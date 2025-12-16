Politique

Les pompiers rencontrent une ministre au local de campagne de Jean-Michel Aulas : Alexandre Dupalais (UDR) dénonce une méthode "indigne"

Les pompiers rencontrent une ministre au local de campagne de Jean-Michel Aulas : Alexandre Dupalais (UDR) dénonce une méthode "indigne"

Alexandre Dupalais a du mal à remiser sa robe d'avocat durant cette campagne des élections municipales à Lyon.

Fin novembre, le candidat UDR soutenu par le RN avait déjà saisi la Commission des comptes de campagne au sujet de Jean-Michel Aulas, estimant que sa mise en avant par l'OL à l'occasion des 75 ans du club constituait des "violations successives du code électoral".

Ce lundi, Alexandre Dupalais vise à nouveau Jean-Michel Aulas, après avoir pris connaissance d'une rencontre entre les représentants des organisations syndicales de pompiers du Rhône et la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur Marie-Pierre Vedrenne avec le député MoDem du Rhône Cyrille Isaac-Sibille. Car cette réunion vendredi soir s'est tenue au local de campagne de Jean-Michel Aulas dans le 3e arrondissement de Lyon.

Une information dévoilée par erreur par le syndicat Sud, avec une photo révélant la pièce principale du local, avec les logos de Coeur Lyonnais, et qui a depuis été retirée des réseaux sociaux.

"La campagne de M. Aulas a manifestement décidé de s'affranchir de toutes les règles du code électoral, y compris les plus élémentaires ! Voilà donc maintenant une ministre du Gouvernement Macron (s'il fallait prouver encore que M. Aulas est le candidat officiel du gouvernement macroniste) qui reçoit officiellement des syndicats de pompiers dans le cadre de ses fonctions.... dans les locaux de campagne du candidat Aulas !", s'étrangle Alexandre Dupalais, qui regrette que les pompiers ont été "ainsi piégés car ne pouvant évidemment refuser un rendez-vous officiel avec un membre du gouvernement".

"Ces méthodes sont indignes !", conclut le candidat.

La présidente écologiste du SDMIS, Zémorda Khelifi a également réagi : "Ce genre de pratique est non seulement choquant, mais dangereux pour la confiance dans nos institutions".

Tags :

Alexandre Humbert Dupalais

municipales 2026 à Lyon

Jean-Michel Aulas

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Etrennes le 16/12/2025 à 11:40

Impeccable, comme ça quand il viendront me voir pour que je leur donne de l'argent, j'irai leur dire d'aller taper un droitardé puisque ce sont leurs potes. C'est le facteur qui va être content !

Signaler Répondre
avatar
le trump lyonnais. le 16/12/2025 à 11:39
MiLyon a écrit le 16/12/2025 à 08h39

Mr Dupalais donnez nous une idée claire de votre programme plutôt que de railler vos adversaires !

qu'il fasse une réunion commune quand aulas dévoilera le sien on perdra moins de temps.

Signaler Répondre
avatar
Lucide du 69 le 16/12/2025 à 11:04

Les pompiers ont tellement raison. La Zemorda les prend pour des cons depuis le début la pseudo femme de gauche

Signaler Répondre
avatar
Pas surprenant le 16/12/2025 à 09:42

JM Aulas va faire en politique comme il faisait quand il était président de l'OL.
Il ne respectera aucune règle comme avec la LFP, la FFF, etc..

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 16/12/2025 à 09:35
Polémique stérile a écrit le 16/12/2025 à 07h36

Ils semblent découvrir qu'un ministre, ça fait aussi de la politique...

Consternant de nullité.

Les ministres ont toujours fait des rencontres politiques, des rencontres avec leurs soutiens, des déplacements dans des QG de campagne, etc.

Désolé mais pour la neutralité du service public, on repassera...

En plus, quand les pompiers entament des grèves de la faim pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail, ils ne se déplacent même pas...

Chacun sait qu'une campagne électorale ça fait faire des miracles...

Signaler Répondre
avatar
Je confirme le 16/12/2025 à 09:15
Jean mimi, t’occupes pas des aigris! a écrit le 16/12/2025 à 08h55

Ah, ah on voit bien qu’Aulas dérange beaucoup de monde! Qu’il continue, cela démontre qu’il a bien tapé dans le mille👏👏👏

il va même déranger une majorité de gens , si il continue à mener une campagne aussi nulle :)

Signaler Répondre
avatar
Jean mimi, t’occupes pas des aigris! le 16/12/2025 à 08:55

Ah, ah on voit bien qu’Aulas dérange beaucoup de monde! Qu’il continue, cela démontre qu’il a bien tapé dans le mille👏👏👏

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 16/12/2025 à 08:39

Mr Dupalais donnez nous une idée claire de votre programme plutôt que de railler vos adversaires !

Signaler Répondre
avatar
Romi le 16/12/2025 à 07:44

Seuls la préfecture ou un local du SDMIS auraient été pertinents.
Encore une faute d’amateurisme ou d’insolence.

Signaler Répondre
avatar
Polémique stérile le 16/12/2025 à 07:36

Ils semblent découvrir qu'un ministre, ça fait aussi de la politique...

Consternant de nullité.

Les ministres ont toujours fait des rencontres politiques, des rencontres avec leurs soutiens, des déplacements dans des QG de campagne, etc.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.