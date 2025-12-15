Le budget polémique de la Métropole de Lyon adopté : Bruno Bernard demande aux opposants d'arrêter de "salir le débat public"

Car avant la séance, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli annonçaient lors d'une conférence de presse le trouver "insincère" et attendre de la part de la préfète du Rhône une certaine "vigilance" au moment de l'examiner.

Agacé par ces accusations, Bruno Bernard a répondu, visant directement la candidate de Grand Coeur Lyonnais, Véronique Sarselli. Le président écologiste de la collectivité a reconnu un premier point : "Nos recettes sont vulnérables, indiscutablement. Nous ne pilotons plus nos recettes. Ce sont les mesures successives prises par les gouvernements de Macron qui nous ont repris la taxe d'habitation, la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui nous filent de la TVA pas compensée... Donc oui, nous sommes vulnérables des décisions des gouvernements que votre groupe soutient. C'est ça la réalité".

Bruno Bernard a ensuite évoqué la dette de la Métropole qui est à 2 milliards d'euros. "En 2016, elle était plus élevée. En 2017, année record, elle était à 2,2. Nous sommes aujourd'hui à 2 milliards. Donc dire que la dette a explosé... Les comptes sont clairs et affichés", rétorquait-il.

Puis il contre-attaquait de manière plus personnelle puisqu'il révélait avoir "regardé le budget de Sainte-Foy-lès-Lyon", dont Véronique Sarselli est la maire, et qui doit être voté ce jeudi en conseil municipal. "J'ai regardé les dépenses de fonctionnement, car je travaille le week-end à mes heures perdues. Celles de la Métropole de Lyon ont augmenté de 16,1% entre 2020 et 2024. Et à Sainte-Foy-lès-Lyon, ces mêmes dépenses ont augmenté de 16,6%. Je ne sais pas s'il faut que je dise qu'elles ont explosé !", distillait Bruno Bernard, dont la taille du sourire n'avait d'égale que la mine déconfite de Véronique Sarselli.

"Vous allez continuer à dire tout et n'importe quoi pour des raisons électorales ?"

Quant à l'insincérité présumée de son budget, Bruno Bernard s'en remettait à la préfète Fabienne Buccio lors du contrôle de légalité à venir : "L'Etat le fait automatiquement, mais bon, ça ne mange pas de pain de le demander", taclait encore le président de la Métropole.

Et de conclure sur la méthode du camp de Jean-Michel Aulas, "favorisée par les algorithmes" selon lui. "Vous n'êtes pas partis sur un débat sain, mais sur la volonté de dénigrer et de donner des informations. Dire que la dette a explosé, ce n'est pas vrai mais ce n'est pas grave car ça a été vu ! Certains y croient probablement. Vous allez continuer à dire tout et n'importe quoi pour des raisons électorales ? Arrêtez de salir le débat public", terminait-il avant de mettre le budget aux voix.

Ce dernier était adopté. Sur les 147 votes, 81 élus étaient "pour", 56 "contre" et 10 s'abstenaient (les groupes de David Kimelfeld et de Nathalie Perrin-Gilbert ndlr).