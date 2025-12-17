Albert Lévy : "Cette campagne à Lyon va réserver d'excellentes surprises pour la gauche"

Les Coulisses du Grand Lyon

Albert Lévy, tête de liste LFI dans le 3e arrondissement de Lyon, est l’invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Tête de liste dans le 3e arrondissement de Lyon d'Anaïs Belouassa-Cherifi, Albert Lévy espère remporter l'élection en mars prochain sous les couleurs de LFI. Ce jeudi, il tiendra une réunion publique sur le thème de la sûreté avec Ugo Bernalicis. "La sûreté est un sujet central", indique l'ancien magistrat. "La mission de la police municipale, c'est la tranquillité sociale, la circulation, la médiation. Mais c'est avant tout l'immersion dans le tissu social. C'est la meilleure solution pour éviter des drames", poursuit-il.

Victime d'antisémitisme sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa candidature, Albert Lévy estime que "ces attaques viennent de l'extrême-droite".

Malgré le retard dans les sondages, il prédit un revirement possible : "Cette campagne à Lyon va réserver d'excellentes surprises pour la gauche. La gauche que nous représentons, pas celle qui se compromet dans les renonciations, dans des effets de manche qui font perdre le cap de la conviction de gauche".

Et de critiquer le grand adversaire de la gauche : "Aulas est un gentil garçon, qui incarne l'affairisme, des relations à peine cachées avec l'extrême-droite".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Réinventer la police municipale
03:02 Intégrité des élus
06:03 Antisémitisme
10:03 Faire mentir les sondages
10:53 Deux gauches à Lyon
11:48 Jean-Michel Aulas

avatar
pour la gauche le socialisme redistributif dure tant le 17/12/2025 à 14:39
Maulasson a écrit le 17/12/2025 à 14h31

On gère pas une ville comme une entreprise.

Mais vous n'êtes pas assez intelligent pour le comprendre.

que dure l argent des autres (vous etes trop borné pour le comprendre)

avatar
Maulasson le 17/12/2025 à 14:31
Bolos a écrit le 17/12/2025 à 14h20

M Aulas est un ancien chef d’entreprise qui a créé de la richesse. Pour un extrême gauchiste qui déteste ceux qui réussissent et gagnent de l’argent à la sueur de leur front, c’est de l’affairisme. Je préfère être administré par un homme à la compétence reconnue que par un looser écolo qui vit de fonds publics et n’a jamais rien prouvé.

On gère pas une ville comme une entreprise.

Mais vous n'êtes pas assez intelligent pour le comprendre.

avatar
Vice versa le 17/12/2025 à 14:30
Michell a écrit le 17/12/2025 à 14h15

C'est une façade et vous tombez dans le panneau. Pas étonnant pour un droitardé.
Aulas s'acoquine avec Wauquiez qui s'acoquine avec Zemmour. Tout est dit.

L’extrême droite n’est pas pire que l’extrême gauche dont la dangerosité est aujourd’hui parfaitement documentée. Retire les peaux de saucisson devant tes yeux.

avatar
mendes le 17/12/2025 à 14:24
Michell a écrit le 17/12/2025 à 14h15

C'est une façade et vous tombez dans le panneau. Pas étonnant pour un droitardé.
Aulas s'acoquine avec Wauquiez qui s'acoquine avec Zemmour. Tout est dit.

NON aulas n'a pas besoin de la droite nationale à LYON

avatar
A votre bon coeur le 17/12/2025 à 14:22
mais oui c'est ça a écrit le 17/12/2025 à 13h28

Il n'y a qu'à y croire ! les Français en majorité en on plein le dos de la gauche !

Depuis 81, on en a assez de la gauche! Au passage, remercions Faure pour la suspension de la réforme des retraites! Attendez vous a l'augmentation des prélèvements, et une baisse des pensions! N'oubliez pas de leur en parlé quand ils viendront mendier vos voix devant les marchés pour les futures élections!

avatar
Bolos le 17/12/2025 à 14:20
Ce Monsieur dit la vérité a écrit le 17/12/2025 à 13h54

"Aulas est un gentil garçon, qui incarne l'affairisme, des relations à peine cachées avec l'extrême-droite"

Exactement.

M Aulas est un ancien chef d’entreprise qui a créé de la richesse. Pour un extrême gauchiste qui déteste ceux qui réussissent et gagnent de l’argent à la sueur de leur front, c’est de l’affairisme. Je préfère être administré par un homme à la compétence reconnue que par un looser écolo qui vit de fonds publics et n’a jamais rien prouvé.

avatar
mendes le 17/12/2025 à 14:16
LFI 69 a écrit le 17/12/2025 à 13h23

Les initiés savent que les sondages financés par les sociétés d'Aulas seront très différents des résultats le soir du 1er tour.

NON

avatar
Michell le 17/12/2025 à 14:15
Paille / Poutre a écrit le 17/12/2025 à 14h04

C'est pour cette raison que Aulas a exclu Étienne Blanc de son groupe après son appel à l'union avec l'extrême droite ? Après la logique et le déni de ceux qui ne voient pas les problèmes de la meute LFI et en inventent chez les autres...

C'est une façade et vous tombez dans le panneau. Pas étonnant pour un droitardé.
Aulas s'acoquine avec Wauquiez qui s'acoquine avec Zemmour. Tout est dit.

avatar
Fidèle au gourou… le 17/12/2025 à 14:10

Ce monsieur est un digne et parfait représentant de la Meute, rien de nouveau chez LFI!

avatar
Faut pas rêver le 17/12/2025 à 14:09
LFI 69 a écrit le 17/12/2025 à 13h23

Les initiés savent que les sondages financés par les sociétés d'Aulas seront très différents des résultats le soir du 1er tour.

C’est quoi un initié ? Tu as consulté Mme Soleil ?
Si tu te fais des illusions, c’est que tu es un gros naïf.

avatar
Paille / Poutre le 17/12/2025 à 14:04
Ce Monsieur dit la vérité a écrit le 17/12/2025 à 13h54

"Aulas est un gentil garçon, qui incarne l'affairisme, des relations à peine cachées avec l'extrême-droite"

Exactement.

C'est pour cette raison que Aulas a exclu Étienne Blanc de son groupe après son appel à l'union avec l'extrême droite ? Après la logique et le déni de ceux qui ne voient pas les problèmes de la meute LFI et en inventent chez les autres...

avatar
Aveuglement Militant le 17/12/2025 à 13:59
La Sarkophilie a décidemment fait beaucoup de mal a la la France.. a écrit le 17/12/2025 à 12h46

Oui crétinus..
La police Anglaise fait de l'ilotage, parle avec les habitants, connait le commerçant du coin comme la mère de famille..
Ce qui fait que même dans les quartiers les plus durs d'Angleterre ils patrouillent les cités par deux, sans arme, sans se mettre en danger..
et le jour ou ils faut identifier les auteurs d'un délit, leur implantation dans le quartier leur permet de le faire facilement..
En France a l'inverse la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis que le ministre de l'intérieur Sarkozy a décrété que la police n'était pas la pour connaitre les habitants et faire de l'ilotage.. On voit les résultats de cette politique d'imbécile.

Gardez votre crétinus pour vous, il vous correspond avec votre façon d'interpréter les propos et d'extrapoler pour que cela vous correspond, une mentalité et attitude bien identifiable qui correspond très bien également, comme quoi tout est liée avec certains...

avatar
Ce Monsieur dit la vérité le 17/12/2025 à 13:54

"Aulas est un gentil garçon, qui incarne l'affairisme, des relations à peine cachées avec l'extrême-droite"

Exactement.

avatar
raslebol69 le 17/12/2025 à 13:48

Il croit encore au miracle, ce n'est pas très laïc pour un LFIste (LOL).

avatar
Robert O le 17/12/2025 à 13:30

Comment peut on tomber si bas ?
Un ex magistrat qui se vautre dans La Fange Islamiste, va comprendre Charles !

avatar
mais oui c'est ça le 17/12/2025 à 13:28

Il n'y a qu'à y croire ! les Français en majorité en on plein le dos de la gauche !

avatar
Un ancien magistrat le 17/12/2025 à 13:28

Un ancien magistrat! Si vous doutiez encore sur l’orientation des juges et sur l’ouverture de dossiers compromettants de LFI, vous êtes fixé !

avatar
LFI 69 le 17/12/2025 à 13:23

Les initiés savent que les sondages financés par les sociétés d'Aulas seront très différents des résultats le soir du 1er tour.

avatar
ordrejuste le 17/12/2025 à 13:21
La Sarkophilie a décidemment fait beaucoup de mal a la la France.. a écrit le 17/12/2025 à 12h46

Oui crétinus..
La police Anglaise fait de l'ilotage, parle avec les habitants, connait le commerçant du coin comme la mère de famille..
Ce qui fait que même dans les quartiers les plus durs d'Angleterre ils patrouillent les cités par deux, sans arme, sans se mettre en danger..
et le jour ou ils faut identifier les auteurs d'un délit, leur implantation dans le quartier leur permet de le faire facilement..
En France a l'inverse la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis que le ministre de l'intérieur Sarkozy a décrété que la police n'était pas la pour connaitre les habitants et faire de l'ilotage.. On voit les résultats de cette politique d'imbécile.

Merci au grand intelectuel que devez être pour nous apporter ces précisions.
On peut également parler de la méthode anglaise pour régler le problème des refus d'obtempérer ? Elle est pas mal non ? Peut-être trop radical pour vous le "tactique".
Et puis cela fonctionne tellement bien les ilotiers que les villes font appel à des polices privées et les habitants ce constituent en groupes d'auto défense.

avatar
Bisounours le 17/12/2025 à 13:20
La Sarkophilie a décidemment fait beaucoup de mal a la la France.. a écrit le 17/12/2025 à 12h46

Oui crétinus..
La police Anglaise fait de l'ilotage, parle avec les habitants, connait le commerçant du coin comme la mère de famille..
Ce qui fait que même dans les quartiers les plus durs d'Angleterre ils patrouillent les cités par deux, sans arme, sans se mettre en danger..
et le jour ou ils faut identifier les auteurs d'un délit, leur implantation dans le quartier leur permet de le faire facilement..
En France a l'inverse la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis que le ministre de l'intérieur Sarkozy a décrété que la police n'était pas la pour connaitre les habitants et faire de l'ilotage.. On voit les résultats de cette politique d'imbécile.

Je vous conseille de vous engager dans la police et d’aller faire de l’îlotage dans les banlieues difficiles ….
La situation sécuritaire est bien trop dégradée pour penser que l’îlotage serait une bonne solution.
Face à la violence, seule la force est utile. On ne discute pas avec des individus qui ont pour seule langage la violence.

avatar
Captain le 17/12/2025 à 13:16

Comment Mr Levy peut représenter un parti anticapitaliste ,antisémite, anti classe sociales, un parti de délinquants ( toutes catégories ) c’est impensable !

avatar
antoine69 le 17/12/2025 à 13:07

toujours le mot pour rire

avatar
gugus le 17/12/2025 à 13:04

si c'est pour s'allier au écolos cartoons, tu peut toujours rêver !

avatar
Il a quel âge ce monsieur ? le 17/12/2025 à 13:03

Pour une fois que la gauche n'attaque pas Aulas sur son âge...

Il faut quand même préciser que M. Levy est une personne âgée.

avatar
Ha ha le 17/12/2025 à 12:48

La méthode Coué, ça permet d’y croire mais ça n’empêche pas les raclées électorales.

avatar
La Sarkophilie a décidemment fait beaucoup de mal a la la France.. le 17/12/2025 à 12:46
Aveuglement Militant a écrit le 17/12/2025 à 12h23

Le niveau d'aveuglement et d'inversion des valeurs : impressionnant !
Le passage sur la police municipale qui doit se soumettre aux codes du quartier et avoir un rôle de médiateur social plus que de police....pas mal non plus !

Oui crétinus..
La police Anglaise fait de l'ilotage, parle avec les habitants, connait le commerçant du coin comme la mère de famille..
Ce qui fait que même dans les quartiers les plus durs d'Angleterre ils patrouillent les cités par deux, sans arme, sans se mettre en danger..
et le jour ou ils faut identifier les auteurs d'un délit, leur implantation dans le quartier leur permet de le faire facilement..
En France a l'inverse la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis que le ministre de l'intérieur Sarkozy a décrété que la police n'était pas la pour connaitre les habitants et faire de l'ilotage.. On voit les résultats de cette politique d'imbécile.

avatar
La difference le 17/12/2025 à 12:45
Jacques1 a écrit le 17/12/2025 à 12h24

Le papy de LFI, et ils critiquent Aulas sur son âge. 🤣🤣🤣

La différence entre les deux :
L un est une "victime" professionnelle .
L autre est un winner .
Si je devais voter dans cet arrondissement , mon choix serait vite fait

avatar
Gerard et Roland de Lyon le 17/12/2025 à 12:43

Vas y Béber , on crois en toi !
Tu as l’air bien excité !
Prévois toutefois ton parachute car tu vas tomber de haut .

avatar
zéro+zéro le 17/12/2025 à 12:42

C'est sur qu'en regardant vos scores, vous allez avoir de sacrées surprises! Pensez a vous assoir avant 🤣🤣🤣

avatar
Rlb le 17/12/2025 à 12:38

Et de cruelles désillusions. Pour les Français Inutiles

avatar
Murielle le 17/12/2025 à 12:37
Aveuglement Militant a écrit le 17/12/2025 à 12h23

Le niveau d'aveuglement et d'inversion des valeurs : impressionnant !
Le passage sur la police municipale qui doit se soumettre aux codes du quartier et avoir un rôle de médiateur social plus que de police....pas mal non plus !

La Police municipale n'a pas grand pouvoir. Elle n'est pas habilité à interpeler. Selon les textes de lois elle a seulement un rôle préventive.
Mais comme les gens n'y connaisse rien, ils vont reprocher au maire (et je parle pas que de Lyon) le problème d'insécurité alors que celle ci est du resort du préfet de police et dont de l'Etat.

avatar
Jacques1 le 17/12/2025 à 12:24

Le papy de LFI, et ils critiquent Aulas sur son âge. 🤣🤣🤣

avatar
Aveuglement Militant le 17/12/2025 à 12:23

Le niveau d'aveuglement et d'inversion des valeurs : impressionnant !
Le passage sur la police municipale qui doit se soumettre aux codes du quartier et avoir un rôle de médiateur social plus que de police....pas mal non plus !

avatar
Pffffx le 17/12/2025 à 12:13

Encore 1 qui croit au père Noël ! Ils sont optimistes chez LFI...

