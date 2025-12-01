Municipales à Lyon : le PRG rejoint Nathalie Perrin-Gilbert

Après avoir échoué jusqu'à présent à s'entourer de partenaires en vue des élections municipales à Lyon, l'ancienne maire du 1er arrondissement annonce ce lundi avoir été rejointe par le Parti Radical de gauche, l'une des rares formations qui n'avait pas encore choisi de camp pour 2026.
"Ce ralliement d’un parti de gauche historique envoie un signal fort", annonce NPG dans un communiqué.
"Nous sommes fiers de proposer ensemble un autre chemin pour renforcer notre ville face aux changements du monde et aux défis sociaux, sanitaires, économiques et environnementaux qui se dressent devant nous", poursuit la candidate qui entend être présente à Lyon, mais aussi dans les différentes circonscriptions des élections métropolitaines.
Pour Nathalie Perrin-Gilbert et sa liste Lyon avec Vous!, le soutien du PRG rend l'alternative de gauche au maire écologiste sortant Grégory Doucet ou à Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) plus "solide".
"Cette gauche implique des devoirs : placer l’intérêt général au-dessus des postures, n’éluder aucun sujet, assumer toutes nos responsabilités et préparer la Ville du XXIe siècle", promet celle qui était créditée de 7% d'intentions de vote dans notre dernier sondage OpinionWay.
Qui est le PRG ??Citez moi 2 ou 3 figures politiques nationales de premier plan ? moi je trouve rien et encore moins a LyonSignaler Répondre
Tout sauf la gauche et ses partis obnubilés par les taxesSignaler Répondre
J'en ai marre des pros de la politique pfffffSignaler Répondre
NPG va taffer dans le privé !
Certains sont vraiment restés bloqués au XXe siècle dans leur tête…Signaler Répondre
Ces gens ne comprennent déjà pas le monde dans lequel ils vivent, comment pourraient-ils apporter des solutions aux problèmes actuels ?
"Ce ralliement d’un parti de gauche historique envoie un signal fort"Signaler Répondre
La grosse blague
La seule candidature crédible à gauche après le BLACK OUT SOCIAL d’EELV et des élus de partis alliés trop préoccupés par leurs ambitions personnelles pour redresser la barre. LFI compris qui, outre son instrumentalisation du communautarisme au niveau national, s’est aplati devant Doucet pendant 6 ans avant de faire un numéro de rébellion digne du cirque Pinder ces dernières semaines 🤡Signaler Répondre
SOS amitiés,le cas où ferait l'affaire?....Signaler Répondre
Le PRG , un appui considérable pour NPG et qui risque de faire la différence !Signaler Répondre
Je l'avais oublié, même si le parti animaliste la rejoint il faudra qu'elle prévoit de mettre du pognon de côté pour rembourser ses frais de campagne...Signaler Répondre