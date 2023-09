Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes touchées par le retour du Covid-19 "à un niveau modéré"

Si elle ne fait plus la Une des journaux, elle n’a pas pour autant disparu et touche de plus en plus de monde dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans un communiqué, l’ARS (Agence Régionale de Santé) admet que la circulation du Covid-19 "continue à augmenter dans la région" mais de manière "moins franche que les semaines précédentes". L’établissement public ajoute que "même si à ce stade, le niveau de circulation est modéré, la situation nécessite de rester vigilant".

Ainsi, d’après Santé publique France, 4390 cas ont été confirmés dans la région entre le 11 et le 17 septembre, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à la semaine précédente, qui comptabilisait 4057 cas. Près de 2847 personnes ont été testées positives entre le 28 août et le 3 septembre. C’est dans le département du Rhône que le taux de personnes testées positives est le plus élevé de la région avec près de 70 cas pour 100 000 habitants. Suivent ensuite l’Isère et la Loire avec respectivement 61 et 59 cas pour 100 000 habitants. Les autres départements de la région sont compris entre 39 et 47 cas pour 100 000 habitants.

Malgré tout, l’ARS note qu’il faut interpréter ces taux "avec prudence puisqu’ils ne prennent en compte que les cas confirmés en laboratoire et que le recours aux tests varie dans le temps et l’espace".

A noter que 449 personnes sont passées par les urgences pour suspicion de Covid-19 dans la région durant la semaine du 11 au 17 septembre, contre 433 pour la semaine précédente.