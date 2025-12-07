Et aussi à Lyon

Un trou de 10 000 euros dans les comptes : ce bar prisé par l'ultragauche à Lyon est en danger de mort imminent

DR

Montée de la Grande Côte à la Croix-Rousse, l'AlternatiBar vit peut-être ses dernières semaines.

Établissement géré par Action Justice Climat et prisé par l'ultragauche, il traverse une crise financière d'ampleur, l'obligeant à faire un appel aux dons.

"Depuis un an et demi, malgré une bonne fréquentation de l'AlternatiBar, les consommations diminuent, nos recettes chutent et ne suffisent pas à tenir le lieu. Pour garder ce lieu ouvert, nous devons récolter un peu moins de 10 000 euros avant fin décembre pour être à l'équilibre, et 18 000 euros en tout d'ici juillet selon nos prévisions budgétaires", indiquent les équipes de l'établissement lyonnais, QG notamment d'Alternatiba et de ses militants.

Avec "à peu près un mois" de durée de vie, l'AlternatiBar annonce "réduire certaines dépenses".

"Sans l’AlternatiBar, c’est moins d’espace pour les collectifs alliés, moins d’ateliers, débats, formations, créations et entraide, moins d’évènements festifs où nos luttes prennent racine et moins de visibilité pour nos combats et nos valeurs", conclut-il.

Tags :

AlternatiBar

alternatiba

Lyon2026revient le 07/12/2025 à 14:55

C est ballot, j ai déjà donne pour un jeune agriculteur.......😁 Un truc utile quoi,....

Solution de gauche le 07/12/2025 à 14:51
Euh a écrit le 07/12/2025 à 14h22

Si l'alternatibar est considéré comme l'ultra gauche c'est une blague, a la limite c'est de l'extrême gauche mais plus vraisemblablement de la.gauche extraparlementaire. C'est un peut comme dire que LR serait l'ultradroite.
En tous cas vous étés pas.prêt pour l'ultra-gauche

Il faut créer un nouvel impôt pour que les fils et filles à papa puissent fumer des joints en payant la bière 1€.
Sinon, il se lancent dans l’événementiel, et ils organisent des sons et lumière sur les murs de l’hôtel de ville.

Euh le 07/12/2025 à 14:22

Si l'alternatibar est considéré comme l'ultra gauche c'est une blague, a la limite c'est de l'extrême gauche mais plus vraisemblablement de la.gauche extraparlementaire. C'est un peut comme dire que LR serait l'ultradroite.
En tous cas vous étés pas.prêt pour l'ultra-gauche

thib69 le 07/12/2025 à 14:06

Ben alors on a pas garder la un peu d argent des subventions non remboursé à la ville ? ça viens donner des grandes leçons de morale et c est même pas capable de gérer une buvette alors un festival 😂

un cours de gestion le 07/12/2025 à 13:51

Pour ces idiots de gauche, le bénévolat c'est bien ,avec l'argent de autres , mais au moins équilibrer dépenses , recettes c'est mieux, c'est pas à l'état de payer les bières

lolotoooôooo le 07/12/2025 à 13:28

Ha ha ha, ben faut travailler pour gagner sa croûte hein !
L'argent ne tombe pas du ciel.

Les bobos ne sont pas capables de faire tourner une entreprise, et comme a leur habitude, veulent que ceux qui bossent les financent gratuitement.
L'assistanat dans toute sa splendeur.

Des bons a rien.

Watt le 07/12/2025 à 13:25

A croire que vivre d'amour et d'eau fraîche ne paie pas les factures !

Le capitalisme c'est du vol le 07/12/2025 à 13:22

les gauchistes en culotte courte ne payent pas leur consommation,faut le dire,le capitalisme c'est du vol,mais eux même sont des voleurs

anti ecolos le 07/12/2025 à 13:19
MiLyon a écrit le 07/12/2025 à 13h14

un appel non voilé a Mr Doucet !

la gestion des gochards au top

Ex Précisions le 07/12/2025 à 13:15

Il faut arrêter de consommer les petites herbes qui font rire et il auront les moyens de redresser ce bar avec les économies réalisées...
Preuve que l'extrême gauche ne fait pas recette, la gauche tout court en fait ;-)

MiLyon le 07/12/2025 à 13:14

un appel non voilé a Mr Doucet !

