Amplification de la ZFE : avis favorable de la CCI de Lyon

La chambre de commerce et d'industrie de Lyon et la chambre des métiers et de l'artisanat se sont prononcés de manière favorable sur la première étape du projet d'amplification de la ZFE.

Dans un courrier transmis à la Métropole de Lyon, les chambres consulaires formulent toutefois des points de vigilance et demandent des précisions sur le projet, "notamment sur les aides financières et les dérogations". "La Métropole veillera à en tenir compte dans les décisions à venir", précisent les services de la collectivité.

"L’avis favorable des chambres consulaires est une très bonne nouvelle à double titre. Il vient conforter le projet d’amplification de la ZFE, mais il montre surtout que les milieux professionnels, bien conscients des enjeux, s’engagent maintenant en faveur de mesures fortes pour améliorer la qualité de l’air. Il est heureux qu’au-delà de quelques prises de positions politiciennes, les avis des personnes publiques associées au projet de ZFE convergent sur l’idée que la pollution de l’air n’est pas une fatalité dont on ne pourrait gérer que les pics et les effets sanitaires", a réagi Jean-Charles Kohlhaas, vice-président délégué aux déplacements, aux intermodalités et à la logistique urbaine.

Pour rappel, la première étape d’amplification porte sur l’interdiction des véhicules classés Crit’Air 5 et non classés sur le périmètre de la ZFE actuelle. Les 59 communes de la Métropole et les partenaires publics associés ont jusqu’au 22 février pour donner leurs avis.

Le Conseil de Métropole sera appelé à se prononcer sur la question le 14 mars, pour une mise en œuvre à partir du 1er septembre 2022.