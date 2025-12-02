Emeline Baume : "La Métropole de Lyon a su soutenir les acteurs productifs du territoire"

Quel bilan sur le plan du développement économique pour la Métropole de Lyon ? A en croire Jean-Michel Aulas, le mandat des écologistes a été un repoussoir pour les entreprises et les grands groupes. "Il a un problème de lunettes, rétorque Emeline Baume, vice-président en charge de l'Economie. Avec Bruno Bernard, on porte des lunettes en regardant la transformation du territoire, les entreprises qui utilisent moins d'énergie, moins d'eau, qui embauchent plus de personnes éloignées de l'emploi et des jeunes des quartiers populaires".

Selon la 1ère vice-présidente, la Métropole "a un solde positif de création d'emplois industriels. (...) La Métropole a su soutenir les acteurs productifs du territoire".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Fast-fashion

02:42 Soie

03:46 Recyclage des textiles

05:11 Bilan du mandat

09:31 Problème de communication ?

10:59 Bruno Bernard enfin candidat