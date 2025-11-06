Agression d’un équipage de pompiers et du SAMU à Vénissieux : deux ans de prison requis

Les faits s’étaient déroulés mardi à Vénissieux. Appelés peu avant 14 heures pour venir en aide à un homme victime de convulsions, les secours avaient rapidement été confrontés à une situation incontrôlable. L’individu, loin d’accepter les soins, s’était montré extrêmement agressif, allant jusqu’à s’en prendre au personnel médical à bord de l’ambulance.

Face à cette montée de tension, les pompiers avaient demandé le renfort de la police. Mais un attroupement hostile s’était formé autour du véhicule de secours, forçant les équipes du SDMIS et du SAMU à se mettre en retrait.

L’homme à l’origine de l’agression avait été interpellé. C’est lui qui était jugé ce jeudi après-midi en comparution immédiate. Deux ans de prison ferme ont été requis à son encontre, ainsi que la révocation de tous ses sursis.

Le jugement a été mis en délibéré.