile de son fils, dans l'agglomération lyonnaise. Le parquet annonce ouvrir une enquête pour rechercher les causes du décès.