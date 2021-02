Pour prévenir les futures pandémies, des statues masquées à Lyon par l’association PETA

C’est le mot d’ordre de l’association PETA (Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux) qui souhaite sensibiliser le public à passer à une alimentation végétale afin de prévenir de futures pandémies en pleine crise sanitaire à la suite de l'épidémie de Covid-19.

Pour ce faire, les militants de l’association ont masqué des statues de plusieurs villes de France. A Lyon, c’est le parc de la Tête d’Or et plusieurs de ses statues qui ont été habillées de masques où l’on pouvait lire "Le tofu n’a jamais causé de pandémie". La statue de la place Antoine Vollon dans le quartier d’Ainay dans le 2e arrondissement a également été masquée.

"Les élevages intensifs, abattoirs, et marchés d'animaux vivants (comme celui où le nouveau coronavirus aurait trouvé son origine) sont un terreau fertile pour l'émergence de maladies. Environ 75 % des maladies infectieuses récemment apparues affectant les humains sont d'origine zoonotiques - laCOVID-19, le SRAS, et les grippes porcines et aviaires n'en sont que quelques exemples. Chaque personne qui devient végane épargne également à près de 200 animaux chaque année une souffrance quotidienne et une mort terrifiante", explique l’association.