Lyon : mandat d'arrêt émis contre un escroc passé par Mister France et la télé-réalité, il doit rembourser 1 million d'euros à ses victimes

Jugé le 13 janvier dernier à Lyon, Badice K. a écopé ce jeudi 5 février de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et devra rembourser plus d'un million d'euros à ses victimes.

Playboy lyonnais passé par la case télé-réalité avec l'émission de M6 Les Colocataires en 2004, beau parleur, il avait fait croire, entre 2015 et 2023, à plusieurs femmes sous son charme qu'il était pilote de jet privé ayant besoin de fonds pour lancer une société dans l'aviation. Une septuagénaire avait ainsi été soulagée de près de 100 000 euros, débloquant son assurance-vie et lui donnant 40 000 euros en liquide.

Forcément, il n'y avait jamais eu de projet d'entrepreneur, Badice K. n'ayant même pas de licence de pilote.

Absent à l'audience ainsi qu'à l'annonce du jugement, il fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal lyonnais.

L'escroc a également l'interdiction d'entrer en contact avec les quatre femmes qu'il a escroquées, et de gérer une société pendant 5 ans.