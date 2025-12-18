Faits Divers

Les pompiers mobilisés ce jeudi à l’hôpital Lyon Sud pour un feu de joint de dilatation

Les pompiers mobilisés ce jeudi à l’hôpital Lyon Sud pour un feu de joint de dilatation

Les faits se sont déroulés ce jeudi en fin de matinée.

Une trentaine de pompiers sont mobilisés ce jeudi midi du côté de l’hôpital Lyon Sud à Saint-Genis-Laval. En cause : un feu de joint de dilatation dans un bâtiment de l’établissement hospitalier.

Aucun blessé n’est à déplorer selon nos informations.

1 commentaire
avatar
Ex Précisions le 18/12/2025 à 14:14

Ces feux sont des plus dangereux car inaccessibles donc difficiles à éteindre avec le risque de propagation n'importe où sur les côtés des bâtiments qu'il touche.
Ça me fair penser où en sont les revendications des pompiers comme avoir un badge d'accès aux immeubles ?

