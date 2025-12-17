Albert Lévy : "Cette campagne à Lyon va réserver d'excellentes surprises pour la gauche"

Tête de liste dans le 3e arrondissement de Lyon d'Anaïs Belouassa-Cherifi, Albert Lévy espère remporter l'élection en mars prochain sous les couleurs de LFI. Ce jeudi, il tiendra une réunion publique sur le thème de la sûreté avec Ugo Bernalicis. "La sûreté est un sujet central", indique l'ancien magistrat. "La mission de la police municipale, c'est la tranquillité sociale, la circulation, la médiation. Mais c'est avant tout l'immersion dans le tissu social. C'est la meilleure solution pour éviter des drames", poursuit-il.

Victime d'antisémitisme sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa candidature, Albert Lévy estime que "ces attaques viennent de l'extrême-droite".

Malgré le retard dans les sondages, il prédit un revirement possible : "Cette campagne à Lyon va réserver d'excellentes surprises pour la gauche. La gauche que nous représentons, pas celle qui se compromet dans les renonciations, dans des effets de manche qui font perdre le cap de la conviction de gauche".

Et de critiquer le grand adversaire de la gauche : "Aulas est un gentil garçon, qui incarne l'affairisme, des relations à peine cachées avec l'extrême-droite".

