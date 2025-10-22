L'Éco de Lyon

Ludovic Scapin (Radiance Mutuelle) : "Une croissance à 2 chiffres en 2025 pour nos 80 ans"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Ce mercredi, Ludovic Scapin, directeur général adjoint de Radiance Mutuelle (https://www.radiance.fr/particuliers), est interrogé sur les 80 ans fêtés cette année, ainsi que les bons chiffres de la mutuelle basée à Lyon. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de la mutuelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes portée par Radiance et cinq autres acteurs mutualistes depuis 1 an.

Ludovic Scapin

Radiance

L'Eco de Lyon

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 22/10/2025 à 13:22
Cool ! a écrit le 22/10/2025 à 08h09

Suite à vos excellents chiffres, vous allez pouvoir baisser les cotisations non ?
Ou vous gardez tout pour vous ?

A votre avis ;-)
Au contraire ils vont augmenter les cotisations.

Signaler Répondre
avatar
le bourgeois gentilhomme le 22/10/2025 à 11:38
Jesaistout a écrit le 22/10/2025 à 10h26

Scapin?
Ce n'est pas une histoire de fourberies ?

bravo pour votre culture qui vous honore

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 22/10/2025 à 10:26

Scapin?
Ce n'est pas une histoire de fourberies ?

Signaler Répondre
avatar
taxons le 22/10/2025 à 09:12
Cool ! a écrit le 22/10/2025 à 08h09

Suite à vos excellents chiffres, vous allez pouvoir baisser les cotisations non ?
Ou vous gardez tout pour vous ?

Bah non, puisque l'état veux encore taxer les mutuelles! Et il faut bien trouver de l'argent pour l'Ame!

Signaler Répondre
avatar
Il ne faut pas le dire trop fort le 22/10/2025 à 08:12

Les écolos, le PS et LFI, sur la base d'une "convergence programmatique", vont chercher le moyen de vous taxer plus encore...

Signaler Répondre
avatar
Cool ! le 22/10/2025 à 08:09

Suite à vos excellents chiffres, vous allez pouvoir baisser les cotisations non ?
Ou vous gardez tout pour vous ?

Signaler Répondre

