"En grève pour votre sécurité" : les pompiers du Rhône interpellent la Métropole de Lyon et le Département

Le syndicat SUD SDMIS appelle l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône à se mobiliser ce lundi, dès 7h à l’angle Paul Bert/Garibaldi à Lyon.
Un petit-déjeuner sera offert sur place par les syndicats, avant un rassemblement devant la Métropole de Lyon, puis un déplacement prévu vers l’Hôtel du Département.
Les représentants syndicaux affirment que "aucune ligne de l’ordre du jour du Conseil métropolitain du 17 novembre ne concerne le SDMIS, alors même que la Métropole de Lyon est l’un de nos principaux financeurs, au même titre que le Département."
Ils dénoncent également "l’échec des négociations avec les financeurs durant la clause de revoyure du 5 novembre" ainsi que des "discussions inachevées et en attente de réponses avec le préfet (délégué à la Sécurité ndlr) Guérin" après une entrevue le 7 novembre.
Pour SUD SDMIS, cette mobilisation vise à rappeler aux élus que "nos effectifs, nos moyens et nos conditions de travail concernent directement la sécurité de toute la population", et que "le silence et l’inaction ne peuvent devenir la norme."
Le syndicat appelle ainsi les agents à afficher leur soutien par tous les moyens, y compris depuis les casernes : "Marquage des engins 'EN GRÈVE POUR VOTRE SÉCURITÉ'", précise le syndicat, invitant les personnels à porter leurs écussons "EN GRÈVE".
Concernant les revendications, SUD SDMIS insiste : "Nos revendications ne sont pas corporatistes : elles concernent la sécurité de tous, car des moyens humains et matériels suffisants, ce sont des interventions plus rapides, plus sûres et plus efficaces pour chaque habitant du Rhône et de la métropole."
De "En Grève" à " On Crève" il n'y a pas loin.Signaler Répondre
Le syndicat SUD , c'est comme LFI, toujours la gueule ouverteSignaler Répondre
Des problème il y en a, mais savoir les mettre en évidence, le pb principal, des pompiers c'est les incivilités d'une partie de la mauvaise population, que fait la justice ?
Même avec de l'argent on ne solutionne pas tout, des coup de pied au cul serait nécessaire
Mais les pompiers de Lyon ne sont pas vraiment à plaindre, et ils ont mon soutien total,
Les secours ou assistance devraient être facturés aux assurances des victimes ou pseudos victimes
Ils sont en grève tous les 6 mois. Ca devient usant aussi.Signaler Répondre
Les 1er a soutenir les ecolos.
Il faut privatiser les pompiers, ça coûte beaucoup trop cher pour des résultats faibles. Il nous faut un entrepreneur pour faire le ménage la dedansSignaler Répondre
Il y a plus d argent.... la métropole a tout dépensé en piste cyclable et en arbre .... donc les pompiers il va falloir attendre que jean mi mi passe !Signaler Répondre
Les politiques, il faut faire des économies sur les services publics, mais pas sur les indemnités, réceptions, animations inutiles, et subventions trop généreuses pour certaines asso's. Halte au GaspillageSignaler Répondre
Avez vous lu le dernier rapport sur les pompiers du Rhône? Le tableau objectif est plutôt différent de ce qui est peint par l article et les gréviste. Espérons que les volontaires. E seront pas impactés. Pour le coup le Rhône a fait lez choses bien....Signaler Répondre
Il faudra attendre le mois de mars, c’est comme l’insécurité et la police ils n’en n’ont rien à faire !Signaler Répondre
Seule la construction de pistes cyclables les intéressent
Soutien total à nos pompiers, face au mépris et à la morgue de Bruno BOBARD !Signaler Répondre
La France se ridiculise jour après jour aux yeux du monde.Signaler Répondre
Dans un des pays les plus taxés, les pompiers sont obligés de se mettre en grève. Où va notre argent?Signaler Répondre
tout a fait exact , comme les politiques qui ne sont pas imposés sur l ensemble de leurs revenus cumulés, mais séparément sur chaque indemnité .Par exemple maire et député l impôt ne se cumule pas .on impose sur le maire puis sur le député. si les revenus imposables cumules sont par exemple de 100000€ on imposera par exemple sur 40000 d un côté et sur 60000 de l autre ce qui évidemment fait moins a payer , sans oublier les indemnités de fonction dont ils peuvent user pratiquement comme ils veulentSignaler Répondre
Excellente idée 💡Signaler Répondre
l'argent de l'étendage de la place Bellecour aurait eu une véritable utilité pour nos courageux pompiersSignaler Répondre
Soutien a nos pompiers 👍Signaler Répondre
Moi, pour faire des économies je propose qu'on vienne plus soigner les racailles et leur famille qui caillassent les pompiers 😉
Mais certains dont les journalistes en paient ou pas du toutSignaler Répondre
Ils évitent le sujet
" Travaillant dans une entreprise de presse déduisent de leurs revenus − avant application de l'abattement de 10 % commun à tout le monde − le somme de 7 650 euros. Le bénéfice de cette niche fiscale est réservé aux journalistes gagnant moins de 93 510 euros bruts par an. " 20 oct. 2025
C est la fin d un système, la France va droit dans le mur! On paye des impôts pour rienSignaler Répondre
On descend les marches les unes après les autres. Encore un signe de plus...Signaler Répondre
c est vrai qu il vaut mieux dépenser pour reloger les clandestins et mineurs isolés que donner des moyens aux pompiers , ces mêmes pompiers qui très souvent sont confrontés a ces mêmes personnes.Signaler Répondre