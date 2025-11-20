François Gaillard : "Je sais lire les chiffres du tourisme. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'exécutif"

Parti d'ONLYLYON en 2021, François Gaillard revient sur le devant de la scène ces derniers jours. L'ancien homme fort du développement touristique sous Gérard Collomb a rejoint les équipes de Jean-Michel Aulas, même s'il promet qu'il ne vise aucun mandat. Et il critique le bilan des écologistes.

"Il s'agit d'alerter de manière très pragmatique sur cette tendance qui est bien structurelle", indique François Gaillard.

"Jusqu'en 2023, ils ont profité de l'énorme dynamique ONLYLYON de promotion internationale. La notoriété de Lyon a permis d'être très résilient après le Covid.

Dès 2024, sur une année olympique qui aurait dû être historique, on a des indicateurs en retrait. (...) Depuis le début de l'année 2025, ces mêmes indicateurs sont en baisse 8 mois sur 9", poursuit-il.

La Métropole de Lyon lui oppose que certains indicateurs sont en hausse. "Les nuitées en progression dans un parc hôtelier qui ne cesse d'augmenter, ça ne signifie pas grand chose. Car les prix moyens s'effondrent", tempère François Gaillard.

"Ca fait 25 ans que je fais ce métier, je sais lire des chiffres. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'exécutif actuel", assène-t-il.

François Gaillard a également critiqué le programme de la future Fête des Lumière : "Il y a un essoufflement, il faut écouter ce que nous disent les gens. La Fête s'éloigne de son esprit initial, de son ADN".

00:00 Bilan du tourisme depuis 2020

06:23 Evènements/Taxe de séjour

10:05 Fête des Lumières

15:20 Jean-Michel Aulas