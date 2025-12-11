Antifa Fest : une interdiction "disproportionnée" selon la majorité municipale de Villeurbanne

Les groupes de la majorité municipale de Villeurbanne (Socialistes et Citoyens Villeurbannais, Les Écologistes, Cercle Radical et Place Publique, Communiste et Républicain, ainsi que Villeurbanne Insoumise Ensemble) disent soutenir la position du maire Cédric Van Styvendael qui avait refusé de prendre un arrêté pour interdire l'évènement, estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour le justifier.
Les élus villeurbannais rappellent que l’Antifa Fest est organisé à Villeurbanne depuis 2013 par une association loi 1901 déclarée en préfecture, et qu’il se déroule dans une salle dont la programmation n’est pas du ressort de la collectivité. Ils indiquent ne disposer d’aucune information faisant état de débordements ou de violences lors des éditions précédentes.
Tout en reconnaissant que "les propos de certaines formations musicales peuvent choquer", les groupes affirment que la liberté d’expression "ne peut pas être à géométrie variable". Ils mettent en garde contre une confusion des enjeux, rappelant que "la lutte contre l’extrême-droite, la défense des valeurs démocratiques et la protection des droits humains" demeurent leur priorité.
La majorité municipale estime enfin que l’arrêté d’interdiction, en l’absence de motifs jugés suffisants à leurs yeux, apparaît "disproportionné".
Prévu les 11, 12 et 13 décembre dans l’agglomération lyonnaise, le festival devait notamment tenir deux soirées de concerts à La Rayonne.
A la mairie on prépare les prochaines élections et on ratisse large très large et là ce n'est plus un rateau !Signaler Répondre
En même temps, prêcher la mort de policiers ne relève pas de la liberté d'expression...Signaler Répondre
Si ce festival est effectivement interdit, c'est une rupture nette de nos libertés d'expression.Signaler Répondre
On prête à Voltaire l'expression suivante : "je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour vous ayez le droit de le dire".
Ce qui est affligeant c'est la le double langage de ces élus et militants de gauche.Signaler Répondre
Les propos extrêmes sont tous condamnables et l'excuse de la liberté d'expression est à géométrie variable.
Avant que l'on me traite de facho ce qui est d'usage par la bien pensence, j en ai assez de cette classe politique qui ne pense qu à caresser l'électeur et qui ne voit pas ce qui se dessine pour notre pays. Je ne vote plus car rien ne change, la préoccupation principale étant pour les élus de conserver leurs indemnités.
ho les chouineuses de l'extrême gauche 🤣🤣🤣Signaler Répondre
La municipalité condamne mais ne fera rien parce que ça l'arrange bien que la préfecture prend des décisions à leur place.Signaler Répondre
Les masques tombent ...Signaler Répondre