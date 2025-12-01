Municipales à Lyon : le PRG rejoint Nathalie Perrin-Gilbert

Après avoir échoué jusqu'à présent à s'entourer de partenaires en vue des élections municipales à Lyon, l'ancienne maire du 1er arrondissement annonce ce lundi avoir été rejointe par le Parti Radical de gauche, l'une des rares formations qui n'avait pas encore choisi de camp pour 2026.

"Ce ralliement d’un parti de gauche historique envoie un signal fort", annonce NPG dans un communiqué.

"Nous sommes fiers de proposer ensemble un autre chemin pour renforcer notre ville face aux changements du monde et aux défis sociaux, sanitaires, économiques et environnementaux qui se dressent devant nous", poursuit la candidate qui entend être présente à Lyon, mais aussi dans les différentes circonscriptions des élections métropolitaines.

Pour Nathalie Perrin-Gilbert et sa liste Lyon avec Vous!, le soutien du PRG rend l'alternative de gauche au maire écologiste sortant Grégory Doucet ou à Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) plus "solide".

"Cette gauche implique des devoirs : placer l’intérêt général au-dessus des postures, n’éluder aucun sujet, assumer toutes nos responsabilités et préparer la Ville du XXIe siècle", promet celle qui était créditée de 7% d'intentions de vote dans notre dernier sondage OpinionWay.