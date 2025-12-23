Déménager le Marché de Noël de Lyon place Bellecour ? Grégory Doucet promet des études en cas de second mandat

Dans un communiqué, le maire écologiste de Lyon, candidat à sa propre succession, annonce se pencher sur le succès populaire de la pétition qui réclame le déménagement du Marché de Noël de la place Carnot à la place Bellecour. Une pétition en ligne qui a récolté près de 15 000 signatures, "témoignant d’un réel intérêt populaire pour ce projet".
"Je trouve très intéressante l’idée d’un marché de Noël place Bellecour", réagi Grégory Doucet, qui prévient toutefois qu'un tel déménagement "pose évidemment des questions, notamment en matière de sécurisation de la place et d'équilibre commercial".
D'où la nécessité de lancer une étude en 2026 en cas de second mandat. "Je pense que ces enjeux peuvent être étudiés sérieusement, en lien avec les forains, les commerçants et l’ensemble des acteurs concernés pour donner un nouveau souffle à ce marché plébiscité", poursuit l'édile lyonnais.
S'il venait à acter le déménagement, ce dernier ne pourrait se faire qu'en 2028, après la fin de la convention liant le Marché de Noël à la place Carnot.
En choisissant de parler de Noël, Grégory Doucet renvoie dans les cordes ceux qui l'accuseraient d'être trop woke et défiant vis-à-vis des traditions françaises. Et ce sujet lui permet aussi de s'emparer d'un sujet populaire, lui qui a durant le mandat montré à plusieurs reprises qu'il n'écoutait pas suffisamment les Lyonnais.
Attention toutefois aux fausses promesses concernant la place Bellecour, Grégory Doucet en a déçu plus d'un en annonçant en grande pompe une végétalisation, finalement transformée en Tissage Urbain.
Ce type me fait penser au sketch des Inconnus qui parodiait l'émission L'heure de vérité où on voit un candidat capable de se mettre en caleçon pour satisfaire son électorat, pour dire à ses électeurs ce qu'ils veulent entendre....Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon. Degagisme en 2026, grande claque pour cette clique.
Et pourquoi est ce qu'il met la grande roue a la place des jeux pour enfants ?Signaler Répondre
Les priorités des Lyonnais sont connues. c'est la sécurité, le logement et les déplacementsSignaler Répondre
Les écologistes ne font visiblement pas dans la nuance.Signaler Répondre
En mars, ça dégage !
Il était au pouvoir pendant 5 ans et il n'a rien fait à part des pistes cyclables. Il nous prend vraiment pour des cons.Signaler Répondre
C est tout ce qu il a dire pour son programme !Signaler Répondre
Et ben ca vole pas haut !
Ce serait une bonne chose. Mais la priorité des Lyonnais (les vrais, pas les périurbains) c'est de virer les flux automobiles dans Lyon.Signaler Répondre
ça va se terminer avec un campement de roms qui sera assorti à son oeuvre d'art ignobleSignaler Répondre
En tant que musulman, je me sens insulté par cette proposition du maire écologiste. Un peu de laïcité SVP !Signaler Répondre
si c’est pour avoir la même chose des stands de bouffe chère et de mauvaise qualité le père Noël par le lion club qui fait des photos totalement flous il vaut mieux cacher ce marché de Noël qui me fait honteSignaler Répondre
Pourquoi Doucet me fait penser à Kaa en version perfide et sectaire ? Kaa, le serpent du livre de la jungle...Signaler Répondre
Par contre, cette photo dégueulasse générée par IA est complètement aberrante et fantasmagorique.Signaler Répondre
Pas de 2ème mandat, monsieur le Maire.Signaler Répondre
Et puis, ce serait dommage, sous les étendages…
Merci.
très bonne idée ! Aulas reprendra cette idée certainement ..Signaler Répondre
bien dit lyyyooonnnSignaler Répondre
je suis bien d'accord, la ville de lyon devrait financer les associations de chasseurs et les syndicats étudiants d'extrême droite, comme l'a fait Wauquiez en son temps !Signaler Répondre
PS : c'est domage qu'il ait arrêté la politique, Wauquiez, je suis certain qu'il aurait fait des grandes choses !
"Attention toutefois aux fausses promesses concernant la place Bellecour, Grégory Doucet en a déçu plus d'un en annonçant en grande pompe une végétalisation, finalement transformée en Tissage Urbain."Signaler Répondre
Rien d'autre à ajouter
Il a prononcé le mot "Noël" il est vraiment désespéré.Signaler Répondre
il se réveille avec les futures élections qui approchent…. Mais on ne veut plus de luiSignaler Répondre
Quel guignol !Signaler Répondre
dehors, il est trop tard et c’est pas avec un marché de Noël qu’il va se refaire une place dans le cœur des lyonnais, ce qu’on veut en priorité c’est pouvoir se déplacer, être libre de son mode de déplacement, être en sécurité dans notre ville et dans une ville propre. On veut aussi arrêter les soutiens à des associations plus que douteuses et clairement orientées, nos impôts n’ont pas à financer leurs délires idéologiques et migratoiresSignaler Répondre
Quid de l’étendage?Signaler Répondre