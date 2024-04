Lyon veut s’inspirer de Barcelone : un accord de coopération entre les deux métropoles

Ces dernières années, les métropoles de Lyon et Barcelone ont pris l’habitude d’échanger et collaborer. Ce jeudi, les deux collectivités ont prévu de se rapprocher encore plus, par la signature d’un accord bilatéral de coopération par le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et celui de l’Aire Métropolitaine de Barcelone Jaume Collboni. Il vise à favoriser collaborations et échanges en matière de mobilité durable, de gestion de l’eau, de gouvernance, de logement social, d’innovation et d’urbanisme.

La rencontre se fera à Barcelone et s’étalera sur trois jours, jusqu’à ce samedi. Comprenant son président, une délégation de la métropole lyonnaise ralliera la capitale catalane par le train, pour un déplacement "axé sur la mobilité, la régénération urbaine, la gestion de l’eau et le traitement des déchets". Avec un accent prononcé sur l’urbanisme, domaine dans lequel Lyon s’est notamment inspiré de Barcelone pour construire ses îlots de fraîcheur.

Une fois l’accord signé, Bruno Bernard et sa troupe effectueront des visites de terrain, dont celle du quartier de Sagrega, un quartier verdi et doté d’un pôle multimodal. Mais aussi un pôle d’entreprise, une station d’épuration et une installation de gestion de déchets. Le séjour se terminera par une rencontre avec les ambassadeurs ONLYLYON (organe chargé du rayonnement de Lyon à l’international) basés à Barcelone.

Après la Ville de Lyon et son maire Grégory Doucet en novembre 2022, c’est la Métropole qui s’offre son voyage barcelonais. Avec cette fois encore des plans d’urbanisme façon "Superblocks et ramblas" plein les valises ?