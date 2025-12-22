Villeurbanne : deux hommes blessés par balle lors d'une fusillade dans le quartier Granclément

Place Jules Granclément à Villeurbanne, une altercation a éclaté pour une raison inconnue entre deux hommes. L'un d'eux a alors sorti une arme à feu et en a fait usage à plusieurs reprises, touchant son adversaire aux jambes.

Lors de la fusillade, une balle perdue a atteint également un jeune homme de 22 ans au niveau du genou.

Selon Le Progrès, les secours ont pris en charge les deux victimes dont les jours n'étaient pas en danger.

La victime principale est un homme de 32 ans en situation irrégulière en France. Après avoir été opéré, il a pu être entendu par les enquêteurs.

La victime collatérale est un étudiant.

Quant au tireur, il est activement recherché après avoir pris la fuite grâce à une trottinette.