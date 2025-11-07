Sports

Tony Parker nommé coach de l’équipe de France U17 de basket

Tony Parker nommé coach de l’équipe de France U17 de basket
Tony Parker nommé coach de l’équipe de France U17 de basket - Lyon Mag

Tony Parker entame un nouveau chapitre dans sa carrière.

Le président de l’ASVEL, meilleur joueur de l’histoire du basket français, a été nommé ce vendredi sélectionneur de l’équipe de France des U17. La décision a été validée à l’occasion du Bureau Fédéral de la FFBB dont les membres ont dévoilé la liste des entraîneurs qui dirigeront les Équipes de France jeunes pour les campagnes 2026.

"La grande nouveauté est bien évidemment l'arrivée sur le banc de Tony Parker qui guidera la génération 2009, 5e de l'EuroBasket U16, pour la Coupe du Monde U17 en Turquie", indique un communiqué.

La compétition se déroulera du 27 juin au 5 juillet.

Tony Parker avait révélé en août dernier avoir entrepris les démarches pour passer son diplôme d’entraineur.

Tags :

Tony Parker

entraineur

équipe de France U17

ASVEL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.