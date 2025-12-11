Karim Benzema sur Jean-Michel Aulas : "Il faut qu'il devienne maire de Lyon"

Dans le cadre de son interview fleuve accordée à l'Equipe ce jeudi soir, Karim Benzema évoque la candidature de son ancien président Jean-Michel Aulas, parti à la conquête de l'Hôtel de Ville.
"Il faut qu'il devienne maire de Lyon, parce que c'est sa place, en fait", réagit ainsi KB9 auprès du quotidien sportif.
Pour l'ancien goleador de Gerland et du Real Madrid, Jean-Michel Aulas est celui "qui va faire avancer les choses, qui va les faire bouger. Moi, je ne lui souhaite que ça : être maire. Si c'est ce qu'il veut vraiment, il faut qu'il fonce. Ça serait excellent pour la ville de Lyon".
Les deux hommes qui sont resté proches avaient partagé un moment ensemble le 25 juin dernier à Fontaines-sur-Saône avant les obsèques de Bernard Lacombe. Jean-Michel Aulas avait également eu une place de choix lors de la cérémonie du Ballon d'Or en 2022 remporté par Karim Benzema.
Reste à savoir si d'autres footballeurs passés par l'OL prendront publiquement la parole d'ici le 15 mars pour soutenir également celui qu'ils appellent tous "Président".
Les mêmes écolos qui a la métropole ont donné leur accord pour la peinture de cette fresque monumentale au bord du périphérique à Bron...Signaler Répondre
Quelle inconsistance du côté des verts. Ça sent la panique !
Lfi va pas aimer...on les avait pourtant prévenu qu'ils se feront avoirSignaler Répondre
"Karim Benzema a été accusé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'avoir des liens notoires avec les Frères musulmans, une organisation islamiste radicale, mais ces accusations ont été classées sans suite".Signaler Répondre
Vous votez toujours Aulas ??? moi plus
t’inquiète Karim c est comme si c’était fait !Signaler Répondre
Il faut apaiser notre ville et seul Mr Aulas est en mesure de le faire.Signaler Répondre
"un brondillant qui vit en Arabie saoudite donne son avis sur les municipales de Lyon" .... Deuxieme ligne de l'article. C'est dès ce moment que l'article perd tout son intérêt.Signaler Répondre
Benzema aime pas les ayatollahs verts comme équipe municipale à Lyon visiblement.🤪Signaler Répondre
Doucet n'a rien fait d'intéressant dans sa vie avant de devenir maire sur un malentendu. Il ne peut pas avoir de soutien de poids.Signaler Répondre
En France on ne supporte pas les business man les gens qui réussissentSignaler Répondre
Heureusement que c'est entre footeux sinon ça aurait pu plomber la campagne de Aulas ;-)Signaler Répondre