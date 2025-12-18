Les pompiers mobilisés ce jeudi à l’hôpital Lyon Sud pour un feu de joint de dilatation

Une trentaine de pompiers sont mobilisés ce jeudi midi du côté de l’hôpital Lyon Sud à Saint-Genis-Laval. En cause : un feu de joint de dilatation dans un bâtiment de l’établissement hospitalier.
Aucun blessé n’est à déplorer selon nos informations.
Ces feux sont des plus dangereux car inaccessibles donc difficiles à éteindre avec le risque de propagation n'importe où sur les côtés des bâtiments qu'il touche.Signaler Répondre
Ça me fair penser où en sont les revendications des pompiers comme avoir un badge d'accès aux immeubles ?