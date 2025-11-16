"En grève pour votre sécurité" : les pompiers du Rhône interpellent la Métropole de Lyon et le Département

Le syndicat SUD SDMIS appelle l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône à se mobiliser ce lundi, dès 7h à l’angle Paul Bert/Garibaldi à Lyon.

Un petit-déjeuner sera offert sur place par les syndicats, avant un rassemblement devant la Métropole de Lyon, puis un déplacement prévu vers l’Hôtel du Département.

Les représentants syndicaux affirment que "aucune ligne de l’ordre du jour du Conseil métropolitain du 17 novembre ne concerne le SDMIS, alors même que la Métropole de Lyon est l’un de nos principaux financeurs, au même titre que le Département."

Ils dénoncent également "l’échec des négociations avec les financeurs durant la clause de revoyure du 5 novembre" ainsi que des "discussions inachevées et en attente de réponses avec le préfet (délégué à la Sécurité ndlr) Guérin" après une entrevue le 7 novembre.

Pour SUD SDMIS, cette mobilisation vise à rappeler aux élus que "nos effectifs, nos moyens et nos conditions de travail concernent directement la sécurité de toute la population", et que "le silence et l’inaction ne peuvent devenir la norme."

Le syndicat appelle ainsi les agents à afficher leur soutien par tous les moyens, y compris depuis les casernes : "Marquage des engins 'EN GRÈVE POUR VOTRE SÉCURITÉ'", précise le syndicat, invitant les personnels à porter leurs écussons "EN GRÈVE".

Concernant les revendications, SUD SDMIS insiste : "Nos revendications ne sont pas corporatistes : elles concernent la sécurité de tous, car des moyens humains et matériels suffisants, ce sont des interventions plus rapides, plus sûres et plus efficaces pour chaque habitant du Rhône et de la métropole."