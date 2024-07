Villeurbanne : le manège anti-dealers du Tonkin a été incendié

Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2 h 30, le manège du Tonkin, situé sur le parking de la rue Lakanal, a été la proie des flammes.

La cause ? Selon nos informations, des tirs d’artifice qui ont embrasé la structure, mettant fin à une initiative déjà très critiquée par les riverains.

#Villeurbanne : le manège pour enfants de la place des dealers de Tonkin incendié. #Lyon pic.twitter.com/9QoyS3oayh — Damien Rieu (@DamienRieu) July 14, 2024

Installé en 2023, le manège avait pour but de transformer une zone de trafic en un espace de loisirs. Cependant, le dispositif s'était révélé inefficace et a même aggravé les problèmes : bruit incessant et occupation par les dealers.

Ainsi, lors des festivités du 14 juillet, les tirs d'artifice ont mis le feu à la structure du manège. Les flammes ont ainsi rapidement ravagé l'équipement.

Les services de la Métropole de Lyon ont donc procédé à son retrait ce lundi matin.