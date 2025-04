Christophe Quiniou : "Jean-Michel Aulas ? Je sais qu'il peut faire tomber des barrières"

La Métropole de Lyon dans l'incertitude. Car avec les coupes budgétaires, certains projets sont en stand-by, voire annulés. "Je regrette qu'on puisse revenir sur des engagements qui avaient été pris", indique Christophe Quiniou, qui évoque la passerelle avec le Groupama Stadium, le réseau de chaleur urbain, ou des aménagements urbains en centre-ville comme projets remis en question.

Pour les élections métropolitaines, le maire de Meyzieu réclame une "candidature acceptable pour le plus grand nombre".

"Il faut qu'on ait des élus de tout le territoire, pas seulement Lyon et Villeurbanne. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on ne peut plus aller dans la ville-centre qui concentre tous les investissements. (...) Je veux une Métropole équitable", poursuit-il.

Quid de Jean-Michel Aulas, que Christophe Quiniou connaît bien ? "Il a une gueule et il est reconnu. Je sais qu'il peut faire tomber des barrières.

(...) Qu'il participe à la campagne, qu'il soit un canal de communication pour faire entendre les idées, c'est intéressant".

00:00 Développement du vélo

00:37 Economies budgétaires de la Métropole

02:15 Chaufferies au bois

02:40 ZFE

04:19 The Village

05:05 Elections métropolitaines 2026