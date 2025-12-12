Les acteurs du BTP alertent sur un “choc économique” lié à l’arrêt des chantiers dans la Métropole de Lyon avant les élections

Les organisations professionnelles du secteur des travaux publics tirent toutefois la sonnette d’alarme ce vendredi, face à l’arrêt et au report d’un grand nombre de chantiers décidés dans le cadre de la trêve électorale.

Dans un communiqué commun, BTP Rhône et Métropole, la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, le MEDEF Lyon-Rhône et la CPME Rhône estiment que cette décision pourrait "fragiliser gravement l’économie locale".

Selon les signataires, l’interruption brutale de chantiers jusqu'en mars a provoqué un effondrement d’activité inédit, y compris sur des opérations situées hors des secteurs sensibles de circulation. Ils soulignent une rupture avec les fins de mandat précédentes, jusqu’alors caractérisées par un ralentissement progressif et anticipé de l’activité.

Les acteurs du BTP rappellent le poids central de la Métropole de Lyon dans l’activité des travaux publics. Un arrêt généralisé, sans préparation ni accompagnement, toucherait directement des centaines d’entreprises et plus de 12 000 compagnons sur le territoire selon eux.

Les organisations demandent alors que "l’impact social de telles décisions soit pleinement mesuré", notamment en matière d’emploi local.

Des conséquences humaines immédiates

Au-delà des chiffres, les représentants du secteur mettent en avant des conséquences humaines qu’ils jugent immédiates : équipes mises à l’arrêt "du jour au lendemain", pertes de revenus à l’approche des fêtes de fin d’année, risques de licenciements ou de non-renouvellement de missions. Le communiqué évoque plus de 8000 personnes potentiellement touchées, directement ou indirectement, parmi lesquelles des intérimaires, apprentis, salariés en insertion, fournisseurs ou sous-traitants.

"L’activité des compagnons ne peut pas être une variable d’ajustement électoral", affirment les organisations, qui dénoncent également une perte totale de visibilité pour les entreprises, avec des plans de charge remis en cause sans préavis.

Autre point de crispation : le refus opposé à certaines demandes d’activité partielle, au motif que la situation serait "structurelle". Les signataires contestent cette analyse, estimant au contraire que la baisse d’activité est "soudaine, exceptionnelle et directement liée à une décision politique locale et temporaire". Et rappellent que le dispositif d’activité partielle a précisément été conçu pour amortir ce type de chocs conjoncturels et préserver l’emploi.

Face à cette situation, les organisations professionnelles appellent notamment à la réouverture rapide des chantiers reportés, à une approche adaptée aux réalités locales, à la priorisation des chantiers d’entretien liés à la sécurité, à la reconnaissance du caractère conjoncturel de la situation afin de permettre l’activité partielle, ainsi qu’à la poursuite d’un dialogue avec les représentants des entreprises.