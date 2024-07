Etre Lyonnais en 2024 : "Bruno Bernard incarne parfaitement la lyonnitude"

Pour le politologue Romain Blachier, qui avait lancé un blog intitulé Lyonnitude(s), difficile d'être manichéen sur cette question.

En politique, il y a un clivage : soit tu es dans la lyonnitude, soit dans la peau du missionnaire qui applique, quelle que soit la ville, sa vision sans l'adapter à Lyon et ses spécificités.

Pour Romain Blachier, les élus se rangent donc en deux catégories. Un constat rendu possible par les grandes transformations de la ville ces dernières décennies.

"Il faudrait trouver un mot un jour, car celui de remplacement est très connoté. Mais il y a eu un remplacement de la population lyonnaise. Je ne parle pas d'ethnie, car il y a bien souvent plus de lyonnitude à la Duchère que dans un quartier comme le nord de Gerland où beaucoup de Parisiens ou Bordelais sont arrivés. Avant, il fallait avoir été au lycée du Parc, aux Chartreux ou aux Maristes pour avoir le droit de citer. La situation est donc un peu plus aérée, mais on a perdu des manières de faire et de voir qui existaient auparavant", explique l'ancien adjoint au maire du 7e arrondissement de Lyon.

Parmi ces nouveaux arrivants, un certain Grégory Doucet qui a rejoint Lyon où se trouve le siège de son ancien employeur, Handicap International.

Selon Romain Blachier, le maire écologiste fait des efforts : "Des tentatives d'aller aux Halles de Lyon, d'essayer de se mettre dans les pas de Gérard Collomb ou Michel Noir. Sa dernière vidéo pour le Nouvel An était empreinte de lyonnitude, il rendait hommage aux Neyret. Et puis, il y a des moments où on retrouve le Grégory Doucet de l'appareil électoral, refermé sur lui-même et pour qui tout ce qui n'est pas vert est méchant. Et ça, ce n'est pas très lyonnais. Il donne parfois l'impression qu'il est maire de Lyon comme il pourrait être maire de Bourges. Sur la deuxième partie de mandat, on voit qu'il essaye davantage de s'ancrer dans la lyonnitude. Le Doucet de 2024 a plus de lyonnitude dans son logiciel que le Doucet de 2019".

Vers une uniformisation nationale

Mais alors qui représente le plus la lyonnitude maintenant que Gérard Collomb s'en est allé ? Un radical franc-maçon, héritier d'Edouard Herriot ? Probablement, mais si certains sont élus, ils ne jouent clairement pas les premiers rôles.

Même à droite, le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver est un Lyonnais d'adoption, originaire de Clermont-Ferrand et qui vit à Lyon depuis même pas 10 ans.

Pour Romain Blachier, c'est à Bruno Bernard qu'il convient de décerner ce titre. Le président de la Métropole de Lyon "a un accent lyonnais super fort, une manière de faire de la politique très lyonnaise. Il incarne parfaitement la lyonnitude. Il est chez les Verts, mais c'est avant tout un gars du territoire".

La lyonnitude peut-elle disparaître si ses représentants quittent le devant de la scène ? "Ça peut disparaître, concède Romain Blachier. Il y a un capitalisme transnational qui crée des villes avec les mêmes enseignes, les mêmes aménagements, les mêmes fonctionnements, des incitations mentales à rester et consommer chez soi. Il faut qu'on garde des rituels populaires, comme la boule lyonnaise. Il faut que les gens sortent, discutent, visitent les villages lyonnais. Car c'est tout à fait possible que Lyon devienne une ville comme une autre, et ça serait horrible".

"La boboïtude n'est-elle pas en train de tuer la lyonnitude ?", conclut le socialiste, en guise de nouveau débat à ouvrir un jour, entre un pot de beaujolais et des grattons.