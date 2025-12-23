Arnaques sur les réseaux sociaux : la CCI de Lyon alerte sur de faux comptes liés à la cryptomonnaie

Des comptes frauduleux, se faisant passer pour des CCI, diffusent actuellement des tentatives d’arnaques, notamment autour de prétendus investissements en cryptomonnaie.

La CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne appelle donc les entreprises et partenaires à la plus grande vigilance. Elle rappelle que seul le compte officiel “cci_lyon_metropole” est authentique. Tous les autres profils utilisant le nom ou l’identité visuelle des CCI doivent être considérés comme frauduleux et signalés sans délai aux plateformes concernées.

Dans son communiqué, elle insiste sur un point essentiel : les CCI ne sollicitent jamais leurs publics pour des investissements financiers. Elles ne proposent aucun placement, n’émettent aucune recommandation en matière de cryptomonnaie, et n’invitent jamais à rejoindre des groupes privés ou des messageries instantanées telles que WhatsApp ou Telegram.

Face à ces pratiques, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne invite les entreprises, partenaires et collaborateurs à redoubler de prudence et à relayer largement l’information, afin de limiter les risques de fraude et de protéger les publics concernés.

Les services consulaires rappellent enfin que toute communication officielle des CCI passe exclusivement par leurs canaux institutionnels identifiés.