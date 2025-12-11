Politique

Antifa Fest : une interdiction "disproportionnée" selon la majorité municipale de Villeurbanne

L’interdiction de l’Antifa Fest par la préfecture du Rhône, notifiée ce mercredi pour "risque d’atteinte à l’ordre public", suscite une prise de position commune à Villeurbanne.

Les groupes de la majorité municipale de Villeurbanne (Socialistes et Citoyens Villeurbannais, Les Écologistes, Cercle Radical et Place Publique, Communiste et Républicain, ainsi que Villeurbanne Insoumise Ensemble) disent soutenir la position du maire Cédric Van Styvendael qui avait refusé de prendre un arrêté pour interdire l'évènement, estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour le justifier.

Les élus villeurbannais rappellent que l’Antifa Fest est organisé à Villeurbanne depuis 2013 par une association loi 1901 déclarée en préfecture, et qu’il se déroule dans une salle dont la programmation n’est pas du ressort de la collectivité. Ils indiquent ne disposer d’aucune information faisant état de débordements ou de violences lors des éditions précédentes.

Tout en reconnaissant que "les propos de certaines formations musicales peuvent choquer", les groupes affirment que la liberté d’expression "ne peut pas être à géométrie variable". Ils mettent en garde contre une confusion des enjeux, rappelant que "la lutte contre l’extrême-droite, la défense des valeurs démocratiques et la protection des droits humains" demeurent leur priorité.  

La majorité municipale estime enfin que l’arrêté d’interdiction, en l’absence de motifs jugés suffisants à leurs yeux, apparaît "disproportionné".

Prévu les 11, 12 et 13 décembre dans l’agglomération lyonnaise, le festival devait notamment tenir deux soirées de concerts à La Rayonne.

ben voilà le 11/12/2025 à 15:03

A la mairie on prépare les prochaines élections et on ratisse large très large et là ce n'est plus un rateau !

Homa le 11/12/2025 à 14:35
SuperTonton a écrit le 11/12/2025 à 14h32

Si ce festival est effectivement interdit, c'est une rupture nette de nos libertés d'expression.
On prête à Voltaire l'expression suivante : "je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour vous ayez le droit de le dire".

En même temps, prêcher la mort de policiers ne relève pas de la liberté d'expression...

SuperTonton le 11/12/2025 à 14:32

Si ce festival est effectivement interdit, c'est une rupture nette de nos libertés d'expression.
On prête à Voltaire l'expression suivante : "je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour vous ayez le droit de le dire".

Jesaistout le 11/12/2025 à 14:31

Ce qui est affligeant c'est la le double langage de ces élus et militants de gauche.
Les propos extrêmes sont tous condamnables et l'excuse de la liberté d'expression est à géométrie variable.
Avant que l'on me traite de facho ce qui est d'usage par la bien pensence, j en ai assez de cette classe politique qui ne pense qu à caresser l'électeur et qui ne voit pas ce qui se dessine pour notre pays. Je ne vote plus car rien ne change, la préoccupation principale étant pour les élus de conserver leurs indemnités.

en fait le 11/12/2025 à 14:13

ho les chouineuses de l'extrême gauche 🤣🤣🤣

Watt le 11/12/2025 à 14:12

La municipalité condamne mais ne fera rien parce que ça l'arrange bien que la préfecture prend des décisions à leur place.

GAD le 11/12/2025 à 14:12

Les masques tombent ...

