Municipales à Lyon : le PRG rejoint Nathalie Perrin-Gilbert

Esseulée, Nathalie Perrin-Gilbert ?

Après avoir échoué jusqu'à présent à s'entourer de partenaires en vue des élections municipales à Lyon, l'ancienne maire du 1er arrondissement annonce ce lundi avoir été rejointe par le Parti Radical de gauche, l'une des rares formations qui n'avait pas encore choisi de camp pour 2026.

"Ce ralliement d’un parti de gauche historique envoie un signal fort", annonce NPG dans un communiqué.

"Nous sommes fiers de proposer ensemble un autre chemin pour renforcer notre ville face aux changements du monde et aux défis sociaux, sanitaires, économiques et environnementaux qui se dressent devant nous", poursuit la candidate qui entend être présente à Lyon, mais aussi dans les différentes circonscriptions des élections métropolitaines.

Pour Nathalie Perrin-Gilbert et sa liste Lyon avec Vous!, le soutien du PRG rend l'alternative de gauche au maire écologiste sortant Grégory Doucet ou à Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) plus "solide".

"Cette gauche implique des devoirs : placer l’intérêt général au-dessus des postures, n’éluder aucun sujet, assumer toutes nos responsabilités et préparer la Ville du XXIe siècle", promet celle qui était créditée de 7% d'intentions de vote dans notre dernier sondage OpinionWay.

Tags :

nathalie perrin-gilbert

municipales 2026 à Lyon

PRG

Laisser un commentaire
avatar
leger le 01/12/2025 à 11:06

Qui est le PRG ??Citez moi 2 ou 3 figures politiques nationales de premier plan ? moi je trouve rien et encore moins a Lyon

avatar
tout.sauf le 01/12/2025 à 10:44

Tout sauf la gauche et ses partis obnubilés par les taxes

avatar
Glok le 01/12/2025 à 10:30

J'en ai marre des pros de la politique pfffff
NPG va taffer dans le privé !

avatar
Emile Combes le 01/12/2025 à 10:18

Certains sont vraiment restés bloqués au XXe siècle dans leur tête…

Ces gens ne comprennent déjà pas le monde dans lequel ils vivent, comment pourraient-ils apporter des solutions aux problèmes actuels ?

avatar
SuperTonton le 01/12/2025 à 09:46

"Ce ralliement d’un parti de gauche historique envoie un signal fort"

La grosse blague

avatar
Seule alternative de gauche le 01/12/2025 à 09:32

La seule candidature crédible à gauche après le BLACK OUT SOCIAL d’EELV et des élus de partis alliés trop préoccupés par leurs ambitions personnelles pour redresser la barre. LFI compris qui, outre son instrumentalisation du communautarisme au niveau national, s’est aplati devant Doucet pendant 6 ans avant de faire un numéro de rébellion digne du cirque Pinder ces dernières semaines 🤡

avatar
DMPP le 01/12/2025 à 09:16

SOS amitiés,le cas où ferait l'affaire?....

avatar
MiLyon le 01/12/2025 à 09:11

Le PRG , un appui considérable pour NPG et qui risque de faire la différence !

avatar
Ex Précisions le 01/12/2025 à 09:09

Je l'avais oublié, même si le parti animaliste la rejoint il faudra qu'elle prévoit de mettre du pognon de côté pour rembourser ses frais de campagne...

