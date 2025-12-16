Les pompiers rencontrent une ministre au local de campagne de Jean-Michel Aulas : Alexandre Dupalais (UDR) dénonce une méthode "indigne"

Fin novembre, le candidat UDR soutenu par le RN avait déjà saisi la Commission des comptes de campagne au sujet de Jean-Michel Aulas, estimant que sa mise en avant par l'OL à l'occasion des 75 ans du club constituait des "violations successives du code électoral".

Ce lundi, Alexandre Dupalais vise à nouveau Jean-Michel Aulas, après avoir pris connaissance d'une rencontre entre les représentants des organisations syndicales de pompiers du Rhône et la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur Marie-Pierre Vedrenne avec le député MoDem du Rhône Cyrille Isaac-Sibille. Car cette réunion vendredi soir s'est tenue au local de campagne de Jean-Michel Aulas dans le 3e arrondissement de Lyon.

Une information dévoilée par erreur par le syndicat Sud, avec une photo révélant la pièce principale du local, avec les logos de Coeur Lyonnais, et qui a depuis été retirée des réseaux sociaux.

"La campagne de M. Aulas a manifestement décidé de s'affranchir de toutes les règles du code électoral, y compris les plus élémentaires ! Voilà donc maintenant une ministre du Gouvernement Macron (s'il fallait prouver encore que M. Aulas est le candidat officiel du gouvernement macroniste) qui reçoit officiellement des syndicats de pompiers dans le cadre de ses fonctions.... dans les locaux de campagne du candidat Aulas !", s'étrangle Alexandre Dupalais, qui regrette que les pompiers ont été "ainsi piégés car ne pouvant évidemment refuser un rendez-vous officiel avec un membre du gouvernement".

"Ces méthodes sont indignes !", conclut le candidat.

La présidente écologiste du SDMIS, Zémorda Khelifi a également réagi : "Ce genre de pratique est non seulement choquant, mais dangereux pour la confiance dans nos institutions".