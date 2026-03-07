Environnement

Près de Lyon : des militants antinucléaires mobilisés pour les 15 ans de Fukushima

Près de Lyon : des militants antinucléaires mobilisés pour les 15 ans de Fukushima
DR

À l’occasion des 15 ans de la catastrophe nucléaire de Fukushima, des militants antinucléaires se sont rassemblés ce samedi 7 mars près de la centrale du Bugey pour dénoncer les risques liés au nucléaire.

À l’approche du quinzième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, survenue le 11 mars 2011 au Japon, le collectif Sortir du nucléaire Bugey (SDN Bugey) a mené une action symbolique ce samedi matin près de la centrale du Bugey.

Les militants se sont réunis au rond-point de l’Aviation, à proximité du site nucléaire situé dans l’Ain, pour rappeler les conséquences de l’accident survenu après un tsunami au Japon.

Selon eux, la catastrophe a entraîné l’évacuation de milliers d’habitants en raison de la pollution radioactive dans l’air, l’eau et les sols. Ils estiment également que les autorités japonaises ont cherché à minimiser l’ampleur de l’événement et à donner l’image d’un retour rapide à la normale.

Les militants rappellent que les catastrophes nucléaires ont des effets durables : "Quand survient l’impensable, ce sont des milliers de personnes qui, du jour au lendemain, perdent tout", affirment-ils, évoquant les déplacements de population et les conséquences sanitaires à long terme.

La centrale du Bugey dans le viseur des militants

À travers cette mobilisation, le collectif entend aussi alerter sur l’avenir de la centrale nucléaire du Bugey, située à une quarantaine de kilomètres de Lyon.

Le site, l’un des plus anciens du parc nucléaire français, est régulièrement pointé du doigt par les organisations antinucléaires. Les militants s’opposent notamment au projet de construction de deux nouveaux réacteurs de type EPR2.

Selon eux, même si le site n’est pas exposé à un risque de tsunami, d’autres menaces pourraient peser sur l’installation, comme une rupture du barrage de Vouglans, un crash aérien lié à la proximité de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry ou encore un acte terroriste.

À travers cette action, les militants souhaitent rappeler que le débat sur les risques du nucléaire reste d’actualité, quinze ans après la catastrophe de Fukushima.

Tags :

centrale du bugey

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Wallah',. le 07/03/2026 à 20:09

Avec seulement 15 personnes , le bataillon EELV a du plomb dans l'aile

Signaler Répondre
avatar
Pollueurs le 07/03/2026 à 20:09

Je ne vois pas leur vélo. Ils ne sont quand même pas venus en voiture ??? Quel manque de citoyenneté, quel manque de sens des responsabilités !

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 07/03/2026 à 19:40

Ok 15 ans, 15 boomers
Place aux jeunes

Signaler Répondre
avatar
Zéro mort causé par Fukushima... le 07/03/2026 à 19:17

Ces illuminés ne sont plus dans la réalité.

Ils sont dans l'obsession pathologique contre le nucléaire (et contre une des choses qui marchent encore bien en France...).

Les victimes l'ont toutes été du fait du tsunami...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/03/2026 à 19:08
bonjour bonjour a écrit le 07/03/2026 à 18h07

Ils sont au moins 15 ! 😅😅 Visiblement, ces hurluberlus préfèrent le pétrole iranien pour faire tourner notre économie... A moins qu'ils soient décroissants, comme Doucet et Bernard.

J'ai compté ils sont 14 + celui qui prend la photo, 1 par année ;-)
Il ne peuvent pas fêter Chernobyl ça fait 40 ans, il faut qu'ils trouvent encore 25 neuneus !
.
Ils sont quand même mal barré, la France et beaucoup d'autres pays vont beaucoup investir dans l'énergie nucléaire, et de nos jours ce sont plutôt les armes nucléaire qu'il faudrait craindre...

Signaler Répondre
avatar
Quinze le 07/03/2026 à 18:46

ce n'est pas une manif mais une simple réunion d'anniversaire d'une famille

Signaler Répondre
avatar
bonjour bonjour le 07/03/2026 à 18:07

Ils sont au moins 15 ! 😅😅 Visiblement, ces hurluberlus préfèrent le pétrole iranien pour faire tourner notre économie... A moins qu'ils soient décroissants, comme Doucet et Bernard.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.