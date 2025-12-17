Albert Lévy : "Cette campagne à Lyon va réserver d'excellentes surprises pour la gauche"

Tête de liste dans le 3e arrondissement de Lyon d'Anaïs Belouassa-Cherifi, Albert Lévy espère remporter l'élection en mars prochain sous les couleurs de LFI. Ce jeudi, il tiendra une réunion publique sur le thème de la sûreté avec Ugo Bernalicis. "La sûreté est un sujet central", indique l'ancien magistrat. "La mission de la police municipale, c'est la tranquillité sociale, la circulation, la médiation. Mais c'est avant tout l'immersion dans le tissu social. C'est la meilleure solution pour éviter des drames", poursuit-il.
Victime d'antisémitisme sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa candidature, Albert Lévy estime que "ces attaques viennent de l'extrême-droite".
Malgré le retard dans les sondages, il prédit un revirement possible : "Cette campagne à Lyon va réserver d'excellentes surprises pour la gauche. La gauche que nous représentons, pas celle qui se compromet dans les renonciations, dans des effets de manche qui font perdre le cap de la conviction de gauche".
Et de critiquer le grand adversaire de la gauche : "Aulas est un gentil garçon, qui incarne l'affairisme, des relations à peine cachées avec l'extrême-droite".
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Réinventer la police municipale
03:02 Intégrité des élus
06:03 Antisémitisme
10:03 Faire mentir les sondages
10:53 Deux gauches à Lyon
11:48 Jean-Michel Aulas
que dure l argent des autres (vous etes trop borné pour le comprendre)Signaler Répondre
On gère pas une ville comme une entreprise.Signaler Répondre
Mais vous n'êtes pas assez intelligent pour le comprendre.
L’extrême droite n’est pas pire que l’extrême gauche dont la dangerosité est aujourd’hui parfaitement documentée. Retire les peaux de saucisson devant tes yeux.Signaler Répondre
NON aulas n'a pas besoin de la droite nationale à LYONSignaler Répondre
Depuis 81, on en a assez de la gauche! Au passage, remercions Faure pour la suspension de la réforme des retraites! Attendez vous a l'augmentation des prélèvements, et une baisse des pensions! N'oubliez pas de leur en parlé quand ils viendront mendier vos voix devant les marchés pour les futures élections!Signaler Répondre
M Aulas est un ancien chef d’entreprise qui a créé de la richesse. Pour un extrême gauchiste qui déteste ceux qui réussissent et gagnent de l’argent à la sueur de leur front, c’est de l’affairisme. Je préfère être administré par un homme à la compétence reconnue que par un looser écolo qui vit de fonds publics et n’a jamais rien prouvé.Signaler Répondre
NONSignaler Répondre
C'est une façade et vous tombez dans le panneau. Pas étonnant pour un droitardé.Signaler Répondre
Aulas s'acoquine avec Wauquiez qui s'acoquine avec Zemmour. Tout est dit.
Ce monsieur est un digne et parfait représentant de la Meute, rien de nouveau chez LFI!Signaler Répondre
C’est quoi un initié ? Tu as consulté Mme Soleil ?Signaler Répondre
Si tu te fais des illusions, c’est que tu es un gros naïf.
C'est pour cette raison que Aulas a exclu Étienne Blanc de son groupe après son appel à l'union avec l'extrême droite ? Après la logique et le déni de ceux qui ne voient pas les problèmes de la meute LFI et en inventent chez les autres...Signaler Répondre
Gardez votre crétinus pour vous, il vous correspond avec votre façon d'interpréter les propos et d'extrapoler pour que cela vous correspond, une mentalité et attitude bien identifiable qui correspond très bien également, comme quoi tout est liée avec certains...Signaler Répondre
"Aulas est un gentil garçon, qui incarne l'affairisme, des relations à peine cachées avec l'extrême-droite"Signaler Répondre
Exactement.
Il croit encore au miracle, ce n'est pas très laïc pour un LFIste (LOL).Signaler Répondre
Comment peut on tomber si bas ?Signaler Répondre
Un ex magistrat qui se vautre dans La Fange Islamiste, va comprendre Charles !
Il n'y a qu'à y croire ! les Français en majorité en on plein le dos de la gauche !Signaler Répondre
Un ancien magistrat! Si vous doutiez encore sur l’orientation des juges et sur l’ouverture de dossiers compromettants de LFI, vous êtes fixé !Signaler Répondre
Les initiés savent que les sondages financés par les sociétés d'Aulas seront très différents des résultats le soir du 1er tour.Signaler Répondre
Merci au grand intelectuel que devez être pour nous apporter ces précisions.Signaler Répondre
On peut également parler de la méthode anglaise pour régler le problème des refus d'obtempérer ? Elle est pas mal non ? Peut-être trop radical pour vous le "tactique".
Et puis cela fonctionne tellement bien les ilotiers que les villes font appel à des polices privées et les habitants ce constituent en groupes d'auto défense.
Je vous conseille de vous engager dans la police et d’aller faire de l’îlotage dans les banlieues difficiles ….Signaler Répondre
La situation sécuritaire est bien trop dégradée pour penser que l’îlotage serait une bonne solution.
Face à la violence, seule la force est utile. On ne discute pas avec des individus qui ont pour seule langage la violence.
Comment Mr Levy peut représenter un parti anticapitaliste ,antisémite, anti classe sociales, un parti de délinquants ( toutes catégories ) c’est impensable !Signaler Répondre
toujours le mot pour rireSignaler Répondre
si c'est pour s'allier au écolos cartoons, tu peut toujours rêver !Signaler Répondre
Pour une fois que la gauche n'attaque pas Aulas sur son âge...Signaler Répondre
Il faut quand même préciser que M. Levy est une personne âgée.
La méthode Coué, ça permet d’y croire mais ça n’empêche pas les raclées électorales.Signaler Répondre
Oui crétinus..Signaler Répondre
La police Anglaise fait de l'ilotage, parle avec les habitants, connait le commerçant du coin comme la mère de famille..
Ce qui fait que même dans les quartiers les plus durs d'Angleterre ils patrouillent les cités par deux, sans arme, sans se mettre en danger..
et le jour ou ils faut identifier les auteurs d'un délit, leur implantation dans le quartier leur permet de le faire facilement..
En France a l'inverse la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis que le ministre de l'intérieur Sarkozy a décrété que la police n'était pas la pour connaitre les habitants et faire de l'ilotage.. On voit les résultats de cette politique d'imbécile.
La différence entre les deux :Signaler Répondre
L un est une "victime" professionnelle .
L autre est un winner .
Si je devais voter dans cet arrondissement , mon choix serait vite fait
Vas y Béber , on crois en toi !Signaler Répondre
Tu as l’air bien excité !
Prévois toutefois ton parachute car tu vas tomber de haut .
C'est sur qu'en regardant vos scores, vous allez avoir de sacrées surprises! Pensez a vous assoir avant 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Et de cruelles désillusions. Pour les Français InutilesSignaler Répondre
La Police municipale n'a pas grand pouvoir. Elle n'est pas habilité à interpeler. Selon les textes de lois elle a seulement un rôle préventive.Signaler Répondre
Mais comme les gens n'y connaisse rien, ils vont reprocher au maire (et je parle pas que de Lyon) le problème d'insécurité alors que celle ci est du resort du préfet de police et dont de l'Etat.
Le papy de LFI, et ils critiquent Aulas sur son âge. 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Le niveau d'aveuglement et d'inversion des valeurs : impressionnant !Signaler Répondre
Le passage sur la police municipale qui doit se soumettre aux codes du quartier et avoir un rôle de médiateur social plus que de police....pas mal non plus !
Encore 1 qui croit au père Noël ! Ils sont optimistes chez LFI...Signaler Répondre