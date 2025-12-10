Enlèvement près de Lyon : la BAC intercepte les ravisseurs en quelques minutes

Les forces de l’ordre sont intervenues en urgence ce mercredi 10 décembre, entre 4 h et 5 h du matin, après un appel signalant une intrusion violente dans un domicile de Bron. Une femme a indiqué aux policiers que deux individus venaient d’entrer chez son frère pour le kidnapper.
Dans le même temps, d’autres personnes se seraient rendues au domicile du père de la victime, dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon. Leur présence synchronique pourrait être liée à une tentative d’extorsion.
L’exploitation rapide des images de vidéosurveillance a permis aux forces de l'ordre de repérer le véhicule utilisé par les ravisseurs. Un équipage de la BAC l’a intercepté peu après. La victime a été libérée dans la foulée et plusieurs suspects ont été arrêtés.
Bravo la Police !!!!!!! Les français sommes avec vous !!!!!!!Signaler Répondre
Bravo les forces de l'ordre 👏Signaler Répondre
Quel humour , aussi marrant que son gourou qui retourne sa vesteSignaler Répondre
La Justice leur mettra une peine (effectivement réalisée) de quelques années, puis ils recommenceront.Signaler Répondre
Aucune dissuasion.
Le PARADIGME actuel de la Justice est obsolète.
Il faut un choc judiciaire : multiplier la durée effective des peines par 5, ainsi ces personnes s'empècheront beaucoup plus de passer à l'acte, si derrière le risque de ce petit jeu (avec la Justice naïve...) est de devoir rester 20 ans enfermé à coup sûr.
Alors les ecolos, toujours contre la vidéoSignaler Répondre
Ras le bol de la vidéosurveillance, et de la "police qui tue" qui vient au secours des citoyens et intercepte de gentils bretons qui voulaient juste faire leur travail: déménager directement les gens au lieu de leurs meubles......Signaler Répondre
bravo et merci à nos forces de l’ordre, merci aussi à la vidéosurveillance qui une fois de plus prouve son efficacité s’il était encore nécessaire de le prouver. La gauche ne veut pas que les forces de l’ordre poursuivent les refus d’obtempérer car on peut les arrêter plus tard mais ils ne veulent pas non plus de vidéosurveillance alors même que c’est une grande aide dans les enquêtes pour justement les arrêter, bref, continuez à poursuivre et videosurveiller, tout le monde sait que c’est efficace et nécessaire, juste les démago et clientélistes qui disent l’inverse pour soigner leur électorat 🤢🤢Signaler Répondre
Ce genre de fait divers ne sent pas bon, une odeurs de stupéfiants serait possibleSignaler Répondre
Je croyais que la vidéo-surveillance ne servait à rien ?Signaler Répondre
Encore des violences policières d'une police qui tue partout pour les écolos....Signaler Répondre
Moi je dits FÉLICITATIONS AUX FORCES DE L'ORDRE...
Je suis avec vous.
Encore la vidéosurveillance à l honneur ?Signaler Répondre
Pfff ...ça n arrange pas nos affaires .
ça sent le paté "grosse croute" végan aux prochaines élections