"Nous demandons à la préfète d’être vigilante" : le budget de la Métropole de Lyon insincère selon Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli

Car un spectre de suspicions a été jeté avant le vote du budget 2026 de la collectivité. Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, respectivement candidats à la mairie et à la Métropole de Lyon, tenaient une conférence de presse durant laquelle ils ont fustigé l’état des finances pour cet ultime budget du mandat de Bruno Bernard.
A tel point qu’ils réclament un contrôle de légalité du budget métropolitain, "pas par polémique, mais parce qu’un certain nombre d’éléments nous paraissent insincères et sans infos sérieuses sur les dépenses futures", justifie Jean-Michel Aulas.
Dans le viseur de Véronique Sarselli, les droits de mutation qui ne permettraient pas de proposer un budget fiable et solide. « Ce budget se résume en une phrase simple : la Métropole dépense plus, prélève plus, mais a moins de marges de manœuvre. Les recettes augmentent de 3,4% cette année. Grâce à la pression fiscale et parce que les hypothèses révèlent des augmentations de droits de mutation de 26%. Ce budget fonde son équilibre sur des recettes imprévisibles et non pilotables », critique la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon.
"L’épargne nette en 2026 passe à 46 millions sur un budget de 4 milliards d’euros. C’est un problème majeur, une grande inquiétude. On a moins de capacités d’investissements, à aider les communes et à encaisser les chocs économiques ou sociaux. C’est une Métropole qui subit. Et on ne peut pas se permettre de subir. Lorsque l’épargne s’effondre, c’est l’emprunt qui devient la variable d’ajustement", poursuit Véronique Sarselli, dans son élément puisque prof d’économie dans la vie.
"Nous avons un territoire qui ne peut plus investir"
Attention toutefois au grand cérémonial, puisque le contrôle de légalité par la préfète est fait systématiquement avec les délibérations métropolitaines. Ce n’est donc pas le duo Aulas-Sarselli qui le convoque. "Nous lui demandons d’être vigilante et qu’elle entende notre problématique de sincérité budgétaire. Et être vigilante à l’absence d’éléments prospectifs", justifie toutefois la candidate aux métropolitaines.
Et Jean-Michel Aulas de surenchérir : "Nous avons un territoire qui ne peut plus investir, ni accompagner l’économie et protéger durablement l’emploi ». L’ancien président de l’OL pointait le "discours problématique de Bruno Bernard qui revendique un bilan positif", notamment en brandissant la création de 54 000 emplois nets. "C’est un chiffre instrumentalisé. Il s’approprie des données qui n’ont rien à voir avec sa politique menée. Ce sont des emplois d’entreprises, ce qui englobe des dynamiques antérieures à son mandat. Présenter cela comme le résultat d’une stratégie volontariste, c’est une contre-vérité", concluait Jean-Michel Aulas.
Reste à connaître le verdict de la préfète du Rhône Fabienne Buccio, dont les épaules paraissent un peu plus lourdes à l’approche de la fin d’année. "On fera notre travail et le budget voté fera comme à chaque fois l'objet d'un contrôle de légalité", a réagi la préfecture auprès de LyonMag.
C'est ridicule de comparer les salaires des élus avec la quantité d'argent brassée par les sociétés qui vivent des décisions publiques (par exemple Holnest). Là on compte en millions pas milliers d'euros.
Encore du vide de la part de la clique Aulas/Sarselli. La préfecture contrôle systématiquement les budgets de la métropole, ils n'ont pas besoin que ces 2 guignols le leur demande!
Sarselli ferait mieux de s'occuper du budget de sa commune: plus de 2 millions d'euros d'amende en dix ans pour Sainte-Foy-lès-Lyon pour manque de logements sociaux! Quelle superbe gestion pour une prof d'économie 😂
Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour éloigner les pauvres de sa commune! Allez un bisou à Aulas le semi-milliardaire et ces 2 là ne vont pas faire long feu...
elle ferait mieux de construire des logements sociaux a sainte fois lès lyon c'est une des communes ou il y en a le moins de la region
Sur les chiffres, les écolos ne seraient pas les premiers à mentir par omission , par noyade, masquage. Qu'ils aient fait des choix qui obèrent les capacités d'investissement futures ne semble pas irrationnel, évidemment . C'est d'autant plus plausible lorsque l'on connait la réalité des compétences en gestion financière et économique des responsables parachutés par une victoire en pleine pandémie du siècle, au début de la funeste année 2020. Ce qui devrait appeler à beaucoup de modération ceux qui ont hérités de ces postes à responsabilité , au delà de leurs capacités et compétences réelles. Rappelons aussi que cette majorité écologiste n'a pas hésité une seule seconde à augmenter les salaires de ses élus métropolitains de 1000 euros par mois. Et pas au bout de 1 ou 2 ans de travail . Non, tout de suite, dès leur arrivée au pouvoir, les écologistes se sont récompensés sur le dos des grands lyonnais. C'était la PRIORITE absolue pour eux…
Imaginez si Aulas décidait d'en faire autant , les commentaires des fans écologistes ...
Sauf que messieurs les cyclistes-sauveurs-du-monde ça n'arrivera pas, puisque Aulas lui même a annoncé ne pas avoir l'intention de se faire payer du tout. Rien, zéro, donc de supprimer la charge du salaire de maire.
Soit l'exact inverse des choix des responsables écologistes. Idem pour s'acheter des cravates ou costumes ou poncho de vélo, d'aucun trouverait inacceptable qu'avec plus de 7000€ de salaire mensuel, les lyonnais payent EN PLUS les vêtements du maire... C'est un état d'esprit. Celui du "j'y ai droit" , celui de l'association qui doit bruler le budget parce que l'argent "tombe du ciel" et qu'il n'est pas le fruit d'un dur labeur (on s'augmente avant même d'avoir fourni de résultats!!), celui de "profite tant que tu peux, tu as bien raison". C'est néfaste, et minable à la fois.
Comment peut on alors se présenter en chevalier blanc de l'égalité, de l'inclusion (sauf pour les automobilistes, qui sont physiquement victimes d'exclusion massive, qu'ils polluent ou pas). C'est mal sain, mais ca ne gène pas un idéologiste écologiste. Parce que les contradictions les plus lourdes ne lui pose aucun problème. A partir de là , c'est "open bar pour les élus d'extrême gauche et écologistes". Et ça , quelque soit les choix techniques, ca ne peut pas durer.
Quand tous ces élus d'opposition, qui sont à la Métropole depuis des années, et sont payés par le contribuable à vérifier les comptes que la Métropole vote, auront fini de demander à la préfète de faire leur travail, ils pourront lui demander de chiffrer leur programme tant qu'à faire. Avec le métro à Sainte Foy et à Décines payé avec la gratuité ça ne va pas être triste.
Ces personnes exsudent la sincérité.
À brasser au temps de vent , l'opposition ne devrait-elle pas imaginer de récupérer cette énergie pour la mettre au service des éoliennes.
M Aulas veut il revendre Lyon a un milliardaire américain.
comment? une préfète demande à ce que l'on respecte la loi?
c'est comme cela que l'on retrouve tous les logements sociaux au même endroit et après vous appelez ca du communautarisme.
Elle semble déjà bien longue cette campagne avec tout le vent que brasse l'opposition !Signaler Répondre
La majorité actuelle est facilement attaquable, elle a fait plein d'erreurs, et vous persistez a passer pour des incompétents !
L'analyse de Aulas est pertinente et fondée mais j'aimerais avoir les chiffres dépensés durant ces 5 dernieres années à lyon le budget a explosé mais on a rien
La Préfète ... discuter un peu avec beaucoup d'élus de petites communes autour de Lyon vous saurez alors ce qu'ils pensent de cette préfète....Signaler Répondre
Quand on veut "détruire" du patrimoine pour imposer du logement social dans des petites communes qui n'ont pas les moyens de gérer ça.
Revoir le PLU d'urgence en 2027 car il est absurde.
Aulas souhaite que le budget prévoit un financement des contribuables pour son métro jusqu'à ces activités mercantiles.
" tout le monde craignait Aulas " ??Signaler Répondre
C'est quoi ce "tout le monde ", votre avis que vous confondez avec "tout le monde " ? Pas de "je" ? Vision sectaire et aveugle ?
au début, tout le monde craignait Aulas comme candidat, sérieux pour la mairie de Lyon, avec des capacités d’analyse etSignaler Répondre
d’arguments. Mais maintenant plus les
semaines passent toutes les Lyon se
rendu compte que Aulas ne connaît ni la
politique n’est la capacité à gérer la
3eme grande ville de France , qu’il continue
dans ce chemin là avec des alliances
d’intérêtAu départ, Aulas était perçu comme un candidat crédible pour la mairie de Lyon, capable d’analyse et de conviction. Mais avec le temps, les Lyonnais constatent qu’il ne maîtrise ni les réalités politiques ni les compétences nécessaires pour diriger la troisième plus grande ville de France. En persistant dans cette direction et en nouant des alliances de circonstance, ses limites apparaissent de plus en plus clairement
la gauche gagnera sur tapis vert
L’Équipe de guignols actuelle va être éjectée pour le plus grand bien des Lyonnais et Grands Lyonnais, enfin!Signaler Répondre
GG et BB ont fait leurs expériences… et ce n’est pas glorieux. Ils peuvent effectivement passer leur temps á palabrer, aucun intérêt….
A court d'arguments, il reste toujours la bonne vieille suspicion.
Vous noterez le côté schizophrène ou hypocrite de l'équipe d'aulas (ce n'est pas son meilleur mercato)
Ou comment dire un jour, que l'austérité est là et le jour d'après qu'il compte construire un métro a 1 milliard.
En gros si le budget actuel est de 4 milliards, le sien sera de 5...
Le compte n'est pas Aulas.
Rien à rajouter si ce n 'est crevons la bulle !
Ces accusations sont graves et sans fondements. Ils n'ont que pour but de pourrir encore un peu plus le débat politique.Signaler Répondre
Ce contrôle de légalité est fait systématiquement par la préfecture. On n'a pas besoin d'Aulas et de Sarselli pour ça
M. Aulas nous préférerions connaitre votre programme plutôt que vos fake news.Signaler Répondre
Dette de la Métropole au début du mandat: 2,05 milliards d'euros. (vos alliés)
Dette de la Métropole à la fin du mandat: 1,85 milliard
Dette de la ville de Lyon en début de mandat: 402 millions
Dette de la ville de Lyon en fin de mandat: 319 millions.
Il arrive , alors , ce débat ou vous allez le faire après les élections !