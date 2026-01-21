Faits Divers

Villeurbanne : une altercation dégénère, un homme criblé de balles dans une épicerie

Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h ce mardi 20 janvier 2026, cours Tolstoï à Villeurbanne.

Un homme de 29 ans a été grièvement blessé par arme à feu à l’intérieur d’une épicerie située au numéro 171, rapporte le Progrès.

Selon les premiers éléments recueillis, une altercation impliquant la victime et trois autres individus aurait éclaté peu avant, aux abords de la place Grandclément. Pour un motif qui reste à déterminer, les tensions se sont poursuivies jusque dans le commerce.

À l’intérieur de l’épicerie, la victime serait tombée sur un réfrigérateur, dont la vitre s’est brisée. C’est après cette chute que plusieurs coups de feu ont été tirés. L’homme a été atteint par trois balles au niveau des cuisses. Un salarié se trouvait dans le magasin au moment des faits.

Rapidement pris en charge par les pompiers et le Samu, le blessé a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Sur place, les policiers ont découvert deux étuis de calibre 9 mm. Un suspect, âgé de 40 ans, a été interpellé. Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité territoriale.

avatar
Ex Précisions le 21/01/2026 à 11:38

D'après la préfecture on a eu l'année dernière sur la métropole plus de crimes et d'agressions que sur Marseille, en grande partie lié au narcotrafic...

Chris6969699 le 21/01/2026 à 11:21

Ouf, j'ai cru que Villeurbanne ne faisait plus partie d'une métropole apaisée... Quel apaisement...

Electeur EELV,., le 21/01/2026 à 11:18

On vous a déjà prévenu que l'esstreme drouate est le plus grand danger qui menace Lyon.

Total recal le 21/01/2026 à 11:14

Commerce de blanchiment de la drogue ce qui avait à Marseille est arrivé à lyon depuis longtemps et les ecolos ne sentent pas la responsabilité qu’ils ont en défiants l’insécurité sans rien faire ..

