Lyon : un chien mord six personnes à Perrache avant de se volatiliser

Entre 18h et 21h, un chien errant a attaqué plusieurs personnes dans le tunnel de la rue Delandine, entre l'ancienne prison Saint-Paul et la brasserie Georges. Au moins six personnes ont été mordues selon Actu.fr.

Et il a fallu attendre que les victimes se rendent aux urgences pour que l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc prévienne la police afin qu'elle mette fin à ce déferlement de violences canines.

A leur arrivée trop tardive, les forces de l'ordre n'ont pas retrouvé l'animal. Il s'agirait selon les premiers éléments du chien d'un SDF.

Une enquête a été ouverte.