Emeline Baume : "La Métropole de Lyon a su soutenir les acteurs productifs du territoire"

Quel bilan sur le plan du développement économique pour la Métropole de Lyon ? A en croire Jean-Michel Aulas, le mandat des écologistes a été un repoussoir pour les entreprises et les grands groupes. "Il a un problème de lunettes, rétorque Emeline Baume, vice-président en charge de l'Economie. Avec Bruno Bernard, on porte des lunettes en regardant la transformation du territoire, les entreprises qui utilisent moins d'énergie, moins d'eau, qui embauchent plus de personnes éloignées de l'emploi et des jeunes des quartiers populaires".
Selon la 1ère vice-présidente, la Métropole "a un solde positif de création d'emplois industriels. (...) La Métropole a su soutenir les acteurs productifs du territoire".
Les entreprises utilisent moins d'énergie et d'eau parce que ça coûte aujourd'hui un pognon de dingue, donc elles investissent là-dedans par ce que c'est rentable pour elles.Signaler Répondre
Rien à voir avec les actions des pastèques.
Et après ces entreprises communiquent sur l'écologie pour leur pub c'est tout.
Les embauches des jeunes des quartiers populaires elle doit compter les kebabs, barber shops et autres joyeusetés...
Plus que 4 mois !
Pour relancer et dynamiser les acteurs productifs, un changement d'exécutif est nécessaire en 2026 pour qu'ils se sentent écoutés et soutenus et non entravés s'ils ne sont pas soumis aux dogmes d'un exécutif dogmatique et autoritaire dans leur façon d'imposer leur idéologie aux acteurs économiques.Signaler Répondre
En attendant a refusé de s'installer dans la Métropole à Vénissieux et s'implanter dans la'mmeo'e de l'ain ....Signaler Répondre