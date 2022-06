Festival Alternatiba annulé : la subvention de la Métropole de Lyon devra être remboursée

Mais les 80 000 euros de subventions versées par la Métropole de Lyon n'avaient pas pesé lourd dans la balance pour organiser le festival Alternatiba. La première édition de l'évènement prévu cet été au parc de Miribel-Jonage ne se tiendra finalement pas, faute de succès de la billetterie.

L'opposition de Bruno Bernard, qui avait déjà haussé les sourcils au moment de voter ce montant, s'est fait un point d'honneur de titiller le président écologiste de la collectivité cette semaine à l'occasion du conseil métropolitain.

Alternatiba allait-il devoir rembourser les 80 000 euros qui ne serviront finalement pas à proposer un festival dédié au climat et à la justice sociale ? La réponse est oui, mais partiellement.

Bruno Bernard a indiqué à l'assemblée qu'il avait officiellement réclamé son dû, mais au prorata des dépenses qui avaient déjà été engagées par le mouvement citoyen. Ce sera donc à Alternatiba d'indiquer à la Métropole de Lyon le montant consommé de la subvention. Tout en sachant que le budget prévisionnel du festival Alternatiba était d'1,8 million d'euros.

Pour faire face à cet échec, qui entraînait l'engagement de frais, Alternatiba a lancé une campagne de dons et demande également aux personnes qui avaient acheté leurs billets pour le festival d'offrir la valeur de ces dernier en ne demandant pas leur remboursement. "Votre soutien est essentiel pour nous permettre de nous relever et plus que jamais, rester debout et déterminé pour le climat", écrivent les organisateurs sur leur site.