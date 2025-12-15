"Nous demandons à la préfète d’être vigilante" : le budget de la Métropole de Lyon insincère selon Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli

Car un spectre de suspicions a été jeté avant le vote du budget 2026 de la collectivité. Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, respectivement candidats à la mairie et à la Métropole de Lyon, tenaient une conférence de presse durant laquelle ils ont fustigé l’état des finances pour cet ultime budget du mandat de Bruno Bernard.

A tel point qu’ils réclament un contrôle de légalité du budget métropolitain, "pas par polémique, mais parce qu’un certain nombre d’éléments nous paraissent insincères et sans infos sérieuses sur les dépenses futures", justifie Jean-Michel Aulas.

Dans le viseur de Véronique Sarselli, les droits de mutation qui ne permettraient pas de proposer un budget fiable et solide. « Ce budget se résume en une phrase simple : la Métropole dépense plus, prélève plus, mais a moins de marges de manœuvre. Les recettes augmentent de 3,4% cette année. Grâce à la pression fiscale et parce que les hypothèses révèlent des augmentations de droits de mutation de 26%. Ce budget fonde son équilibre sur des recettes imprévisibles et non pilotables », critique la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon.

"L’épargne nette en 2026 passe à 46 millions sur un budget de 4 milliards d’euros. C’est un problème majeur, une grande inquiétude. On a moins de capacités d’investissements, à aider les communes et à encaisser les chocs économiques ou sociaux. C’est une Métropole qui subit. Et on ne peut pas se permettre de subir. Lorsque l’épargne s’effondre, c’est l’emprunt qui devient la variable d’ajustement", poursuit Véronique Sarselli, dans son élément puisque prof d’économie dans la vie.

"Nous avons un territoire qui ne peut plus investir"

Attention toutefois au grand cérémonial, puisque le contrôle de légalité par la préfète est fait systématiquement avec les délibérations métropolitaines. Ce n’est donc pas le duo Aulas-Sarselli qui le convoque. "Nous lui demandons d’être vigilante et qu’elle entende notre problématique de sincérité budgétaire. Et être vigilante à l’absence d’éléments prospectifs", justifie toutefois la candidate aux métropolitaines.

Et Jean-Michel Aulas de surenchérir : "Nous avons un territoire qui ne peut plus investir, ni accompagner l’économie et protéger durablement l’emploi ». L’ancien président de l’OL pointait le "discours problématique de Bruno Bernard qui revendique un bilan positif", notamment en brandissant la création de 54 000 emplois nets. "C’est un chiffre instrumentalisé. Il s’approprie des données qui n’ont rien à voir avec sa politique menée. Ce sont des emplois d’entreprises, ce qui englobe des dynamiques antérieures à son mandat. Présenter cela comme le résultat d’une stratégie volontariste, c’est une contre-vérité", concluait Jean-Michel Aulas.

Reste à connaître le verdict de la préfète du Rhône Fabienne Buccio, dont les épaules paraissent un peu plus lourdes à l’approche de la fin d’année. "On fera notre travail et le budget voté fera comme à chaque fois l'objet d'un contrôle de légalité", a réagi la préfecture auprès de LyonMag.