Villeurbanne : deux hommes blessés par balle lors d'une fusillade dans le quartier Granclément

Les faits sont survenus ce samedi soir.

Place Jules Granclément à Villeurbanne, une altercation a éclaté pour une raison inconnue entre deux hommes. L'un d'eux a alors sorti une arme à feu et en a fait usage à plusieurs reprises, touchant son adversaire aux jambes.

Lors de la fusillade, une balle perdue a atteint également un jeune homme de 22 ans au niveau du genou.

Selon Le Progrès, les secours ont pris en charge les deux victimes dont les jours n'étaient pas en danger.

La victime principale est un homme de 32 ans en situation irrégulière en France. Après avoir été opéré, il a pu être entendu par les enquêteurs.

La victime collatérale est un étudiant.

Quant au tireur, il est activement recherché après avoir pris la fuite grâce à une trottinette.

villeurbanne

Monpays le 22/12/2025 à 07:46

Villeurbanne, Venissieux, Vaux en Vélin, même sociologie , mêmes comportements , même laxisme et donc mêmes conséquences ! Quand le citoyen et le politique laissent s'installer le tribalisme et le communautarisme à la place de la république et de la démocratie on voit ce que cela produit .

il manque juste le 22/12/2025 à 07:33
martine a écrit le 22/12/2025 à 07h06

les toilettes dégenrées et le bac à compost

Autocat le 22/12/2025 à 07:24

Je comprends pas, la place Grandclément a pourtant été apaisé avec plein de verdure etc....

Connor McLeod le 22/12/2025 à 07:07

Encore une chance sous OQTF qui ne nous apporte que des ennuis.
Afuera !

martine le 22/12/2025 à 07:06

je ne comprends pas après plusieurs années de travaux pour apaiser la place qu’il y ait encore des violences

Titus69 le 22/12/2025 à 06:58

Cela ira beaucoup mieux quand Villeurbanne élira un maire LFI. Au moins cela sera très clair.....

Soleil noir le 22/12/2025 à 06:56
LFI 69 a écrit le 22/12/2025 à 06h16

Merci à la classe politique pour ce bordel généralisé...

Vivement des hommes d'état dans le style du Bukele du Salvador.

pie69 le 22/12/2025 à 06:42

Et que fait la justice pour toutes ces personnes en situation irrégulière ?
Elle les garde en France !!!!
Qu’ils soient expulsés rapidement cela éviterait que je leur paie des soins avec mes impôts et que je leur paie l’hébergement également !
Justice à revoir en profondeur !!!!

Phuryn le 22/12/2025 à 06:25

L’affaire enflamme la toile : passant par hasard devant un garage des monts d’or, il decouvre 4 Ferrari qui totalisent pres de ... 70 millions d’euros.
https://supercarblondie.com/man-stumbles-upon-over-four-iconic-ferraris/

J6 le 22/12/2025 à 06:20

Scène de grand remplacement à grand Clément

LFI 69 le 22/12/2025 à 06:16

Tirs d'armes à feu, OQTF non appliquées ... c'est devenu le quotidien de Villeurbanne !

Merci à la classe politique pour ce bordel généralisé...

