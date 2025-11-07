Tony Parker nommé coach de l’équipe de France U17 de basket

Le président de l’ASVEL, meilleur joueur de l’histoire du basket français, a été nommé ce vendredi sélectionneur de l’équipe de France des U17. La décision a été validée à l’occasion du Bureau Fédéral de la FFBB dont les membres ont dévoilé la liste des entraîneurs qui dirigeront les Équipes de France jeunes pour les campagnes 2026.

"La grande nouveauté est bien évidemment l'arrivée sur le banc de Tony Parker qui guidera la génération 2009, 5e de l'EuroBasket U16, pour la Coupe du Monde U17 en Turquie", indique un communiqué.

La compétition se déroulera du 27 juin au 5 juillet.

Tony Parker avait révélé en août dernier avoir entrepris les démarches pour passer son diplôme d’entraineur.