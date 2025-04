Villeurbanne : un poissonnier expulsé, il ne payait plus son loyer

La poissonnerie L’empereur de la mer est définitivement fermée rue Anatole-France à Villeurbanne. Par décision de justice, le local a été repris, rapporte le Progrès.

En cause ? Le locataire ne payait plus le loyer depuis 2023 et le bail avait été résilié après une décision du tribunal de commerce en juillet dernier. Le poissonnier a donc été expulsé ; la procédure arrivant à son terme en ce mois de mars.

Un remplaçant est désormais recherché pour prendre la place de L’empereur de la mer.