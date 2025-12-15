Le budget polémique de la Métropole de Lyon adopté : Bruno Bernard demande aux opposants d'arrêter de "salir le débat public"

Car avant la séance, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli annonçaient lors d'une conférence de presse le trouver "insincère" et attendre de la part de la préfète du Rhône une certaine "vigilance" au moment de l'examiner.
Agacé par ces accusations, Bruno Bernard a répondu, visant directement la candidate de Grand Coeur Lyonnais, Véronique Sarselli. Le président écologiste de la collectivité a reconnu un premier point : "Nos recettes sont vulnérables, indiscutablement. Nous ne pilotons plus nos recettes. Ce sont les mesures successives prises par les gouvernements de Macron qui nous ont repris la taxe d'habitation, la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui nous filent de la TVA pas compensée... Donc oui, nous sommes vulnérables des décisions des gouvernements que votre groupe soutient. C'est ça la réalité".
Bruno Bernard a ensuite évoqué la dette de la Métropole qui est à 2 milliards d'euros. "En 2016, elle était plus élevée. En 2017, année record, elle était à 2,2. Nous sommes aujourd'hui à 2 milliards. Donc dire que la dette a explosé... Les comptes sont clairs et affichés", rétorquait-il.
Puis il contre-attaquait de manière plus personnelle puisqu'il révélait avoir "regardé le budget de Sainte-Foy-lès-Lyon", dont Véronique Sarselli est la maire, et qui doit être voté ce jeudi en conseil municipal. "J'ai regardé les dépenses de fonctionnement, car je travaille le week-end à mes heures perdues. Celles de la Métropole de Lyon ont augmenté de 16,1% entre 2020 et 2024. Et à Sainte-Foy-lès-Lyon, ces mêmes dépenses ont augmenté de 16,6%. Je ne sais pas s'il faut que je dise qu'elles ont explosé !", distillait Bruno Bernard, dont la taille du sourire n'avait d'égale que la mine déconfite de Véronique Sarselli.
"Vous allez continuer à dire tout et n'importe quoi pour des raisons électorales ?"
Quant à l'insincérité présumée de son budget, Bruno Bernard s'en remettait à la préfète Fabienne Buccio lors du contrôle de légalité à venir : "L'Etat le fait automatiquement, mais bon, ça ne mange pas de pain de le demander", taclait encore le président de la Métropole.
Et de conclure sur la méthode du camp de Jean-Michel Aulas, "favorisée par les algorithmes" selon lui. "Vous n'êtes pas partis sur un débat sain, mais sur la volonté de dénigrer et de donner des informations. Dire que la dette a explosé, ce n'est pas vrai mais ce n'est pas grave car ça a été vu ! Certains y croient probablement. Vous allez continuer à dire tout et n'importe quoi pour des raisons électorales ? Arrêtez de salir le débat public", terminait-il avant de mettre le budget aux voix.
Ce dernier était adopté. Sur les 147 votes, 81 élus étaient "pour", 56 "contre" et 10 s'abstenaient (les groupes de David Kimelfeld et de Nathalie Perrin-Gilbert ndlr).
En même temps la dette du Sytral, géré par ce même Nanard et le couple mythique de la mobilité Bagnon Vélociraptor et Lungenstrass Parasitus, est juste passée de 460 millions à 1,8 Milliards pour 2026 .Signaler Répondre
tu as raison mon garçon.Signaler Répondre
Elle devient grâce aux escrolos la quatrième ville de France.
Quelle honte......
bien d'accord DEHORSSignaler Répondre
ExactSignaler Répondre
Aucunement ce qu'il raconte ne fait que confirmer l'aveuglement et la mauvaise foi (comme la tienne), de plus le groupe auquel il fait référence ne fait pas partie des groupe constitués à la Métropole, trop aveugle pour ne pas le voir ? c'est l'idée avec toi.Signaler Répondre
Le niveau lol
Madame Sarselli dans 3 mois sera la prochaine Présidente de la MétropoleSignaler Répondre
et les bobos verts enragent !!!!! mais c'est comme ça les bobos verts terminé
Bruno Bernard va retourner dans le milieu des affaires
Tout est dit, JMA❤️❤️❤️, pour que Lyon ne devienne pas Grenoble ou Paris et sa banlieue Est...,Signaler Répondre
C'est quand même bête (pour rester poli) un gaucho.Signaler Répondre
Lyon est le 2ᵉ pôle économique de France après Paris.Signaler Répondre
Plus de 102 000 sièges d’entreprises sont installés dans la métropole.
La métropole est leader dans plusieurs secteurs innovants comme les biotechnologies, le numérique, les transports et les énergies.
13 300 chercheurs travaillent dans plus de 550 laboratoires à Lyon.
Aulas sans programme ? A votre avis qui fait la richesse de Lyon, ceux qui génèrent des recettes ou ceux qui produisent des dépenses. Si la métropole de Lyon est dynamique et attire des habitants, c'est parce qu'il y a du travail et des patrons qui investissent dans le tissus économique. Aulas a montré qu'il est un de ces entrepreneurs que ce soit dans l'industrie à travers CEGID ou bien dans le spectacle.
Planter des arbres et contruire des pistes cyclables est peut être un programme à vos yeux mais est-ce suffisant ? Mais Doucet a montré ses lacunes. C'est vrai qu'il s'accroche comme il peut aux branches mais sur beaucoup de points les écologistes ont montré leur incompétence et contrairement à ce qu'avance l'adjoint Chapuis, celui qui est prêt à remplacer Doucet en cas d'empêchement, à part ces amis, pas grand monde lui dit merci.
Votre fanatisme vous égare et vous font écrire des bêtises…. Un exemple parmi tant d’autres en terme de gestion, toutes les entreprises de BTP opérant sur la Métropole voient les paiements de leurs travaux se reporter aux calendes grecques 🥵, bel exemple !!!!Signaler Répondre
Vous voulez d’autres exemples 🥴.
Si les écolos étaient là depuis des décennies pour imposer leur dogmes et orientations la misère que ce serait la région lyonnaise zadiste, déjà rien que sur un mandat dans les griffes des écolos le déclassement est notable.Signaler Répondre
A ce sujet Jean-Charles Kohlhaas (BFM Lyon le 16/10) et Béatrice Vessiller se réjouissaient d'avoir limité la croissance de la métropole de Lyon sur leur mandat, une métropole qui était en trop forte croissance à leurs yeux.
Lyon est la 3ᵉ métropole de France par sa taille.Signaler Répondre
La métropole de Lyon compte environ 1,4 million d’habitants.
La ville de Lyon intra-muros a environ 520 à 522 000 habitants selon les récents recensements.
Lyon est la première ville française pour les créations d’entreprises.
Il y a environ 266 établissements d’hébergement dans la métropole, avec plus de 45 000 lits disponibles pour les visiteurs.
La métropole accueille près de 9,56 millions de nuitées par an.
Lyon a obtenu une note de 84,4 sur 100 au GDS-Index 2025, ce qui la place première en France et huitième mondiale pour le tourisme responsable
Aulas sans programme pour lyon
Bernard au revoir en 2026Signaler Répondre
tu as tout dilapidé !!
Tu as beau changer de pseudo on te reconnait, tu dois vraiment de faire ch... !Signaler Répondre
En gros il t'a renvoyé ton paille poutre ridicule en fait ! T'arrives pas à saisir ? C'est toi qui a des oeillères en fait non ?Signaler Répondre
Quand je fais référence explicitement aux "militants écolos" et que vous interprétez autre chose, c'est pour indiquer :Signaler Répondre
Que vous ne savez pas lire correctement ? Pour mettre en avant la mauvaise foi habituelle qui caractérise les soutiens écolos en plus de leur aveuglement ?
Vous parlez de Coeur Lyonnais?Signaler Répondre
Madame Sarselli raconte n'importe quoi depuis des mois. C'est mort. Elle n'a aucune crédibilité. Elle vient de se faire prendre à son propre piège. Le seul point fort de la droite, c'était la bonne gestion de père de famille. Aujourd'hui, il est complètement dingue que les communes dirigées par la droite aient autant de problèmes financiers. Les caméras de surveillance, l'insécurité.... tout ça, c'est un cache misère.Signaler Répondre
Aulas, c'est pareil. il peut faire toute la com qu'il veut. Lyon n'a jamais été aussi peu endettée avec Doucet.
Quand quelqu'un aura expliqué à Aulas qu'il ne pourra pas revendre Lyon à un milliardaire américain, il retirera sa candidature.Signaler Répondre
Les militants écolos ont pourri l'ambiance et les débats depuis le départ, arrogance, refus de dialogue, mépris des autres groupes, sectarisme, clan fermé sur lui-même.Signaler Répondre
Le budget du plan de rénovation des escalators proposé par les escrolos a été voté le 28 novembre.Signaler Répondre
Il succède à rien-du-tout voté par les non escrolos lors des mandats antérieurs. La vétusté des équipements est la conséquence de leur âge pas du changement de majorité. N’importe quel élu aurait pu prévoir depuis une dizaine d’années de remplacer le matériel avant qu’il arrive en fin de vie.
C’est l’aboutissement du processus de changement d’allotissement du Sytral puis d’un travail avec le nouvel allocataire pour remettre les équipements en état. Les obligations de l’ancien allocataire se bornaient à louer des m² dans les tours plantées par Collomb. Personnellement je considère que la mission du Sytral est de transporter la population pas de cofinancer des tours, donc si vous voulez les dépenses inconsidérées et axées que pour une certaine population c’est pas aux élus actuels qu’il faut jeter la pierre.
Y avait-il de l'argent pour réparer ces appareils, bien utiles pour les personnes qui ne font pas de véloSignaler Répondre
Je hais les escrolos avec leur dépenses inconsidérées et axées que pour une certaine population
Il a eu l'aide du PS lui aussi ?Signaler Répondre
En ce moment il font tout pour garder leurs postes quitte à trahir leur mère...
Ah c est certain B Bernard n a pas sali lui le débat public car il m a systématiquement refusé à quiconque Qu’elle honte !Signaler Répondre