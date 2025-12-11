Antifa Fest : une interdiction "disproportionnée" selon la majorité municipale de Villeurbanne

Les groupes de la majorité municipale de Villeurbanne (Socialistes et Citoyens Villeurbannais, Les Écologistes, Cercle Radical et Place Publique, Communiste et Républicain, ainsi que Villeurbanne Insoumise Ensemble) disent soutenir la position du maire Cédric Van Styvendael qui avait refusé de prendre un arrêté pour interdire l'évènement, estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour le justifier.

Les élus villeurbannais rappellent que l’Antifa Fest est organisé à Villeurbanne depuis 2013 par une association loi 1901 déclarée en préfecture, et qu’il se déroule dans une salle dont la programmation n’est pas du ressort de la collectivité. Ils indiquent ne disposer d’aucune information faisant état de débordements ou de violences lors des éditions précédentes.

Tout en reconnaissant que "les propos de certaines formations musicales peuvent choquer", les groupes affirment que la liberté d’expression "ne peut pas être à géométrie variable". Ils mettent en garde contre une confusion des enjeux, rappelant que "la lutte contre l’extrême-droite, la défense des valeurs démocratiques et la protection des droits humains" demeurent leur priorité.

La majorité municipale estime enfin que l’arrêté d’interdiction, en l’absence de motifs jugés suffisants à leurs yeux, apparaît "disproportionné".

Prévu les 11, 12 et 13 décembre dans l’agglomération lyonnaise, le festival devait notamment tenir deux soirées de concerts à La Rayonne.