Un trou de 10 000 euros dans les comptes : ce bar prisé par l'ultragauche à Lyon est en danger de mort imminent

Établissement géré par Action Justice Climat et prisé par l'ultragauche, il traverse une crise financière d'ampleur, l'obligeant à faire un appel aux dons.

"Depuis un an et demi, malgré une bonne fréquentation de l'AlternatiBar, les consommations diminuent, nos recettes chutent et ne suffisent pas à tenir le lieu. Pour garder ce lieu ouvert, nous devons récolter un peu moins de 10 000 euros avant fin décembre pour être à l'équilibre, et 18 000 euros en tout d'ici juillet selon nos prévisions budgétaires", indiquent les équipes de l'établissement lyonnais, QG notamment d'Alternatiba et de ses militants.

Avec "à peu près un mois" de durée de vie, l'AlternatiBar annonce "réduire certaines dépenses".

"Sans l’AlternatiBar, c’est moins d’espace pour les collectifs alliés, moins d’ateliers, débats, formations, créations et entraide, moins d’évènements festifs où nos luttes prennent racine et moins de visibilité pour nos combats et nos valeurs", conclut-il.