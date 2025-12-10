La préfète du Rhône Fabienne Buccio a signé le 10 décembre un arrêté interdisant les concerts prévus les 11, 12 et 13 décembre dans le cadre du festival "Antifa Fest", organisé à Villeurbanne. Dans ce texte, l’autorité préfectorale rappelle qu’"il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public."

L’arrêté souligne que le festival comprend "plusieurs conférences aux thématiques variées (antifascisme, islamophobie, violences policières, soutien à la cause palestinienne) et des concerts les soirées des 11, 12 et 13 décembre 2025." La préfète estime que "d'autres événements programmés […] sont susceptibles de réunir des personnalités à risque autour de propos incitant à la violence", citant notamment la présence annoncée de Salah Hamouri, dont "les conférences […] avaient fait l'objet de plusieurs interdictions suite à des propos contestés à l'égard d’Israël jugés antisémites." Sa conférence a par ailleurs été interdite par la ville de Lyon.

Le texte rappelle également que "le 7 octobre 2025, la Fosse aux Lyons a participé à Vénissieux à une manifestation sauvage prônant la destruction de l'État d'Israël et la lutte armée," un fait ayant donné lieu à un signalement pour "apologie du terrorisme."

Concernant la musique programmée, la préfecture relève que les groupes et artistes prévus, tels que Poésie Zéro, Costa, L’Allemand ou Da Uzi, sont "coutumiers de propos 'anti-système' et 'anti-police'". L’arrêté détaille plusieurs extraits de chansons, dont "1312", aux paroles appelant "à la violence de manière univoque", ou encore des propos visant explicitement les forces de l’ordre dans plusieurs titres de rap.

En effet, le groupe Poésie Zéro est cité pour des paroles appelant "à la violence de manière univoque" dans le titre 1312 : "tous les jours le 13 décembre, tous les jours du feu des cendres, au milieu des cortèges, des cocktails pour se détendre." Le texte rappelle aussi les propos du rappeur Costa, qui indique avoir "la haine contre les schmitts," ainsi que ceux de L’Allemand, qui évoque "trop d'fils de pute à la Michel Neyret (salope, salope), c'est des flics, ils font les trafiquants." L’arrêté cite enfin des paroles de Da Uzi qui évoque la police en ces termes : "Faut plus qu'j'tombe sur les porcs, faut plus qu'j'revois les traîtres […]."

Un antagonisme récurrent

La préfète met aussi en avant un précédent survenu lors de la Fête des Lumières : "une projection lumineuse sauvage" affichant notamment "la police blesse et tue", un acte revendiqué par le mouvement Soulèvement de la Terre et "repris par les organisateurs du festival" qui s’en sont "félicités."

L’arrêté insiste sur le contexte local, évoquant "un antagonisme récurrent et violent entre la mouvance d'ultra-gauche et la mouvance d'ultra-droite", faisant du festival "un catalyseur de plusieurs agissements violents." La préfecture note aussi que l’événement se termine le 13 décembre par le "ACAB day", présenté comme une date choisie "pour faire coïncider la date avec le cri de ralliement de la mouvance ultra-gauche violente 'ACAB'".

Pour l’autorité préfectorale, "cet événement constitue, par son objet même, un trouble majeur à l'ordre public", en raison "de l'atteinte portée aux institutions et du trouble des consciences que provoquent les idées ainsi défendues". L’arrêté conclut qu’il existe "des raisons sérieuses de penser que la tenue de ce festival est de nature à donner lieu à des propos et gestes pénalement réprimés."

La préfète prononce ainsi l’interdiction des trois soirées musicales du festival. L’arrêté précise ainsi que "les concerts prévus le jeudi 11 décembre à La Rayonne […] sont interdits", tout comme "les concerts prévus le vendredi 12 décembre à La Rayonne." Il ajoute également que "les concerts prévus le samedi 13 décembre à l’Île Égalité […] sont interdits."Pour l’autorité préfectorale, cette mesure est "seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public", et apparaît à ce titre "adaptée et nécessaire."