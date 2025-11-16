Faits Divers

"En grève pour votre sécurité" : les pompiers du Rhône interpellent la Métropole de Lyon et le Département

"En grève pour votre sécurité" : les pompiers du Rhône interpellent la Métropole de Lyon et le Département
"En grève pour votre sécurité" : les pompiers du Rhône interpellent la Métropole de Lyon et le Département - LyonMag

Le SDMIS dénonce un manque d’écoute de la Métropole et du Département.

Le syndicat SUD SDMIS appelle l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône à se mobiliser ce lundi, dès 7h à l’angle Paul Bert/Garibaldi à Lyon. 

Un petit-déjeuner sera offert sur place par les syndicats, avant un rassemblement devant la Métropole de Lyon, puis un déplacement prévu vers l’Hôtel du Département.

Les représentants syndicaux affirment que "aucune ligne de l’ordre du jour du Conseil métropolitain du 17 novembre ne concerne le SDMIS, alors même que la Métropole de Lyon est l’un de nos principaux financeurs, au même titre que le Département."

Ils dénoncent également "l’échec des négociations avec les financeurs durant la clause de revoyure du 5 novembre" ainsi que des "discussions inachevées et en attente de réponses avec le préfet (délégué à la Sécurité ndlr) Guérin" après une entrevue le 7 novembre.

Pour SUD SDMIS, cette mobilisation vise à rappeler aux élus que "nos effectifs, nos moyens et nos conditions de travail concernent directement la sécurité de toute la population", et que "le silence et l’inaction ne peuvent devenir la norme."

Le syndicat appelle ainsi les agents à afficher leur soutien par tous les moyens, y compris depuis les casernes : "Marquage des engins 'EN GRÈVE POUR VOTRE SÉCURITÉ'", précise le syndicat, invitant les personnels à porter leurs écussons "EN GRÈVE".

Concernant les revendications, SUD SDMIS insiste : "Nos revendications ne sont pas corporatistes : elles concernent la sécurité de tous, car des moyens humains et matériels suffisants, ce sont des interventions plus rapides, plus sûres et plus efficaces pour chaque habitant du Rhône et de la métropole."

Tags :

pompiers

Pompiers en colère

19 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Tatin le 16/11/2025 à 14:51

De "En Grève" à " On Crève" il n'y a pas loin.

Signaler Répondre
avatar
ce constat est réel le 16/11/2025 à 13:52
Adino a écrit le 16/11/2025 à 13h14

Ils sont en grève tous les 6 mois. Ca devient usant aussi.
Les 1er a soutenir les ecolos.

Le syndicat SUD , c'est comme LFI, toujours la gueule ouverte
Des problème il y en a, mais savoir les mettre en évidence, le pb principal, des pompiers c'est les incivilités d'une partie de la mauvaise population, que fait la justice ?
Même avec de l'argent on ne solutionne pas tout, des coup de pied au cul serait nécessaire
Mais les pompiers de Lyon ne sont pas vraiment à plaindre, et ils ont mon soutien total,
Les secours ou assistance devraient être facturés aux assurances des victimes ou pseudos victimes

Signaler Répondre
avatar
Adino le 16/11/2025 à 13:14

Ils sont en grève tous les 6 mois. Ca devient usant aussi.
Les 1er a soutenir les ecolos.

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite ! le 16/11/2025 à 12:33

Il faut privatiser les pompiers, ça coûte beaucoup trop cher pour des résultats faibles. Il nous faut un entrepreneur pour faire le ménage la dedans

Signaler Répondre
avatar
OL le 16/11/2025 à 12:24

Il y a plus d argent.... la métropole a tout dépensé en piste cyclable et en arbre .... donc les pompiers il va falloir attendre que jean mi mi passe !

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 16/11/2025 à 12:17

Les politiques, il faut faire des économies sur les services publics, mais pas sur les indemnités, réceptions, animations inutiles, et subventions trop généreuses pour certaines asso's. Halte au Gaspillage

Signaler Répondre
avatar
Soutien le 16/11/2025 à 11:52
Pfuiiii a écrit le 16/11/2025 à 11h23

Soutien total à nos pompiers, face au mépris et à la morgue de Bruno BOBARD !

Avez vous lu le dernier rapport sur les pompiers du Rhône? Le tableau objectif est plutôt différent de ce qui est peint par l article et les gréviste. Espérons que les volontaires. E seront pas impactés. Pour le coup le Rhône a fait lez choses bien....

Signaler Répondre
avatar
Bon le 16/11/2025 à 11:34

Il faudra attendre le mois de mars, c’est comme l’insécurité et la police ils n’en n’ont rien à faire !
Seule la construction de pistes cyclables les intéressent

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 16/11/2025 à 11:23

Soutien total à nos pompiers, face au mépris et à la morgue de Bruno BOBARD !

Signaler Répondre
avatar
inversion des valeurs le 16/11/2025 à 11:18

La France se ridiculise jour après jour aux yeux du monde.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 16/11/2025 à 11:14

Dans un des pays les plus taxés, les pompiers sont obligés de se mettre en grève. Où va notre argent?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 16/11/2025 à 10:46
Toi , tu paies des impôts a écrit le 16/11/2025 à 10h12

Mais certains dont les journalistes en paient ou pas du tout
Ils évitent le sujet
" Travaillant dans une entreprise de presse déduisent de leurs revenus − avant application de l'abattement de 10 % commun à tout le monde − le somme de 7 650 euros. Le bénéfice de cette niche fiscale est réservé aux journalistes gagnant moins de 93 510 euros bruts par an. " 20 oct. 2025

tout a fait exact , comme les politiques qui ne sont pas imposés sur l ensemble de leurs revenus cumulés, mais séparément sur chaque indemnité .Par exemple maire et député l impôt ne se cumule pas .on impose sur le maire puis sur le député. si les revenus imposables cumules sont par exemple de 100000€ on imposera par exemple sur 40000 d un côté et sur 60000 de l autre ce qui évidemment fait moins a payer , sans oublier les indemnités de fonction dont ils peuvent user pratiquement comme ils veulent

Signaler Répondre
avatar
J6 le 16/11/2025 à 10:43
j'ai trouver des économies a écrit le 16/11/2025 à 10h16

Soutien a nos pompiers 👍
Moi, pour faire des économies je propose qu'on vienne plus soigner les racailles et leur famille qui caillassent les pompiers 😉

Excellente idée 💡

Signaler Répondre
avatar
pierro le 16/11/2025 à 10:42

l'argent de l'étendage de la place Bellecour aurait eu une véritable utilité pour nos courageux pompiers

Signaler Répondre
avatar
j'ai trouver des économies le 16/11/2025 à 10:16

Soutien a nos pompiers 👍
Moi, pour faire des économies je propose qu'on vienne plus soigner les racailles et leur famille qui caillassent les pompiers 😉

Signaler Répondre
avatar
Toi , tu paies des impôts le 16/11/2025 à 10:12
Madmal69100 a écrit le 16/11/2025 à 10h02

C est la fin d un système, la France va droit dans le mur! On paye des impôts pour rien

Mais certains dont les journalistes en paient ou pas du tout
Ils évitent le sujet
" Travaillant dans une entreprise de presse déduisent de leurs revenus − avant application de l'abattement de 10 % commun à tout le monde − le somme de 7 650 euros. Le bénéfice de cette niche fiscale est réservé aux journalistes gagnant moins de 93 510 euros bruts par an. " 20 oct. 2025

Signaler Répondre
avatar
Madmal69100 le 16/11/2025 à 10:02

C est la fin d un système, la France va droit dans le mur! On paye des impôts pour rien

Signaler Répondre
avatar
123456 le 16/11/2025 à 09:52

On descend les marches les unes après les autres. Encore un signe de plus...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 16/11/2025 à 09:26

c est vrai qu il vaut mieux dépenser pour reloger les clandestins et mineurs isolés que donner des moyens aux pompiers , ces mêmes pompiers qui très souvent sont confrontés a ces mêmes personnes.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.