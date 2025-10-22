Ludovic Scapin (Radiance Mutuelle) : "Une croissance à 2 chiffres en 2025 pour nos 80 ans"

Ce mercredi, Ludovic Scapin, directeur général adjoint de Radiance Mutuelle (https://www.radiance.fr/particuliers), est interrogé sur les 80 ans fêtés cette année, ainsi que les bons chiffres de la mutuelle basée à Lyon. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de la mutuelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes portée par Radiance et cinq autres acteurs mutualistes depuis 1 an.
A votre avis ;-)Signaler Répondre
Au contraire ils vont augmenter les cotisations.
bravo pour votre culture qui vous honoreSignaler Répondre
Scapin?Signaler Répondre
Ce n'est pas une histoire de fourberies ?
Bah non, puisque l'état veux encore taxer les mutuelles! Et il faut bien trouver de l'argent pour l'Ame!Signaler Répondre
Les écolos, le PS et LFI, sur la base d'une "convergence programmatique", vont chercher le moyen de vous taxer plus encore...Signaler Répondre
Suite à vos excellents chiffres, vous allez pouvoir baisser les cotisations non ?Signaler Répondre
Ou vous gardez tout pour vous ?