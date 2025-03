Le gérant de The Village tacle Grégory Doucet : "Qu'il s'occupe de son centre-ville"

Pour peser le pour et le contre, la représentante de l'Etat a demandé l'avis des acteurs locaux concernant le village de marques de Villefontaine.

Et en se prononçant contre l'ouverture 7j/7, Grégory Doucet et Bruno Bernard se sont attirés les foudres du créateur et gestionnaire de The Village.

Dans une interview au Dauphiné Libéré, le président de la Compagnie de Phalsbourg Philippe Journo tacle les écologistes, et fait même planer la menace de se désengager d'un projet en cours avec la Ville de Lyon…

"Je trouve ces prises de position scandaleuses", débute Philippe Journo au sujet des avis négatifs des maires. "On ne fait pas ça contre Lyon et Chambéry mais pour le développement économique du territoire", se défend le gérant de The Village, qui passe la seconde.

"Ces maires s’érigent en grands défenseurs des petits commerces alors qu’ils ont tout fait pour empêcher les commerçants de travailler en mettant en place, par exemple, des tarifs de stationnement exorbitants. Essayez de faire vos courses un samedi après-midi à Lyon, vous allez rigoler. (…) Que les maires de Lyon ou de Chambéry s’occupent de leurs centres-villes. S’ils ont besoin de notre expertise pour les revitaliser, nous serons là à leurs côtés pour les y aider", poursuit-il.

Avant de brandir une menace inattendue : "Nous allons réhabiliter la salle Rameau à Lyon. S’ils n’ont pas besoin de nous, on peut aussi s’en aller".

A noter que sur ce dernier point, le projet de la salle Rameau patine depuis des années, principalement à cause de la Compagnie de Phalsbourg qui n'avait plus les moyens de poursuivre les lourds travaux. La Ville de Lyon avait accepté en mars 2024 de renégocier le bail emphytéotique administratif du promoteur immobilier pour ne pas que le projet d'ouverture d'un tiers-lieu, d'une salle de spectacle et d'un espace restauration/bar ne tombe à l'eau.