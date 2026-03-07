Près de Lyon : des militants antinucléaires mobilisés pour les 15 ans de Fukushima

À l’approche du quinzième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, survenue le 11 mars 2011 au Japon, le collectif Sortir du nucléaire Bugey (SDN Bugey) a mené une action symbolique ce samedi matin près de la centrale du Bugey.
Les militants se sont réunis au rond-point de l’Aviation, à proximité du site nucléaire situé dans l’Ain, pour rappeler les conséquences de l’accident survenu après un tsunami au Japon.
Selon eux, la catastrophe a entraîné l’évacuation de milliers d’habitants en raison de la pollution radioactive dans l’air, l’eau et les sols. Ils estiment également que les autorités japonaises ont cherché à minimiser l’ampleur de l’événement et à donner l’image d’un retour rapide à la normale.
Les militants rappellent que les catastrophes nucléaires ont des effets durables : "Quand survient l’impensable, ce sont des milliers de personnes qui, du jour au lendemain, perdent tout", affirment-ils, évoquant les déplacements de population et les conséquences sanitaires à long terme.
La centrale du Bugey dans le viseur des militants
À travers cette mobilisation, le collectif entend aussi alerter sur l’avenir de la centrale nucléaire du Bugey, située à une quarantaine de kilomètres de Lyon.
Le site, l’un des plus anciens du parc nucléaire français, est régulièrement pointé du doigt par les organisations antinucléaires. Les militants s’opposent notamment au projet de construction de deux nouveaux réacteurs de type EPR2.
Selon eux, même si le site n’est pas exposé à un risque de tsunami, d’autres menaces pourraient peser sur l’installation, comme une rupture du barrage de Vouglans, un crash aérien lié à la proximité de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry ou encore un acte terroriste.
À travers cette action, les militants souhaitent rappeler que le débat sur les risques du nucléaire reste d’actualité, quinze ans après la catastrophe de Fukushima.
Avec seulement 15 personnes , le bataillon EELV a du plomb dans l'aileSignaler Répondre
Je ne vois pas leur vélo. Ils ne sont quand même pas venus en voiture ??? Quel manque de citoyenneté, quel manque de sens des responsabilités !Signaler Répondre
Ok 15 ans, 15 boomersSignaler Répondre
Place aux jeunes
Ces illuminés ne sont plus dans la réalité.Signaler Répondre
Ils sont dans l'obsession pathologique contre le nucléaire (et contre une des choses qui marchent encore bien en France...).
Les victimes l'ont toutes été du fait du tsunami...
J'ai compté ils sont 14 + celui qui prend la photo, 1 par année ;-)Signaler Répondre
Il ne peuvent pas fêter Chernobyl ça fait 40 ans, il faut qu'ils trouvent encore 25 neuneus !
.
Ils sont quand même mal barré, la France et beaucoup d'autres pays vont beaucoup investir dans l'énergie nucléaire, et de nos jours ce sont plutôt les armes nucléaire qu'il faudrait craindre...
ce n'est pas une manif mais une simple réunion d'anniversaire d'une familleSignaler Répondre
Ils sont au moins 15 ! 😅😅 Visiblement, ces hurluberlus préfèrent le pétrole iranien pour faire tourner notre économie... A moins qu'ils soient décroissants, comme Doucet et Bernard.Signaler Répondre