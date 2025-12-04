Judiciaire

Près de Lyon : la police débarque chez lui à cause d'un tapage nocturne, il les menace avec un pistolet depuis sa fenêtre

Dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier, des policiers de la BAC de Villefranche-sur-Saône s'était rendu au domicile d'un individu signalé pour tapage nocturne.

Peu après 4h du matin, ce dernier a accueilli les fonctionnaires avec un flot d'insultes et de menaces, allant jusqu'à brandir une arme à feu qui se révélera être factice depuis la fenêtre de son appartement.

Le Raid avait alors été appelé en renfort pour négocier avec le forcené, qui ne s'était rendu que trois heures plus tard, tout en se rebellant, donnant notamment un coup de tête à un policier.

A son domicile, les forces de l'ordre avaient mis la main sur sa réplique de pistolet, ainsi que sur un gramme de cocaïne.

Jugé au tribunal correctionnel caladois, l'individu en état de récidive a nié avoir visé les policiers avec son arme. Et son avocat a plaidé la relaxe.

Une peine de 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis a été requise. Les juges de Villefranche ont suivi en prononçant la même peine, mais en relaxant le prévenu pour le coup de tête donné au policier de la BAC.

De mieux en mieux le 04/12/2025 à 11:29

Relaxé pour un coup de tête à un policier, on se demande dans quel camp sont les juges ?

max le 04/12/2025 à 10:50

Tu les sens les points de PIB en moins à cause de ce genre de type?

Il serait plus utile à casser des cailloux.

allez allez le 04/12/2025 à 09:40

Mettez le à l'ombre au pain sec et à l'eau !

Bellota le 04/12/2025 à 09:37
Catalan a écrit le 04/12/2025 à 09h00

Bref, comme d hab puisque l on est a Villefranche

Parce qu’ailleurs c’est mieux ???
Ceci n’excusant pas cela bien sûr

Catalan le 04/12/2025 à 09:00

Bref, comme d hab puisque l on est a Villefranche

Ah! Villefranche........ le 04/12/2025 à 08:58

"relaxant le prévenu pour le coup de tête donné au policier de la BAC": l'antre de LFI façon judiciaire... On sait pour qui votent ces juges..... des jugements biaisés et partiaux....

Bobby 69 le 04/12/2025 à 08:11

Villefranche le ville ou règne la justice grâce à ces juges compétents

