Pompiers du Rhône en colère : "simples caprices", "coût"… les mots de trop de Christophe Guilloteau

Dans une lettre ouverte cosignée avec les autres organisations syndicales représentatives, le syndicat déplore que l’élu ait réduit "un mouvement social de plusieurs mois à de simples caprices", et fustige une volonté de "remise en cause du droit de grève" et de "division entre professionnels et volontaires".

"Ces déclarations méprisantes sont une insulte envers les sapeurs-pompiers professionnels, les personnels administratifs, techniques et spécialisés, engagés quotidiennement au service de la population", dénonce le syndicat.

"Des moyens dramatiquement insuffisants"

SUD SDMIS évoque également un incendie survenu ce lundi 7 avril à L’Arbresle (Rhône), pour illustrer, selon lui, les effets concrets d’un service fragilisé : "À l'arrivée des secours, les moyens engagés étaient dramatiquement insuffisants : deux pompiers dans un fourgon incendie prévu pourtant à 6". La maison a été entièrement détruite, trois personnes sont à reloger.

"Combien vaut une maison ? Combien vaut une vie ? Combien vaut la sécurité de vos administrés ?", interroge directement le syndicat dans un message personnel adressé à Christophe Guilloteau.

Rappelant les origines du conflit social – "suppression de l’ICL (indemnité compensatrice de logement,ndlr), gel de postes, non-versement de la prime JO" –, les organisations syndicales demandent désormais une entrevue en urgence avec le président du Département.

"Le feu ne négocie pas. Il exige une réponse rapide et massive. Ce matin, L’Arbresle a payé le prix d’un système affaibli par manque de moyen", conclut le syndicat SUD.