Déménager le Marché de Noël de Lyon place Bellecour ? Grégory Doucet promet des études en cas de second mandat

Dans un communiqué, le maire écologiste de Lyon, candidat à sa propre succession, annonce se pencher sur le succès populaire de la pétition qui réclame le déménagement du Marché de Noël de la place Carnot à la place Bellecour. Une pétition en ligne qui a récolté près de 15 000 signatures, "témoignant d’un réel intérêt populaire pour ce projet".

"Je trouve très intéressante l’idée d’un marché de Noël place Bellecour", réagi Grégory Doucet, qui prévient toutefois qu'un tel déménagement "pose évidemment des questions, notamment en matière de sécurisation de la place et d'équilibre commercial".

D'où la nécessité de lancer une étude en 2026 en cas de second mandat. "Je pense que ces enjeux peuvent être étudiés sérieusement, en lien avec les forains, les commerçants et l’ensemble des acteurs concernés pour donner un nouveau souffle à ce marché plébiscité", poursuit l'édile lyonnais.

S'il venait à acter le déménagement, ce dernier ne pourrait se faire qu'en 2028, après la fin de la convention liant le Marché de Noël à la place Carnot.

En choisissant de parler de Noël, Grégory Doucet renvoie dans les cordes ceux qui l'accuseraient d'être trop woke et défiant vis-à-vis des traditions françaises. Et ce sujet lui permet aussi de s'emparer d'un sujet populaire, lui qui a durant le mandat montré à plusieurs reprises qu'il n'écoutait pas suffisamment les Lyonnais.

Attention toutefois aux fausses promesses concernant la place Bellecour, Grégory Doucet en a déçu plus d'un en annonçant en grande pompe une végétalisation, finalement transformée en Tissage Urbain.