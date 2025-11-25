Christophe Geourjon : "Avec Jean-Michel Aulas, on s'engage à faire plus fort et plus vite que les écologistes"

Membre de la campagne de Jean-Michel Aulas, Christophe Geourjon appuie la décision de son candidat de décliner un débat avec Grégory Doucet d'ici la fin de l'année. "Jean-Michel Aulas a toujours été clair, il est favorable à un débat avec l'ensemble des têtes de liste. (...) Aujourd'hui on ne sait pas réellement qui sera sur la ligne de départ", justifie l'élu centriste.
Christophe Geourjon critique le bilan écologique des Verts. Selon lui, "il manque de la végétalisation massive, un poumon vert. Ça manque dans le bilan de Grégory Doucet".
Il reproche aussi aux écologistes de ne pas avoir encadré les chantiers : "Sur les chantiers des Voies Lyonnaises, on a des dizaines et des dizaines de camions, de pelleteuses qui sont au gasoil. On aurait pu accompagner ces entreprises et tout le territoire vers la transition écologique".
Aux critiques sur l'absence de propositions, Christophe Geourjon tempère : "Pour le moment je n'ai pas vu non plus de projets chez Grégory Doucet ou Bruno Bernard, on est dans la même temporalité". Mais promet : "On s'engage à faire plus fort et plus vite que les écologistes".
Il copie une politique publique de Stockholm. Stockholm c’est la capitale de la Suède. La Suède c’est la patrie de Volvo. Volvo fabrique en Suède des engins de travaux électriques pour tout le marché européen. Volvo c’est le propriétaire de Renault Trucks. Devinez qui a soufflé la bonne idée à Geourjon.Signaler Répondre
https://www.volvoce.com/europe/en/electric-construction/building-and-demolition/
Oh ça se fait très bien, c’est juste très cher pour l’instant. Il copie une politique publique de Stockholm qui a à peu près la même population que Lyon. Évidemment Stockholm c’est en plus une capitale avec les revenus d’une capitale, et l’argent part beaucoup dans les poches de l’équipementier local, Volvo. Comme Volvo a racheté RVI ne cherchez pas qui lui a soufflé l’idée.Signaler Répondre
On pourrait je suppose favoriser l’emploi local en aidant les entreprises locales à acheter des camions électriques RVI locaux. Pas sûr que ça soit beaucoup mieux qu’acheter directement des trams au constructeur local, Alstom. Au moins les trams apportent un bénéfice direct en terme de transport aux contribuables lyonnais.
Dans tous les cas les deux sont moins débiles que parier sur l’hydrogène comme la région, alors que le marché hydrogène est inexistant et les technologies non éprouvées.
C'est marrant il n'a pas parlé d'IA
Il en connaît beaucoup ce Pékin de tracteuses, pelleteuses et autres engins de travaux qui fonctionnent à l ’électricité, il pense qu ’une pelleteuse peut être hybride .? Un pitre ce Candidat , dans la lignée de ceux qui vont suivre l ’ancien président de l OL . Rarement entendu une intervention aussi creuse , et après combattu Gérard collomb il lui tisse au passage des lauriers ....Signaler Répondre
Sarcelli ils vont la débarquer dans peu de temps comme tête de liste du Grand Lyon .
C’ est l’ interview du Looser de la droite LR de Lyon Est . Que des scores ridicules a chaque élection, aucune présence sur le terrain , c est à se demander si il réside réellement dans le huitième arrondissement, mais à chaque fois il montre le bout de son nez à l’ approche d elections où il va encore se prendre une veste, mais il n en est pas à une près.....Signaler Répondre
AULAS ....la voix de son maître. Dommage que personne dans les élus Lr ou horizons ne se démarquent.
circuit court: que ceux qui fiancent notre modèle social soient les mêmes qui gèrent la dépense publique. Pas besoin des politiciens.Signaler Répondre
l'école primaire c'est la ville pas la métroSignaler Répondre
la métro c'est les collèges
Le programme de Aulas, c'est le vide intersidéral.Signaler Répondre
Aucun programme, pas davantage de projet de nouveaux métros ou d'extensions des lignes existantes que chez les écolos. La seule proposition en matière de transports (débile malheureusement) qu'on a entendu de ses soutiens fut une proposition de faire circuler les voitures sur des voies réservées aux bus.. (ce qui serait une catastrophe et annihilerait les progrès en matière de qualité de l'air)
Les gens vont voter pour Aulas par nostalgie des coup francs de Juninho, sans lire son programme, car il n'y a rien a lire...
Quand aux commerçants de centre ville qui mettent sur le dos de Doucet leurs problèmes financiers, ils oublient que le déclin économique des centre villes c'est partout pareil en Europe (droite ou gauche) que ça ne dépend pas de la couleur politique du Maire. Rappelons finalement le centre piétonnier de Lyon s'en tire bien mieux économiquement que dans la plupart des villes de province..
Bref, on vote pour un Maire ou on vote pour la nostalgie des résultats de l'OL des années 2000 ??
Faudrait pas confondre.
L'équipe Aulas est composée d'une bande d'amateurs. On propose tout et son contraire, rien n'est chiffré. On comprend mieux pourquoi Aulas ne veut pas débattre, ses fiches ne sont pas prêtes.Signaler Répondre
hormis la petite enfance , tout le reste c'est la métro et pas la villeSignaler Répondre
En gros encore et tjr des travaux on va pas voté encore pour des arbres arbresSignaler Répondre
Ou ça ? Place Bellecour ?Signaler Répondre
Mais quelle imprécision cette interview.
Les soutiens d'Aulas sont là pour critiquer mais en aucun cas pour proposer.
Cette stratégie devient tellement usante et stupide que je vais finir par voter écolo.
Lorsque l'on a rien à dire on l'a ferme.Signaler Répondre
Pitoyables ces politiques
Mon dieu, que du vent dans cette interview. Aucun bout de programme... Rien pour les écoles, la santé, la culture. Hého ! Les compétences de la Ville c'est ça avant tout !Signaler Répondre
Et le pire, on promet une végétalisation encore plus mieux que les écolos, par la création de poumons verts ? Mais il n'y a plus de place à Lyon !! Où veux-tu faire un poumon vert ? Tout est soit bétonné, soit jonché de réseaux en sous-sol...
On nage en plein délire.
Il se fiche de nous ! Sarcelle veut remettre des voitures !Signaler Répondre
Le poumon vert dont vous parlez sera-t-il le même qu'Aulas a construit à Décines avec pelouse... Et tout plein de béton à côté ?Signaler Répondre