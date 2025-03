Ouverture de The Village le dimanche : Grégory Doucet dit non

La préfète de région Fabienne Buccio doit prochainement trancher, et sollicite l'avis d'acteurs locaux sur la question.

Et notamment celui du maire de Lyon Grégory Doucet. Ce dernier a rendu un avis défavorable, craignant que le village de marques de Villefontaine ne fasse davantage de mal aux commerçants lyonnais s'il venait à ouvrir 7j/j.

Dans son courrier à la préfète, que LyonMag a pu consulter, l'édile écologiste rappelle que la vacance commerciale en Presqu'île est passée de 4,2% en 2021 à 6,2% en 2024, et que le tribunal des activités économiques de Lyon a confirmé une hausse de 30% des défaillances d'entreprises.

"Pour chaque emploi potentiellement créé dans ce centre commercial distant de 30 minutes de Lyon, combien d'emplois de proximité seraient menacés dans nos quartiers ?", s'inquiète Grégory Doucet.

Le maire de Lyon conclut en rappelant à la représentante de l'Etat qu'il milite pour "un commerce de proximité accessible, durable et créateur de lien social". Et demande donc à la préfète de rejeter l'idée de permettre à The Village d'ouvrir les dimanches, sous peine de "fragiliser durablement l'équilibre commercial de notre territoire".

Un avis négatif partagé également par Bruno Bernard, le président de la Métropole qui a informé la préfecture de région qu'il ne voulait pas non plus voir le village de marques du Nord-Isère ouvrir tous les jours.