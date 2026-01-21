Villeurbanne : une altercation dégénère, un homme criblé de balles dans une épicerie

Un homme de 29 ans a été grièvement blessé par arme à feu à l’intérieur d’une épicerie située au numéro 171, rapporte le Progrès.

Selon les premiers éléments recueillis, une altercation impliquant la victime et trois autres individus aurait éclaté peu avant, aux abords de la place Grandclément. Pour un motif qui reste à déterminer, les tensions se sont poursuivies jusque dans le commerce.

À l’intérieur de l’épicerie, la victime serait tombée sur un réfrigérateur, dont la vitre s’est brisée. C’est après cette chute que plusieurs coups de feu ont été tirés. L’homme a été atteint par trois balles au niveau des cuisses. Un salarié se trouvait dans le magasin au moment des faits.

Rapidement pris en charge par les pompiers et le Samu, le blessé a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Sur place, les policiers ont découvert deux étuis de calibre 9 mm. Un suspect, âgé de 40 ans, a été interpellé. Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité territoriale.