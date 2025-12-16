Les pompiers rencontrent une ministre au local de campagne de Jean-Michel Aulas : Alexandre Dupalais (UDR) dénonce une méthode "indigne"

Fin novembre, le candidat UDR soutenu par le RN avait déjà saisi la Commission des comptes de campagne au sujet de Jean-Michel Aulas, estimant que sa mise en avant par l'OL à l'occasion des 75 ans du club constituait des "violations successives du code électoral".
Ce lundi, Alexandre Dupalais vise à nouveau Jean-Michel Aulas, après avoir pris connaissance d'une rencontre entre les représentants des organisations syndicales de pompiers du Rhône et la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur Marie-Pierre Vedrenne avec le député MoDem du Rhône Cyrille Isaac-Sibille. Car cette réunion vendredi soir s'est tenue au local de campagne de Jean-Michel Aulas dans le 3e arrondissement de Lyon.
Une information dévoilée par erreur par le syndicat Sud, avec une photo révélant la pièce principale du local, avec les logos de Coeur Lyonnais, et qui a depuis été retirée des réseaux sociaux.
"La campagne de M. Aulas a manifestement décidé de s'affranchir de toutes les règles du code électoral, y compris les plus élémentaires ! Voilà donc maintenant une ministre du Gouvernement Macron (s'il fallait prouver encore que M. Aulas est le candidat officiel du gouvernement macroniste) qui reçoit officiellement des syndicats de pompiers dans le cadre de ses fonctions.... dans les locaux de campagne du candidat Aulas !", s'étrangle Alexandre Dupalais, qui regrette que les pompiers ont été "ainsi piégés car ne pouvant évidemment refuser un rendez-vous officiel avec un membre du gouvernement".
"Ces méthodes sont indignes !", conclut le candidat.
La présidente écologiste du SDMIS, Zémorda Khelifi a également réagi : "Ce genre de pratique est non seulement choquant, mais dangereux pour la confiance dans nos institutions".
[1/3 ]Une ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur organise une rencontre avec des organisations syndicales locales du SDMIS... dans le local de campagne d'un candidat aux élections municipales !— Zémorda KHELIFI (@ZemKhelifi) December 15, 2025
Utiliser un espace partisan pr une réunion officielle,
Impeccable, comme ça quand il viendront me voir pour que je leur donne de l'argent, j'irai leur dire d'aller taper un droitardé puisque ce sont leurs potes. C'est le facteur qui va être content !Signaler Répondre
qu'il fasse une réunion commune quand aulas dévoilera le sien on perdra moins de temps.Signaler Répondre
Les pompiers ont tellement raison. La Zemorda les prend pour des cons depuis le début la pseudo femme de gaucheSignaler Répondre
JM Aulas va faire en politique comme il faisait quand il était président de l'OL.Signaler Répondre
Il ne respectera aucune règle comme avec la LFP, la FFF, etc..
Désolé mais pour la neutralité du service public, on repassera...Signaler Répondre
En plus, quand les pompiers entament des grèves de la faim pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail, ils ne se déplacent même pas...
Chacun sait qu'une campagne électorale ça fait faire des miracles...
il va même déranger une majorité de gens , si il continue à mener une campagne aussi nulle :)Signaler Répondre
Ah, ah on voit bien qu’Aulas dérange beaucoup de monde! Qu’il continue, cela démontre qu’il a bien tapé dans le mille👏👏👏Signaler Répondre
Mr Dupalais donnez nous une idée claire de votre programme plutôt que de railler vos adversaires !Signaler Répondre
Seuls la préfecture ou un local du SDMIS auraient été pertinents.Signaler Répondre
Encore une faute d’amateurisme ou d’insolence.
Ils semblent découvrir qu'un ministre, ça fait aussi de la politique...Signaler Répondre
Consternant de nullité.
Les ministres ont toujours fait des rencontres politiques, des rencontres avec leurs soutiens, des déplacements dans des QG de campagne, etc.