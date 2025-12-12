Economie

Les acteurs du BTP alertent sur un “choc économique” lié à l’arrêt des chantiers dans la Métropole de Lyon avant les élections

Les acteurs du BTP alertent sur un “choc économique” lié à l’arrêt des chantiers dans la Métropole de Lyon avant les élections
Les acteurs du BTP alertent sur un “choc économique” lié à l’arrêt des chantiers dans la Métropole de Lyon avant les élections - LyonMag

Avec le nombre de chantiers réalisés durant le mandat des écologistes, on ne peut pas dire que le BTP a eu à se plaindre depuis la fin du Covid-19 à Lyon.

Les organisations professionnelles du secteur des travaux publics tirent toutefois la sonnette d’alarme ce vendredi, face à l’arrêt et au report d’un grand nombre de chantiers décidés dans le cadre de la trêve électorale.

Dans un communiqué commun, BTP Rhône et Métropole, la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, le MEDEF Lyon-Rhône et la CPME Rhône estiment que cette décision pourrait "fragiliser gravement l’économie locale".

Selon les signataires, l’interruption brutale de chantiers jusqu'en mars a provoqué un effondrement d’activité inédit, y compris sur des opérations situées hors des secteurs sensibles de circulation. Ils soulignent une rupture avec les fins de mandat précédentes, jusqu’alors caractérisées par un ralentissement progressif et anticipé de l’activité.

Les acteurs du BTP rappellent le poids central de la Métropole de Lyon dans l’activité des travaux publics. Un arrêt généralisé, sans préparation ni accompagnement, toucherait directement des centaines d’entreprises et plus de 12 000 compagnons sur le territoire selon eux.

Les organisations demandent alors que "l’impact social de telles décisions soit pleinement mesuré", notamment en matière d’emploi local.

Des conséquences humaines immédiates

Au-delà des chiffres, les représentants du secteur mettent en avant des conséquences humaines qu’ils jugent immédiates : équipes mises à l’arrêt "du jour au lendemain", pertes de revenus à l’approche des fêtes de fin d’année, risques de licenciements ou de non-renouvellement de missions. Le communiqué évoque plus de 8000 personnes potentiellement touchées, directement ou indirectement, parmi lesquelles des intérimaires, apprentis, salariés en insertion, fournisseurs ou sous-traitants.

"L’activité des compagnons ne peut pas être une variable d’ajustement électoral", affirment les organisations, qui dénoncent également une perte totale de visibilité pour les entreprises, avec des plans de charge remis en cause sans préavis.

Autre point de crispation : le refus opposé à certaines demandes d’activité partielle, au motif que la situation serait "structurelle". Les signataires contestent cette analyse, estimant au contraire que la baisse d’activité est "soudaine, exceptionnelle et directement liée à une décision politique locale et temporaire". Et rappellent que le dispositif d’activité partielle a précisément été conçu pour amortir ce type de chocs conjoncturels et préserver l’emploi.

Face à cette situation, les organisations professionnelles appellent notamment à la réouverture rapide des chantiers reportés, à une approche adaptée aux réalités locales, à la priorisation des chantiers d’entretien liés à la sécurité, à la reconnaissance du caractère conjoncturel de la situation afin de permettre l’activité partielle, ainsi qu’à la poursuite d’un dialogue avec les représentants des entreprises.

Tags :

métropole de Lyon

métropolitaines 2026

BTP

chantiers

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Autocat le 12/12/2025 à 15:27

"dans le cadre de la trêve électorale" ??? La trève électorale c'est du vendredi soir minuit et jusqu'à la fermeture des bureaux de vote le dimanche.

Signaler Répondre
avatar
Subventation et contrat le 12/12/2025 à 15:18
gavax a écrit le 12/12/2025 à 14h06

le secteur du btp subventionné fait une syncope a l'idée que ses financements PUBLICS lui soient retirés... mdr

Ne confondez pas subvention et contrat

Signaler Répondre
avatar
Adressez vous à votre ami Aulas qui vomit sur les travaux engagés à Lyon le 12/12/2025 à 15:18

Et puis arrêtez de pleurer vous avez été bien gâtés jusqu'à présent.

Signaler Répondre
avatar
Conseil le 12/12/2025 à 15:18
lyyyyooonnn a écrit le 12/12/2025 à 14h59

ils pouvaient pas anticiper, c’est bien beau de s’engraisser sur l’argent des métropolitains grâce à vos amis écolos qui ont retourné toute la métropole en dilapidant notre argent pour des pistes cyclables et autres aménagements plus que discutables voire complètement controversés. jnesoere d’ailleurs que des enquêtes de conflits d’intérêt et corruptions auront lieu pour certains de ces projets monstrueux et monstrueusement chers. maintenant il ne faut pas pleurer vous avez encaissé, vous devriez avoir de quoi tenir quelques mois…

Vous devriez gérer une boite de TP avec quelques dizaines de salariés. Vous allez vite comprendre...

Signaler Répondre
avatar
Casser les gabegies le 12/12/2025 à 15:15

Les entreprises de BTP se sont bien gavées d’argent public pendant la mandature verte et vont à nouveau se gaver avec la nouvelle municipalité qui va rendre nos routes aux voitures…

Signaler Répondre
avatar
lyyyyooonnn le 12/12/2025 à 14:59

ils pouvaient pas anticiper, c’est bien beau de s’engraisser sur l’argent des métropolitains grâce à vos amis écolos qui ont retourné toute la métropole en dilapidant notre argent pour des pistes cyclables et autres aménagements plus que discutables voire complètement controversés. jnesoere d’ailleurs que des enquêtes de conflits d’intérêt et corruptions auront lieu pour certains de ces projets monstrueux et monstrueusement chers. maintenant il ne faut pas pleurer vous avez encaissé, vous devriez avoir de quoi tenir quelques mois…

Signaler Répondre
avatar
Arreter de se plaindre .. le 12/12/2025 à 14:57

Coiro et compagnie de sont gavés !
les travaux à lyon ont été multiplié par 30 dans notre ville et agglomération

Signaler Répondre
avatar
youtubeurdelyon le 12/12/2025 à 14:51
LéoChater a écrit le 12/12/2025 à 14h12

Six ans de poches pleines, et de trottoirs éventrés sans fin...
Désolé je ne vais pas vous plaindre.
Dans quelques mois, vous serez consulter pour rouvrir nos rues.

Quelle naiveté de penser qu'Aulas va réouvrir les rues, il a d'ailleurs deja dit qu'il ne reviendrait pas en arrière sur les aménégaments cyclables réalisés

Signaler Répondre
avatar
Rien de neuf à l'ouest le 12/12/2025 à 14:39

Déjà en 1995 Maia Sonnier grosse entreprise du bâtiment Lyonnais avait licencié la moitié de ses maçons, 500 emplois supprimés les plus anciens et les plus âgés. 30 ans que le bâtiment ne va plus pour reprendre la célèbre réplique de Raymond Barre.

Signaler Répondre
avatar
le plus triste le 12/12/2025 à 14:31
Retour sur Terre a écrit le 12/12/2025 à 14h16

Le malheur des uns...

Le plus triste sera tres certainement le fournisseur de bordures de trottoir.
Ces derniers temps il se déplace en permanence avec une brouette , il peut se déplacer autrement.
Il faut dire que depuis 5 ans il s'est fait des nouilles encore...

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 12/12/2025 à 14:30
Inquiet a écrit le 12/12/2025 à 14h12

comment ils vont faire quand aulas va arrêter tous les travaux?

Comme maintenant : les travaux commencent puis sont abandonnés des mois durant puis repris petit à petit. A villeurbanne, ça fait deux mois que des trous ont été percés des deux côtés de la rue, en lieux et places de stationnements entre la rue Magenta et la rue d'Alsace et qu'il n'y a plus personne sur le chantier.

Signaler Répondre
avatar
Tres inquiet le 12/12/2025 à 14:28
Inquiet a écrit le 12/12/2025 à 14h12

comment ils vont faire quand aulas va arrêter tous les travaux?

Le probleme est que , bien avant Aulas , Bruno Bernard a déjà arrêté toutes les tranches des futurs travaux .
Et ceci de façon brutale .
Cela aura pour conséquence de placer les entreprises de TP en récession a partir de janvier et en cessation des le mois d avril.
Bien évidement , les entreprises de TP ""très compréhensives" bénéficieront de quelques nouveaux contrats en février.
Les autres pourront pleurer .

Signaler Répondre
avatar
Les rois des pots de vin le 12/12/2025 à 14:21

Ils ont l'habitude d'arroser les politiques, les verts en ont bien profités, maintenant dehors, au suivant avec des travaux utiles

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 12/12/2025 à 14:16

Le malheur des uns...

Signaler Répondre
avatar
Inquiet le 12/12/2025 à 14:12

comment ils vont faire quand aulas va arrêter tous les travaux?

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 12/12/2025 à 14:12

Six ans de poches pleines, et de trottoirs éventrés sans fin...
Désolé je ne vais pas vous plaindre.
Dans quelques mois, vous serez consulter pour rouvrir nos rues.

Signaler Répondre
avatar
gavax le 12/12/2025 à 14:06

le secteur du btp subventionné fait une syncope a l'idée que ses financements PUBLICS lui soient retirés... mdr

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.