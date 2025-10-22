Ludovic Scapin (Radiance Mutuelle) : "Une croissance à 2 chiffres en 2025 pour nos 80 ans"

Ce mercredi, Ludovic Scapin, directeur général adjoint de Radiance Mutuelle (https://www.radiance.fr/particuliers), est interrogé sur les 80 ans fêtés cette année, ainsi que les bons chiffres de la mutuelle basée à Lyon. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de la mutuelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes portée par Radiance et cinq autres acteurs mutualistes depuis 1 an.

