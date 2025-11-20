François Gaillard : "Je sais lire les chiffres du tourisme. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'exécutif"

Parti d'ONLYLYON en 2021, François Gaillard revient sur le devant de la scène ces derniers jours. L'ancien homme fort du développement touristique sous Gérard Collomb a rejoint les équipes de Jean-Michel Aulas, même s'il promet qu'il ne vise aucun mandat. Et il critique le bilan des écologistes.
"Il s'agit d'alerter de manière très pragmatique sur cette tendance qui est bien structurelle", indique François Gaillard.
"Jusqu'en 2023, ils ont profité de l'énorme dynamique ONLYLYON de promotion internationale. La notoriété de Lyon a permis d'être très résilient après le Covid.
Dès 2024, sur une année olympique qui aurait dû être historique, on a des indicateurs en retrait. (...) Depuis le début de l'année 2025, ces mêmes indicateurs sont en baisse 8 mois sur 9", poursuit-il.
La Métropole de Lyon lui oppose que certains indicateurs sont en hausse. "Les nuitées en progression dans un parc hôtelier qui ne cesse d'augmenter, ça ne signifie pas grand chose. Car les prix moyens s'effondrent", tempère François Gaillard.
"Ca fait 25 ans que je fais ce métier, je sais lire des chiffres. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'exécutif actuel", assène-t-il.
François Gaillard a également critiqué le programme de la future Fête des Lumière : "Il y a un essoufflement, il faut écouter ce que nous disent les gens. La Fête s'éloigne de son esprit initial, de son ADN".
00:00 Bilan du tourisme depuis 2020
06:23 Evènements/Taxe de séjour
10:05 Fête des Lumières
15:20 Jean-Michel Aulas
Post clairement diffamatoire . Si vous connaissiez cette personne vous éviteriez ces basses attaques . C'est un professionnel compétent avec une vraie vision des enjeux touristiques .
J'aurais pu répondre : "dans les commentaires non plus... " mais essayons de garder de la tenue à nos échanges, sans caricaturer pour un fois. Quel est le projet pour le tourisme à Lyon ? Favoriser le développement des Air Bnb alors que des gens ont du mal à se loger dans Lyon avec les pb de mobilité dus à une saturation des aces autour de Lyon (qui n'a rien à voir avec les pistes cyclables soit dit en passant) ? Favoriser le transport aérien pour lequel aucune alternative peu gourmande en ressource n'existe ? Faire croire que l 'on va pouvoir à dépenser des milles et des cents dans un contexte budgétaire toujours plus contraint à tous les niveaux ? Donc, au-delà de la critique pavlovienne (forcément, c'est les écolos...), attendons les projets et discutons-en sur des bases concrètes. On ne sait jamais, il peut y avoir des bonnes surprises....Signaler Répondre
Une anecdote .Été 2025 Berlin :Déjeuner avec mon épouse a la terrasse d'un resto .Nos voisins un couple allemand .On se salue. Question :d'où venez vous ?Réponse de Lyon .Ah très belle ville on projetait d'y aller cet été mais on a changé d'idée.. trop de travaux ,difficultés pour se balader et en plus gros problème pour circuler et se garer en voiture....Rien d'autre a rajouter ..Nous n'avons même pas chercher a convaincre du contraire...Signaler Répondre
C'et vrai qu'il n'y a aucun touriste en Espagne ou en Italie.Signaler Répondre
L’été la canicule répétitive n’incite pas vraiment les touristes, trop pressés d’aller respirer au bord de mer ou en montagne, à s’attarder dans la fournaise de la ville.Signaler Répondre
Tout le monde sait lire des chiffres, le problème c'est d'où ils viennent...Signaler Répondre
Si vous aviez pris la peine de lire l’article, vous auriez constaté qu’il ne développe aucun argument, il se contente juste de décrire la réalité.Signaler Répondre
Le type à l'initiative des fête des lumières déconnectées de l'ADN comme il le dit qui critique la majorité actuelle qui poursuit pourtant son œuvre en dit long sur sa partialité.Signaler Répondre
Du coup tous ses arguments deviennent illégitimes ou sous influence.