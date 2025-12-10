Judiciaire

Une boulangerie de Lyon fermée en urgence pour des manquements graves aux règles d’hygiène

Une boulangerie de Lyon fermée en urgence pour des manquements graves aux règles d’hygiène
Une boulangerie de Lyon fermée en urgence pour des manquements graves aux règles d’hygiène - DR/Capture d'écran Google Street View

La préfecture a ordonné la fermeture de l’établissement ce mardi.

Les habitués de la boulangerie-pâtisserie Miette dans le 6e arrondissement trouveront portes closes en ce milieu de semaine. Situé rue de Sèze dans le 6e arrondissement, l’établissement a été fermé d’urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène remontant au 4 décembre ayant révélé de nombreux dysfonctionnements.

Parmi les manquements relevés : un défaut d’entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux et des équipements, une détention de denrées alimentaires à une température supérieure à la température réglementaire ou encore des présences de traces de nuisibles constituant "une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations".

La boulangerie avait déjà été mise en demeure pour les mêmes raisons le 16 octobre dernier. L’établissement ne rouvrira ses portes "qu’à la suite d’une vérification d’un agent de la Direction départementale de la protection des populations, qui aura constaté l’effectivité de l’intégralité des mesures correctives précitées". De nombreuses mesures correctives sont attendues.

Tags :

Miette

boulangerie

fermeture

contrôle d'hygiène

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Amen le 10/12/2025 à 12:16

Mise en demeure en Octobre , rebelotte en Décembre et on lui redonne la possibilité de réouvrir dans quelques jours !
Bravo , quelle indulgence, c'est une honte !

Signaler Répondre
avatar
Lol le 10/12/2025 à 11:56
comme les miches a écrit le 10/12/2025 à 11h47

de la boulangere?

Les miches plutôt

Signaler Répondre
avatar
comme les miches le 10/12/2025 à 11:47
encore a écrit le 10/12/2025 à 10h57

Encore une boulangerie qui part en miettes !

de la boulangere?

Signaler Répondre
avatar
encore le 10/12/2025 à 10:57

Encore une boulangerie qui part en miettes !

Signaler Répondre
avatar
Clarunette le 10/12/2025 à 10:57

Bravo pour ces contrôles !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.