Les Coulisses du Grand Lyon

François Gaillard : "Je sais lire les chiffres du tourisme. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'exécutif"

François Gaillard, ancien directeur d'ONLYLYON, est l'invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Parti d'ONLYLYON en 2021, François Gaillard revient sur le devant de la scène ces derniers jours. L'ancien homme fort du développement touristique sous Gérard Collomb a rejoint les équipes de Jean-Michel Aulas, même s'il promet qu'il ne vise aucun mandat. Et il critique le bilan des écologistes.

"Il s'agit d'alerter de manière très pragmatique sur cette tendance qui est bien structurelle", indique François Gaillard.

"Jusqu'en 2023, ils ont profité de l'énorme dynamique ONLYLYON de promotion internationale. La notoriété de Lyon a permis d'être très résilient après le Covid.
Dès 2024, sur une année olympique qui aurait dû être historique, on a des indicateurs en retrait. (...) Depuis le début de l'année 2025, ces mêmes indicateurs sont en baisse 8 mois sur 9", poursuit-il.

La Métropole de Lyon lui oppose que certains indicateurs sont en hausse. "Les nuitées en progression dans un parc hôtelier qui ne cesse d'augmenter, ça ne signifie pas grand chose. Car les prix moyens s'effondrent", tempère François Gaillard.

"Ca fait 25 ans que je fais ce métier, je sais lire des chiffres. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'exécutif actuel", assène-t-il.

François Gaillard a également critiqué le programme de la future Fête des Lumière : "Il y a un essoufflement, il faut écouter ce que nous disent les gens. La Fête s'éloigne de son esprit initial, de son ADN".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Bilan du tourisme depuis 2020
06:23 Evènements/Taxe de séjour
10:05 Fête des Lumières
15:20 Jean-Michel Aulas

21 commentaires
avatar
Citoyen1 le 21/11/2025 à 05:32
Citoyen2 a écrit le 20/11/2025 à 17h19

J'aurais pu répondre : "dans les commentaires non plus... " mais essayons de garder de la tenue à nos échanges, sans caricaturer pour un fois. Quel est le projet pour le tourisme à Lyon ? Favoriser le développement des Air Bnb alors que des gens ont du mal à se loger dans Lyon avec les pb de mobilité dus à une saturation des aces autour de Lyon (qui n'a rien à voir avec les pistes cyclables soit dit en passant) ? Favoriser le transport aérien pour lequel aucune alternative peu gourmande en ressource n'existe ? Faire croire que l 'on va pouvoir à dépenser des milles et des cents dans un contexte budgétaire toujours plus contraint à tous les niveaux ? Donc, au-delà de la critique pavlovienne (forcément, c'est les écolos...), attendons les projets et discutons-en sur des bases concrètes. On ne sait jamais, il peut y avoir des bonnes surprises....

Ça fait 5 ans qu'on attend les bonnes surprises.....
Même Doucet admet ne pas avoir assez écouté les lyonnais
Donc on va passer à autre chose en 2026.........

Signaler Répondre
avatar
Lourdingue le 20/11/2025 à 22:32
lourd a écrit le 20/11/2025 à 16h54

Une anecdote .Été 2025 Berlin :Déjeuner avec mon épouse a la terrasse d'un resto .Nos voisins un couple allemand .On se salue. Question :d'où venez vous ?Réponse de Lyon .Ah très belle ville on projetait d'y aller cet été mais on a changé d'idée.. trop de travaux ,difficultés pour se balader et en plus gros problème pour circuler et se garer en voiture....Rien d'autre a rajouter ..Nous n'avons même pas chercher a convaincre du contraire...

Tu crois sérieusement qu'il existe qu'un seul demeuré de naissance pour avaler ton anecdote à deux balles ? Tu parles allemand ? Anglais ? J'en doute. Tes voisins parlaient suffisamment bien français au point d'être capables de se plaindre des travaux ?

Signaler Répondre
avatar
Démo le 20/11/2025 à 20:55
La force trankil a écrit le 20/11/2025 à 17h36

Grosse erreur de JMA de mettre cet homme ds son équipe.
Je le connais et il ne partage rien de rien avec la politique de Mr Aulas.
Extrême droite crasseuse.
Un authentique opportuniste François.

Post clairement diffamatoire . Si vous connaissiez cette personne vous éviteriez ces basses attaques . C’est un professionnel compétent avec une vraie vision des enjeux touristiques . Saluons le choix judicieux de JMA.

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 20/11/2025 à 18:44
LFI 69 a écrit le 20/11/2025 à 12h19

Le type à l'initiative des fête des lumières déconnectées de l'ADN comme il le dit qui critique la majorité actuelle qui poursuit pourtant son œuvre en dit long sur sa partialité.
Du coup tous ses arguments deviennent illégitimes ou sous influence.

Pour ce qui est d'être "illégitime et sous influence", LFI se défend déjà très bien ! Cons comme des balais et bouchés comme des chiottes d'autoroute !

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 20/11/2025 à 18:38
Léger a écrit le 20/11/2025 à 18h02

Seuls les esprits étroits savent transformer un cas personnel et particulier en généralité !
C'est comme ça qu'on les reconnaît.
Et dire que vous avez le droit de vote...

Seuls les esprits étroits savent se persuader que LEUR vérité est universelle et seules les feignasses cachent la poussière sous le tapis en se persuadant que "c'est propre" ! Allez r&pondre ça à votre chef !

Signaler Répondre
avatar
Léger le 20/11/2025 à 18:02
lourd a écrit le 20/11/2025 à 16h54

Une anecdote .Été 2025 Berlin :Déjeuner avec mon épouse a la terrasse d'un resto .Nos voisins un couple allemand .On se salue. Question :d'où venez vous ?Réponse de Lyon .Ah très belle ville on projetait d'y aller cet été mais on a changé d'idée.. trop de travaux ,difficultés pour se balader et en plus gros problème pour circuler et se garer en voiture....Rien d'autre a rajouter ..Nous n'avons même pas chercher a convaincre du contraire...

Seuls les esprits étroits savent transformer un cas personnel et particulier en généralité !
C'est comme ça qu'on les reconnaît.
Et dire que vous avez le droit de vote...

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 20/11/2025 à 17:58
LFI 69 a écrit le 20/11/2025 à 12h19

Le type à l'initiative des fête des lumières déconnectées de l'ADN comme il le dit qui critique la majorité actuelle qui poursuit pourtant son œuvre en dit long sur sa partialité.
Du coup tous ses arguments deviennent illégitimes ou sous influence.

Parce que tes commentaires, à toi, sont légitimes ? 🤣🤣🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/11/2025 à 17:46
Romi a écrit le 20/11/2025 à 16h03

L’été la canicule répétitive n’incite pas vraiment les touristes, trop pressés d’aller respirer au bord de mer ou en montagne, à s’attarder dans la fournaise de la ville.

Mais pas du tout, on a des ombrières pour respirer maintenant, merci les écolos ;-)

Signaler Répondre
avatar
La force trankil le 20/11/2025 à 17:36

Grosse erreur de JMA de mettre cet homme ds son équipe.
Je le connais et il ne partage rien de rien avec la politique de Mr Aulas.
Extrême droite crasseuse.
Un authentique opportuniste François.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement militant le 20/11/2025 à 17:34

L'exécutif, ce sont des militants écolos donc ce qu'ils racontent n'est généralement pas crédible entre leur mauvaise foi habituelle et leur aveuglement idéologique permanent pour défendre leur point de vue bouché par les dogmes.

Signaler Répondre
avatar
Citoyen2 le 20/11/2025 à 17:19
Citoyen1 a écrit le 20/11/2025 à 13h30

Normal les écolos, à part organiser des piques niques participatifs citoyens , apaisés, inclusifs, non genrés avec réalisation d'une fresque ils sont limités.
Voir le désolant spectacle du Festival de l'eau entre Rhône et Saône avec la pitoyable machecroute....
Normal qu'ils soient dépassés avec la fête ( pardon le festival oui car avec les écolos tout est Festival)) des lumières.....
En tout cas les lumières ne sont pas à l'hôtel de Ville.....

J'aurais pu répondre : "dans les commentaires non plus... " mais essayons de garder de la tenue à nos échanges, sans caricaturer pour un fois. Quel est le projet pour le tourisme à Lyon ? Favoriser le développement des Air Bnb alors que des gens ont du mal à se loger dans Lyon avec les pb de mobilité dus à une saturation des aces autour de Lyon (qui n'a rien à voir avec les pistes cyclables soit dit en passant) ? Favoriser le transport aérien pour lequel aucune alternative peu gourmande en ressource n'existe ? Faire croire que l 'on va pouvoir à dépenser des milles et des cents dans un contexte budgétaire toujours plus contraint à tous les niveaux ? Donc, au-delà de la critique pavlovienne (forcément, c'est les écolos...), attendons les projets et discutons-en sur des bases concrètes. On ne sait jamais, il peut y avoir des bonnes surprises....

Signaler Répondre
avatar
lourd le 20/11/2025 à 16:54

Une anecdote .Été 2025 Berlin :Déjeuner avec mon épouse a la terrasse d'un resto .Nos voisins un couple allemand .On se salue. Question :d'où venez vous ?Réponse de Lyon .Ah très belle ville on projetait d'y aller cet été mais on a changé d'idée.. trop de travaux ,difficultés pour se balader et en plus gros problème pour circuler et se garer en voiture....Rien d'autre a rajouter ..Nous n'avons même pas chercher a convaincre du contraire...

Signaler Répondre
avatar
Heu... le 20/11/2025 à 16:36
Romi a écrit le 20/11/2025 à 16h03

L’été la canicule répétitive n’incite pas vraiment les touristes, trop pressés d’aller respirer au bord de mer ou en montagne, à s’attarder dans la fournaise de la ville.

C'et vrai qu'il n'y a aucun touriste en Espagne ou en Italie.

Signaler Répondre
avatar
ecologie mon amour le 20/11/2025 à 16:25
Romi a écrit le 20/11/2025 à 16h03

L’été la canicule répétitive n’incite pas vraiment les touristes, trop pressés d’aller respirer au bord de mer ou en montagne, à s’attarder dans la fournaise de la ville.

oui mais c'est la faute à doudou s'il fait chaud

Signaler Répondre
avatar
Romi le 20/11/2025 à 16:03
johnny a écrit le 20/11/2025 à 13h18

Il a raison j'avais lu que cette été tous les hôtels crié que personnes venait ( es liée forcément tout aux écolo quand on voit le prix d'une nuit

L’été la canicule répétitive n’incite pas vraiment les touristes, trop pressés d’aller respirer au bord de mer ou en montagne, à s’attarder dans la fournaise de la ville.

Signaler Répondre
avatar
Romulus le 20/11/2025 à 13:34

Lui il a vraiment envie de retrouver son poste ..

Signaler Répondre
avatar
Citoyen1 le 20/11/2025 à 13:30

Normal les écolos, à part organiser des piques niques participatifs citoyens , apaisés, inclusifs, non genrés avec réalisation d'une fresque ils sont limités.
Voir le désolant spectacle du Festival de l'eau entre Rhône et Saône avec la pitoyable machecroute....
Normal qu'ils soient dépassés avec la fête ( pardon le festival oui car avec les écolos tout est Festival)) des lumières.....
En tout cas les lumières ne sont pas à l'hôtel de Ville.....

Signaler Répondre
avatar
johnny le 20/11/2025 à 13:18

Il a raison j'avais lu que cette été tous les hôtels crié que personnes venait ( es liée forcément tout aux écolo quand on voit le prix d'une nuit

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/11/2025 à 13:05

Tout le monde sait lire des chiffres, le problème c'est d'où ils viennent...

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 20/11/2025 à 13:04
LFI 69 a écrit le 20/11/2025 à 12h19

Le type à l'initiative des fête des lumières déconnectées de l'ADN comme il le dit qui critique la majorité actuelle qui poursuit pourtant son œuvre en dit long sur sa partialité.
Du coup tous ses arguments deviennent illégitimes ou sous influence.

Si vous aviez pris la peine de lire l’article, vous auriez constaté qu’il ne développe aucun argument, il se contente juste de décrire la réalité.
Les extrêmes gauchistes à la tête de Lyon parlent beaucoup, mais quand il s’agit d’agir, tout est fait… en catastrophique, un échec permanent.

Quant à votre mauvaise foi, inutile de la démontrer, c’est devenu la véritable marque de fabrique de LFI.
La mauvaise foi LFI est tellement systématique qu’elle en devient leur seul vrai programme.

On verra très bientôt dans les urnes ce que les Lyonnais pensent de ce cirque.
Bise les 🤡

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/11/2025 à 12:19

Le type à l'initiative des fête des lumières déconnectées de l'ADN comme il le dit qui critique la majorité actuelle qui poursuit pourtant son œuvre en dit long sur sa partialité.
Du coup tous ses arguments deviennent illégitimes ou sous influence.

Signaler Répondre

