Lyon dans le top 10 des villes où il pleut le plus en France

Chacun aura sa propre opinion sur l'effet qu'ont les averses sur Lyon. Toujours est-il que la capitale des Gaules figure dans le top 10 des villes de France où il pleut le plus.

Holidu a dévoilé le classement, s'intéressant aux jours de pluie enregistrés en moyenne par mois.

Il en ressort qu'avec 7,70 jours de pluie en moyenne par mois et 2,93mm de précipitations journalières moyennes, Lyon est 10e.

Le podium est occupé par trois villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Annecy (Haute-Savoie) est en tête avec 9,80 jours de pluie en moyenne chaque mois, devançant de peu Chambéry (Savoie) et ses 9,70 jours. Grenoble (Isère) est 3e avec 9,10 jours et 3,96mm de précipitations journalières moyennes.

Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin sont logiquement proches de Lyon, et la suivent à la 11e, 12e et 13e places, avec les mêmes chiffres que leur grande soeur.

Quant à la dernière du classement, Perpignan, elle n'a droit qu'à 4,10 jours de pluie en moyenne par mois.