Près de Lyon : la police débarque chez lui à cause d'un tapage nocturne, il les menace avec un pistolet depuis sa fenêtre

Peu après 4h du matin, ce dernier a accueilli les fonctionnaires avec un flot d'insultes et de menaces, allant jusqu'à brandir une arme à feu qui se révélera être factice depuis la fenêtre de son appartement.

Le Raid avait alors été appelé en renfort pour négocier avec le forcené, qui ne s'était rendu que trois heures plus tard, tout en se rebellant, donnant notamment un coup de tête à un policier.

A son domicile, les forces de l'ordre avaient mis la main sur sa réplique de pistolet, ainsi que sur un gramme de cocaïne.

Jugé au tribunal correctionnel caladois, l'individu en état de récidive a nié avoir visé les policiers avec son arme. Et son avocat a plaidé la relaxe.

Une peine de 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis a été requise. Les juges de Villefranche ont suivi en prononçant la même peine, mais en relaxant le prévenu pour le coup de tête donné au policier de la BAC.