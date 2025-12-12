Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes obtient le label engagé RSE avec le plus haut niveau de maturité

Entretien avec Daniel Karyotis, Directeur Général de BPAURA

Pourquoi BPAURA a-t-elle souhaité s’engager dans cette démarche de labellisation ?

En sollicitant AFNOR Certification en novembre 2024, nous avions pour objectif de mesurer notre niveau de maturité en ce qui concerne l’intégration des enjeux du développement durable dans notre modèle de banque coopérative régionale. C’est une démarche exigeante, et c’est pour cela que la labellisation de BPAURA, avec un niveau de maturité RSE jugé "Exemplaire", est non seulement une grande fierté pour l’ensemble de nos équipes, clients et partenaires, mais aussi la reconnaissance de nos convictions, valeurs et engagements, traduits en actes concrets. C’est un résultat inédit pour une entreprise du secteur bancaire qui se lance pour la première fois dans un tel exercice.

Comment cette démarche d’évaluation a été conduite ?

L’exercice d’audit, qui s’est déroulé sur plusieurs semaines, a mobilisé plus de 70 représentants de nos parties prenantes internes et externes, qui ont été rencontrés par les évaluateurs lors de visites sur sites, en entretiens individuels ou collectifs. Cela a vraiment permis à AFNOR Certification d’avoir une approche exhaustive de nos engagements et des actions que nous avons initiées depuis plusieurs années en interne et sur notre territoire.

Justement, si vous deviez citer quelques exemples d’actions concrètes, quelles seraient-elles ?

Les évaluateurs ont par exemple salué l’inscription de notre raison d’être dans nos statuts, un véritable projet managérial pour l’entreprise puisque son écriture a mobilisé collaborateurs et administrateurs. Je pense également aux nombreuses initiatives déployées en faveur de l’attractivité des talents et de la fidélisation des équipes, déjà récompensées cette année par le label Great Place To Work®. À cela s'ajoutent la création de la Banque de la Transition Énergétique, le déploiement des Dialogues ESG pour nos clients ou encore la trajectoire de réduction de nos émissions de CO 2 . Sans oublier, bien sûr, la Fondation BPAURA qui, depuis cinq ans, soutient les initiatives locales en faveur de l’intérêt général.

Aujourd’hui BPAURA place l’eau au cœur de sa stratégie d’Impact, qu’est-ce que cela signifie ?

L'eau est une priorité stratégique pour toutes les Banques Populaires, et pour BPAURA, cela est d’autant plus vrai que nous comptons sur notre territoire nombre de glaciers, lacs, rivières et fleuves. Les enjeux de préservation et de gestion de la ressource en eau sont prégnants pour la durabilité des activités humaines et économiques de notre région. Nous avons forcément un rôle à jouer en tant que financeurs et prescripteurs de transitions.

Quelles sont les prochaines étapes ?

L’obtention du label Engagé RSE n’est pas un aboutissement mais bien le point de départ de l’accélération de BPAURA sur les enjeux du développement durable, au service de notre raison d’être.