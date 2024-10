La conduite dangereuse des Lyonnais mise en avant dans une étude

Les automobilistes lyonnais ont une conduite dangereuse. C’est ce que révèle une étude menée par la compagnie d’assurances MMA. Cette dernière a observé 531 véhicules durant six heures sur trois carrefours de Lyon considérés comme dangereux, notamment entre le cours Lafayette et l’avenue Thiers, entre la rue Garibaldi et la Grande rue de la Guillotière et entre le quai Maréchal-Joffre et le Quai Rambaud.

Un conducteur sur cinq a un comportement dangereux selon les résultats de cette étude avec des mauvais points relevés concernant les changements de voie sans clignotant et l’arrêt sur un sas vélo au niveau des feux de circulation.

Le non-respect des feux rouges est également une mauvaise habitude des automobilistes lyonnais qui seraient plus d’un sur deux à ne pas les respecter.