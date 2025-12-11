Karim Benzema sur Jean-Michel Aulas : "Il faut qu'il devienne maire de Lyon"

Dans le cadre de son interview fleuve accordée à l'Equipe ce jeudi soir, Karim Benzema évoque la candidature de son ancien président Jean-Michel Aulas, parti à la conquête de l'Hôtel de Ville.

"Il faut qu'il devienne maire de Lyon, parce que c'est sa place, en fait", réagit ainsi KB9 auprès du quotidien sportif.

Pour l'ancien goleador de Gerland et du Real Madrid, Jean-Michel Aulas est celui "qui va faire avancer les choses, qui va les faire bouger. Moi, je ne lui souhaite que ça : être maire. Si c'est ce qu'il veut vraiment, il faut qu'il fonce. Ça serait excellent pour la ville de Lyon".

Les deux hommes qui sont resté proches avaient partagé un moment ensemble le 25 juin dernier à Fontaines-sur-Saône avant les obsèques de Bernard Lacombe. Jean-Michel Aulas avait également eu une place de choix lors de la cérémonie du Ballon d'Or en 2022 remporté par Karim Benzema.

Reste à savoir si d'autres footballeurs passés par l'OL prendront publiquement la parole d'ici le 15 mars pour soutenir également celui qu'ils appellent tous "Président".