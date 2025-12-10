Enlèvement près de Lyon : la BAC intercepte les ravisseurs en quelques minutes

Les forces de l’ordre sont intervenues en urgence ce mercredi 10 décembre, entre 4 h et 5 h du matin, après un appel signalant une intrusion violente dans un domicile de Bron. Une femme a indiqué aux policiers que deux individus venaient d’entrer chez son frère pour le kidnapper.

Dans le même temps, d’autres personnes se seraient rendues au domicile du père de la victime, dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon. Leur présence synchronique pourrait être liée à une tentative d’extorsion.

L’exploitation rapide des images de vidéosurveillance a permis aux forces de l'ordre de repérer le véhicule utilisé par les ravisseurs. Un équipage de la BAC l’a intercepté peu après. La victime a été libérée dans la foulée et plusieurs suspects ont été arrêtés.