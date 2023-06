La Métropole de Lyon ajuste sa ZFE après la concertation publique

Les écologistes ont dû s’adapter. La concertation publique à propos de la ZFE a poussé les élus EELV à faire quelques modifications sur le projet initial : "Nous avons tenu compte de l’ensemble des avis que nous avons reçu, particuliers comme professionnels, mais aussi ceux des collectivités. Nous allons présenter un nouveau dispositif qui tient compte de ces avis", indique Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon.

Aides, périmètre, calendrier, dérogations… Qu’est ce qui change ?

Ainsi, le périmètre de la ZFE a été diminué car certaines communes ont considéré qu’une entrée dans la ZFE serait "trop rapide" pour elles. A l’Est, la limite de la ZFE sera dorénavant la rocade. Les élus proposent également un nouveau calendrier dans lequel on peut noter deux changements principaux. Le premier est que l’interdiction des véhicules avec une vignette Crit’Air 2 est repoussé de 2 ans, passant ainsi de 2026 à 2028. Le second concerne le fait que ces véhicules de Crit’Air 2 vont pouvoir circuler sur les voies M6, M7, Laurent Bonnevay et BNPL malgré le fait que ces routes soient soumises à la ZFE. Le vice-président tient d’ailleurs à rassurer : "Il n’y aura pas de report de circulation notamment sur la rocade car les camions et véhicules utilitaires pourront continuer d’emprunter le périphérique ou les M6, M7", explique-t-il.

Pour aider ses habitants, la Métropole a augmenté ses aides de l’ordre de 1000 euros par rapport au projet initial. En fonction du revenu fiscal du particulier, les aides varient entre 1000 et 3000 euros concernant l’achat d’un véhicule électrique, Crit’air 1, hydrogène mais aussi les vélos électriques et cargos ainsi que les deux-roues électriques. "A partir du moment où il y a la mise au rebut d’un véhicule polluant pour un véhicule qui l’est moins, on aide", explique Jean-Charles Kohlhaas. Ces aides métropolitaines viennent s’ajouter aux aides gouvernementales déjà en place.

A noter que des dérogations seront également possibles. Pour les particuliers, une dérogation de 6 mois non-renouvelable pour les délais de livraison importants de nouveaux véhicules sera possible, mais aussi une pour les petits rouleurs. Ces derniers sont les personnes qui utilisent leur voiture de temps en temps dans la ZFE. Grâce à ce dispositif, elles pourront le faire 52 jours par an.

Même concept du côté des professionnels. Une dérogation temporaire jusqu’au 31 décembre 2025 est possible pour les modèles de véhicules "pour lesquels l’offre Crit’Air 0 ou Crit’Air 1 reste très limitée dans les gammes des constructeurs" explique la Métropole. Le concept de "petit rouleur" est repris pour les professionnels, tout comme celle sur le délai de livraison important d’un véhicule Crit’Air 0 ou Crit’Air 1. Enfin, concernant les marchés et les circuits courts, la dérogation est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.

Avec toujours comme but de motiver ses habitants à délaisser la voiture pour utiliser les transports en commun, la Métropole de Lyon souhaite mettre en place deux "box multimodales" pour ceux qui ne sont pas encore abonnées aux TCL. Ces box offriront des tarifs limités pour les transports en commun, l’autopartage, le vélo en libre-service et le covoiturage. La première box permettra aux métropolitains non-abonnés de découvrir gratuitement durant 3 mois ces services. La seconde sera réservée aux métropolitains habitant ou travaillant dans la ZFE. Elle offrira un service gratuit ou à tarifs limités à ces quatre modes de mobilité durant 1 an seulement si la personne rend un véhicule entre les Crit’Air 5,4,3,2 ou non classé. Cette box coûtera 1000 euros mais pourra être réduite grâce à l’aide sur l’achat d’un vélo.

L’arrivée des radars toujours plus retardée

Alors que l’Etat avait assuré à la Métropole de Lyon que les radars liés à la ZFE seraient livrés en 2020, ceux-ci ne sont toujours pas prêts et leur livraison a été reportée à 2022, 2023 puis aujourd’hui 2025. Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard se dit "inquiet" du retard que prend l’installation de ces radars.

A propos du vote concernant la ZFE en conseil métropolitain qui se tiendra lundi et mardi prochain, Bruno Bernard se montre ferme : "Nous avons tenu compte des demandes. Elles étaient légitimes et justifiées, il faut maintenant que chacun prenne ses responsabilités. Faire baisser la pollution dans notre agglomération est une question de santé publique".

T.B.