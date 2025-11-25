Christophe Geourjon : "Avec Jean-Michel Aulas, on s'engage à faire plus fort et plus vite que les écologistes"

Membre de la campagne de Jean-Michel Aulas, Christophe Geourjon appuie la décision de son candidat de décliner un débat avec Grégory Doucet d'ici la fin de l'année. "Jean-Michel Aulas a toujours été clair, il est favorable à un débat avec l'ensemble des têtes de liste. (...) Aujourd'hui on ne sait pas réellement qui sera sur la ligne de départ", justifie l'élu centriste.

Christophe Geourjon critique le bilan écologique des Verts. Selon lui, "il manque de la végétalisation massive, un poumon vert. Ça manque dans le bilan de Grégory Doucet".

Il reproche aussi aux écologistes de ne pas avoir encadré les chantiers : "Sur les chantiers des Voies Lyonnaises, on a des dizaines et des dizaines de camions, de pelleteuses qui sont au gasoil. On aurait pu accompagner ces entreprises et tout le territoire vers la transition écologique".

Aux critiques sur l'absence de propositions, Christophe Geourjon tempère : "Pour le moment je n'ai pas vu non plus de projets chez Grégory Doucet ou Bruno Bernard, on est dans la même temporalité". Mais promet : "On s'engage à faire plus fort et plus vite que les écologistes".

00:00 Campagne de Jean-Michel Aulas

02:25 Bilan écologique de la Métropole de Lyon

03:52 Aller plus loin que les Verts ?

06:28 Propositions contradictoires chez Aulas ?

09:57 Véronique Sarselli