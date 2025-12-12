Villeurbanne ouvre son marché de Noël avec un programme artisanal et festif

L’événement sera lancé en musique par l’École Nationale de Musique : le Beatume Orchestra, fanfare de jeunes musiciens formés au sein de l’école, proposera un répertoire varié et une ambiance annoncée comme particulièrement dynamique.

Jusqu’au 23 décembre inclus, 34 artisans investiront les chalets de l’avenue pour proposer bijoux, accessoires pour enfants, illustrations, bougies, biscuits décorés, bières artisanales ou encore miel. À leurs côtés, 11 associations d’aide internationale mettront en vente des objets artisanaux destinés à financer des projets solidaires : écoles, programmes de santé ou actions en faveur de l’émancipation des femmes.

Quatre food-trucks permettront également de se restaurer tout au long du marché.

Deux journées seront consacrées aux plus jeunes. Dimanche 14 et mercredi 17 décembre, les enfants, accompagnés d’un adulte, pourront participer gratuitement à plusieurs ateliers : fabrication de sapins en palettes, création de bijoux ou initiation à la confection de sucettes japonaises.

Le programme du 14 décembre mettra aussi en lumière la diversité des associations locales, avec des animations mêlant danses traditionnelles françaises et internationales – du yosakoi japonais au step dancing irlandais – ainsi que des chorales, de la musique de l’océan Indien et des chants de Noël en polyphonie.

Le Père Noël effectuera plusieurs passages sur l’avenue Henri-Barbusse, notamment lors de l’ouverture ce vendredi, puis les 13, 14, 17, 20 et 21 décembre sur des créneaux allant de 14h à 18h, selon les jours.

Le marché sera accessible chaque jour jusqu’au 23 décembre, avec des horaires adaptés selon les dates.