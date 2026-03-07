Près de Lyon : des militants antinucléaires mobilisés pour les 15 ans de Fukushima

À l’approche du quinzième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, survenue le 11 mars 2011 au Japon, le collectif Sortir du nucléaire Bugey (SDN Bugey) a mené une action symbolique ce samedi matin près de la centrale du Bugey.

Les militants se sont réunis au rond-point de l’Aviation, à proximité du site nucléaire situé dans l’Ain, pour rappeler les conséquences de l’accident survenu après un tsunami au Japon.

Selon eux, la catastrophe a entraîné l’évacuation de milliers d’habitants en raison de la pollution radioactive dans l’air, l’eau et les sols. Ils estiment également que les autorités japonaises ont cherché à minimiser l’ampleur de l’événement et à donner l’image d’un retour rapide à la normale.

Les militants rappellent que les catastrophes nucléaires ont des effets durables : "Quand survient l’impensable, ce sont des milliers de personnes qui, du jour au lendemain, perdent tout", affirment-ils, évoquant les déplacements de population et les conséquences sanitaires à long terme.

La centrale du Bugey dans le viseur des militants

À travers cette mobilisation, le collectif entend aussi alerter sur l’avenir de la centrale nucléaire du Bugey, située à une quarantaine de kilomètres de Lyon.

Le site, l’un des plus anciens du parc nucléaire français, est régulièrement pointé du doigt par les organisations antinucléaires. Les militants s’opposent notamment au projet de construction de deux nouveaux réacteurs de type EPR2.

Selon eux, même si le site n’est pas exposé à un risque de tsunami, d’autres menaces pourraient peser sur l’installation, comme une rupture du barrage de Vouglans, un crash aérien lié à la proximité de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry ou encore un acte terroriste.

À travers cette action, les militants souhaitent rappeler que le débat sur les risques du nucléaire reste d’actualité, quinze ans après la catastrophe de Fukushima.