Une boulangerie de Lyon fermée en urgence pour des manquements graves aux règles d’hygiène

Les habitués de la boulangerie-pâtisserie Miette dans le 6e arrondissement trouveront portes closes en ce milieu de semaine. Situé rue de Sèze dans le 6e arrondissement, l’établissement a été fermé d’urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène remontant au 4 décembre ayant révélé de nombreux dysfonctionnements.

Parmi les manquements relevés : un défaut d’entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux et des équipements, une détention de denrées alimentaires à une température supérieure à la température réglementaire ou encore des présences de traces de nuisibles constituant "une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations".

La boulangerie avait déjà été mise en demeure pour les mêmes raisons le 16 octobre dernier. L’établissement ne rouvrira ses portes "qu’à la suite d’une vérification d’un agent de la Direction départementale de la protection des populations, qui aura constaté l’effectivité de l’intégralité des mesures correctives précitées". De nombreuses mesures correctives sont attendues.