Villeurbanne : deux hommes blessés par balle lors d'une fusillade dans le quartier Granclément

Place Jules Granclément à Villeurbanne, une altercation a éclaté pour une raison inconnue entre deux hommes. L'un d'eux a alors sorti une arme à feu et en a fait usage à plusieurs reprises, touchant son adversaire aux jambes.
Lors de la fusillade, une balle perdue a atteint également un jeune homme de 22 ans au niveau du genou.
Selon Le Progrès, les secours ont pris en charge les deux victimes dont les jours n'étaient pas en danger.
La victime principale est un homme de 32 ans en situation irrégulière en France. Après avoir été opéré, il a pu être entendu par les enquêteurs.
La victime collatérale est un étudiant.
Quant au tireur, il est activement recherché après avoir pris la fuite grâce à une trottinette.
Villeurbanne, Venissieux, Vaux en Vélin, même sociologie , mêmes comportements , même laxisme et donc mêmes conséquences ! Quand le citoyen et le politique laissent s'installer le tribalisme et le communautarisme à la place de la république et de la démocratie on voit ce que cela produit .Signaler Répondre
les toilettes dégenrées et le bac à compostSignaler Répondre
Je comprends pas, la place Grandclément a pourtant été apaisé avec plein de verdure etc....Signaler Répondre
Encore une chance sous OQTF qui ne nous apporte que des ennuis.Signaler Répondre
Afuera !
je ne comprends pas après plusieurs années de travaux pour apaiser la place qu’il y ait encore des violencesSignaler Répondre
Cela ira beaucoup mieux quand Villeurbanne élira un maire LFI. Au moins cela sera très clair.....Signaler Répondre
Vivement des hommes d'état dans le style du Bukele du Salvador.Signaler Répondre
Et que fait la justice pour toutes ces personnes en situation irrégulière ?Signaler Répondre
Elle les garde en France !!!!
Qu’ils soient expulsés rapidement cela éviterait que je leur paie des soins avec mes impôts et que je leur paie l’hébergement également !
Justice à revoir en profondeur !!!!
Scène de grand remplacement à grand ClémentSignaler Répondre
Tirs d'armes à feu, OQTF non appliquées ... c'est devenu le quotidien de Villeurbanne !Signaler Répondre
Merci à la classe politique pour ce bordel généralisé...