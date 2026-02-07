Judiciaire

Lyon : mandat d'arrêt émis contre un escroc passé par Mister France et la télé-réalité, il doit rembourser 1 million d'euros à ses victimes

DR M6

Badice K., un nom et un visage qui rappelleront peut-être de vagues souvenirs à ceux qui ont regardé l'émission de télé-réalité Les Colocataires en 2004 sur M6. L'homme, également dauphin de Mister France par le passé, a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lyon pour escroqueries et abus de faiblesse.

Jugé le 13 janvier dernier à Lyon, Badice K. a écopé ce jeudi 5 février de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et devra rembourser plus d'un million d'euros à ses victimes.

Playboy lyonnais passé par la case télé-réalité avec l'émission de M6 Les Colocataires en 2004, beau parleur, il avait fait croire, entre 2015 et 2023, à plusieurs femmes sous son charme qu'il était pilote de jet privé ayant besoin de fonds pour lancer une société dans l'aviation. Une septuagénaire avait ainsi été soulagée de près de 100 000 euros, débloquant son assurance-vie et lui donnant 40 000 euros en liquide.

Forcément, il n'y avait jamais eu de projet d'entrepreneur, Badice K. n'ayant même pas de licence de pilote.

Absent à l'audience ainsi qu'à l'annonce du jugement, il fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal lyonnais.

L'escroc a également l'interdiction d'entrer en contact avec les quatre femmes qu'il a escroquées, et de gérer une société pendant 5 ans.

121212121212 le 07/02/2026 à 19:07

Il doit se cacher chez une femme...

Ex Précisions le 07/02/2026 à 18:42

Il a trop regardé le film "Arrête-moi si tu peux"...
Au moins il ne se prenait pas pour Brad Pitt ;-)

Catalan le 07/02/2026 à 18:16

erreur de ma part, il est né en 1980 entre 2015 et 2023 il avait entre 35 et 43 ans avec la septuagénaire ca fait au minimum 27 ans d écart.

Catalan le 07/02/2026 à 17:59

un grand classique. Comment peut on être aussi naïve quand on a 50 ans d écart .

