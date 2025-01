Projet d'EPR2 à la centrale nucléaire du Bugey : coup d'envoi du débat public

L'Etat entend construire deux EPR de deuxième génération à proximité du site nucléaire aindinois, pour doter la France de six nouveaux réacteurs, les quatre autres seront réalisés à Penly en Normandie et à Gravelines dans le Nord.

Deux territoires qui n'ont donc rien à voir avec celui du Bugey, comme le reconnaît le président du débat du Bugey, David Chevallier : "On parle d'un lieu à proximité de deux métropoles millionnaires, Lyon et Genève, et situé près d'un fleuve et non pas en bord de mer. Sans oublier le voisinage de zones économiques denses. C'est un chantier important avec des impacts socio-économiques et environnementaux".

Au total, huit réunions publiques se tiendront jusqu'au printemps pour informer le public, mais aussi recueillir son avis. Ainsi que trois visites de la centrale nucléaire du Bugey.

La première réunion a lieu ce mardi 28 janvier à Bourg-en-Bresse. Un seul rendez-vous sera organisé dans le Rhône : le jeudi 20 février de 16h à 20h au Pavillon de La Soie à Vaulx-en-Velin. Il s'agira du forum du public qui réunira des collectifs, associations et collectivités pour débattre des points de vue sur le projet des deux nouveaux EPR.

Deux réunions pourront également être suivies en visioconférence : "Comment prévenir et maîtriser les risques du projet ?" le 6 mars à 18h30 et "Quels coûts, qui finance ?" le 29 avril à 18h30.

Le site du débat public pour s'inscrire et retrouver toutes les réunions

A l'issue du débat public, la CNDP rendra son rapport le 15 juillet. Il reviendra alors à EDF et RTE de moduler leur projet en fonction des préconisations faites par le public.

La mise en service des EPR2 du Bugey est espérée pour 2042.