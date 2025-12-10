Hugo Charrier (Finishers) : "300 000 dossards vendus en 2025"

Ce mercredi, Hugo Charrier, co-fondateur de Finishers (www.finishers.com/), est interrogé sur sa solution de recherche et d'achat de dossards de courses à travers le globe, mais aussi son projet finalisé de plateforme de revente entre coureurs.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.