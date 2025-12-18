L’ASVEL s’impose sur le fil contre le Bayern, De Colo entre dans la légende mais se blesse

Villeurbanne semblait proche d’une nouvelle défaite en Euroligue. Alors que le Bayern Munich a pris le contrôle du match après la pause en creusant un écart significatif dans un troisième quart-temps à sens unique, l’ASVEL a pourtant changé de visage dans le dernier acte. Très adroit, le club allemand a tiré à 10/22 à longue distance. La défense extérieure, une lacune collective que Villeurbanne doit à la petite taille de sa ligne arrière

Mais justement, l’ASVEL a été porté par un regain d’intensité et une meilleure efficacité offensive du duo de Glynn Watson Jr et de Thomas Heurtel. Des prestations abouties, avec 14 points et 6 passes pour le meneur américain, et 15 points pour le Français, meilleur marqueur de la rencontre, qui s’est montré décisif.

La soirée avait pourtant commencé par un moment symbolique pour Nando De Colo. En un peu plus de deux minutes de jeu, le meneur français est parvenu à dépasser la barre des 5 000 points inscrits en Euroligue pour devenir un joueur encore plus légendaire pour le basket européen.

Mais la fête a tourné court pour le vétéran, touché à la jambe, et qui à 38 ans n’a pas été en mesure de reprendre après la pause. Les détails de sa blessure ne sont pas encore connus.

Privée de son leader, l’ASVEL a puisé dans ses ressources pour inverser la dynamique et faire tomber un adversaire qui lui réussissait peu ces dernières saisons. Le Bayern et l’ASVEL sont tous deux derniers de la ligue européenne.

Un succès qui met fin à une série de quatre défaites consécutives en Euroligue et relance la formation rhodanienne avant un déplacement délicat, vendredi sur le parquet de l’Olympiakos, 11e, qui cherchera à renouer avec le succès.