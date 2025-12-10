Faits Divers

Enlèvement près de Lyon : la BAC intercepte les ravisseurs en quelques minutes

Enlèvement près de Lyon : la BAC intercepte les ravisseurs en quelques minutes
En quelques minutes, tout aurait pu virer au drame - LyonMag

La situation aurait pu tourner au drame.

Les forces de l’ordre sont intervenues en urgence ce mercredi 10 décembre, entre 4 h et 5 h du matin, après un appel signalant une intrusion violente dans un domicile de Bron. Une femme a indiqué aux policiers que deux individus venaient d’entrer chez son frère pour le kidnapper.

Dans le même temps, d’autres personnes se seraient rendues au domicile du père de la victime, dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon. Leur présence synchronique pourrait être liée à une tentative d’extorsion.

L’exploitation rapide des images de vidéosurveillance a permis aux forces de l'ordre de repérer le véhicule utilisé par les ravisseurs. Un équipage de la BAC l’a intercepté peu après. La victime a été libérée dans la foulée et plusieurs suspects ont été arrêtés.

Tags :

enlevement

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Citoyen Français 2027 le 10/12/2025 à 13:38

Bravo la Police !!!!!!! Les français sommes avec vous !!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Merci le 10/12/2025 à 13:26

Bravo les forces de l'ordre 👏

Signaler Répondre
avatar
oh là là le 10/12/2025 à 13:19
LFI-69 a écrit le 10/12/2025 à 12h17

Ras le bol de la vidéosurveillance, et de la "police qui tue" qui vient au secours des citoyens et intercepte de gentils bretons qui voulaient juste faire leur travail: déménager directement les gens au lieu de leurs meubles......

Quel humour , aussi marrant que son gourou qui retourne sa veste

Signaler Répondre
avatar
Malfaiteurs récurrents le 10/12/2025 à 12:22

La Justice leur mettra une peine (effectivement réalisée) de quelques années, puis ils recommenceront.

Aucune dissuasion.

Le PARADIGME actuel de la Justice est obsolète.

Il faut un choc judiciaire : multiplier la durée effective des peines par 5, ainsi ces personnes s'empècheront beaucoup plus de passer à l'acte, si derrière le risque de ce petit jeu (avec la Justice naïve...) est de devoir rester 20 ans enfermé à coup sûr.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 10/12/2025 à 12:19

Alors les ecolos, toujours contre la vidéo

Signaler Répondre
avatar
LFI-69 le 10/12/2025 à 12:17

Ras le bol de la vidéosurveillance, et de la "police qui tue" qui vient au secours des citoyens et intercepte de gentils bretons qui voulaient juste faire leur travail: déménager directement les gens au lieu de leurs meubles......

Signaler Répondre
avatar
Lyooonnnn le 10/12/2025 à 11:53

bravo et merci à nos forces de l’ordre, merci aussi à la vidéosurveillance qui une fois de plus prouve son efficacité s’il était encore nécessaire de le prouver. La gauche ne veut pas que les forces de l’ordre poursuivent les refus d’obtempérer car on peut les arrêter plus tard mais ils ne veulent pas non plus de vidéosurveillance alors même que c’est une grande aide dans les enquêtes pour justement les arrêter, bref, continuez à poursuivre et videosurveiller, tout le monde sait que c’est efficace et nécessaire, juste les démago et clientélistes qui disent l’inverse pour soigner leur électorat 🤢🤢

Signaler Répondre
avatar
des odeurs le 10/12/2025 à 11:49

Ce genre de fait divers ne sent pas bon, une odeurs de stupéfiants serait possible

Signaler Répondre
avatar
Perdu d'avance le 10/12/2025 à 11:43

Je croyais que la vidéo-surveillance ne servait à rien ?

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 10/12/2025 à 11:42

Encore des violences policières d'une police qui tue partout pour les écolos....

Moi je dits FÉLICITATIONS AUX FORCES DE L'ORDRE...

Je suis avec vous.

Signaler Répondre
avatar
Ah ben zut ! le 10/12/2025 à 11:41

Encore la vidéosurveillance à l honneur ?
Pfff ...ça n arrange pas nos affaires .
ça sent le paté "grosse croute" végan aux prochaines élections

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.